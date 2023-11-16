https://sputniknews.com.tr/20231116/eski-cia-ajani-zelenskiyin-gelecegini-parlak-gormedi-1077472493.html

Eski CIA ajanı, Zelenskiy'in 'geleceğini' parlak görmedi

Eski CIA ajanı, Zelenskiy'in 'geleceğini' parlak görmedi

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) eski ajanlarından Ray McGovern, Ukrayna ordusunun muharebe sahasındaki başarısızlıkları nedeniyle Devlet Başkanı... 16.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-16T18:11+0300

2023-11-16T18:11+0300

2023-11-16T18:12+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

ukrayna ordusu

kiev

vladimir zelenskiy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/16/1076595744_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_c83ffc3634eb4e15b6f6f587f2329054.jpg

YouTube kanalı Dialogue Works'e demeç veren McGovern, "Bu, Zelenskiy için gerçekten kötü bir durum. Çok fazla vakti kalmamış gibi görünüyor. Eğer bir sigorta acentesi olsaydım, Zelenskiy'in hayatını kesinlikle sigorta etmezdim" dedi.McGovern, Ukrayna ordusunda mühimmatın ve insan kaynaklarının tükenmek üzere olduğunu da dikkat çekerek Batı'nın desteğinin azaldığını işaret etti.Eski CIA ajanı, "Ukrayna ordusunun mühimmatı ve insan kaynakları bitiyor. Bununla beraber ABD Kongresi'nde ve Avrupalı müttefikler arasında Kiev yönetimine destek de azalıyor" dedi.McGovern, mevcut koşullar dahilinde Rusya'nın çatışmaların kaybeden tarafı olma şansının hiç bulunmadığının altını çizdi.Ukrayna ordusu, çatışmalarda hiçbir önemli başarı elde edemezken Batılı ülkelerin Kiev'e desteği giderek azalıyor. Son dönemde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in halefi olacağı belirtilen isimlerle ilgili haberlere de Batı basınında daha sık biçimde rastlanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20231114/nato-genel-sekreteri-stoltenbergden-ukrayna-itirafi-1077380825.html

ukrayna

rusya

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna ordusu, kiev, vladimir zelenskiy