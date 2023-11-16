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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231116/eski-cia-ajani-zelenskiyin-gelecegini-parlak-gormedi-1077472493.html
Eski CIA ajanı, Zelenskiy'in 'geleceğini' parlak görmedi
Eski CIA ajanı, Zelenskiy'in 'geleceğini' parlak görmedi
ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) eski ajanlarından Ray McGovern, Ukrayna ordusunun muharebe sahasındaki başarısızlıkları nedeniyle Devlet Başkanı... 16.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-16T18:11+0300
2023-11-16T18:12+0300
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YouTube kanalı Dialogue Works'e demeç veren McGovern, "Bu, Zelenskiy için gerçekten kötü bir durum. Çok fazla vakti kalmamış gibi görünüyor. Eğer bir sigorta acentesi olsaydım, Zelenskiy'in hayatını kesinlikle sigorta etmezdim" dedi.McGovern, Ukrayna ordusunda mühimmatın ve insan kaynaklarının tükenmek üzere olduğunu da dikkat çekerek Batı'nın desteğinin azaldığını işaret etti.Eski CIA ajanı, "Ukrayna ordusunun mühimmatı ve insan kaynakları bitiyor. Bununla beraber ABD Kongresi'nde ve Avrupalı müttefikler arasında Kiev yönetimine destek de azalıyor" dedi.McGovern, mevcut koşullar dahilinde Rusya'nın çatışmaların kaybeden tarafı olma şansının hiç bulunmadığının altını çizdi.Ukrayna ordusu, çatışmalarda hiçbir önemli başarı elde edemezken Batılı ülkelerin Kiev'e desteği giderek azalıyor. Son dönemde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in halefi olacağı belirtilen isimlerle ilgili haberlere de Batı basınında daha sık biçimde rastlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231114/nato-genel-sekreteri-stoltenbergden-ukrayna-itirafi-1077380825.html
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Eski CIA ajanı, Zelenskiy'in 'geleceğini' parlak görmedi

18:11 16.11.2023 (güncellendi: 18:12 16.11.2023)
© AFP 2023 / ANGELA WEISSUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2023
© AFP 2023 / ANGELA WEISS
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ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) eski ajanlarından Ray McGovern, Ukrayna ordusunun muharebe sahasındaki başarısızlıkları nedeniyle Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in yakında görevinden alınabileceğini ifade etti.
YouTube kanalı Dialogue Works'e demeç veren McGovern, "Bu, Zelenskiy için gerçekten kötü bir durum. Çok fazla vakti kalmamış gibi görünüyor. Eğer bir sigorta acentesi olsaydım, Zelenskiy'in hayatını kesinlikle sigorta etmezdim" dedi.
McGovern, Ukrayna ordusunda mühimmatın ve insan kaynaklarının tükenmek üzere olduğunu da dikkat çekerek Batı'nın desteğinin azaldığını işaret etti.
Eski CIA ajanı, "Ukrayna ordusunun mühimmatı ve insan kaynakları bitiyor. Bununla beraber ABD Kongresi'nde ve Avrupalı müttefikler arasında Kiev yönetimine destek de azalıyor" dedi.
McGovern, mevcut koşullar dahilinde Rusya'nın çatışmaların kaybeden tarafı olma şansının hiç bulunmadığının altını çizdi.
Ukrayna ordusu, çatışmalarda hiçbir önemli başarı elde edemezken Batılı ülkelerin Kiev'e desteği giderek azalıyor. Son dönemde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in halefi olacağı belirtilen isimlerle ilgili haberlere de Batı basınında daha sık biçimde rastlanıyor.
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