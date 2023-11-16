https://sputniknews.com.tr/20231116/eski-cia-ajani-zelenskiyin-gelecegini-parlak-gormedi-1077472493.html
Eski CIA ajanı, Zelenskiy'in 'geleceğini' parlak görmedi
Eski CIA ajanı, Zelenskiy'in 'geleceğini' parlak görmedi
ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) eski ajanlarından Ray McGovern, Ukrayna ordusunun muharebe sahasındaki başarısızlıkları nedeniyle Devlet Başkanı... 16.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-16T18:11+0300
2023-11-16T18:11+0300
2023-11-16T18:12+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna ordusu
kiev
vladimir zelenskiy
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/16/1076595744_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_c83ffc3634eb4e15b6f6f587f2329054.jpg
YouTube kanalı Dialogue Works'e demeç veren McGovern, "Bu, Zelenskiy için gerçekten kötü bir durum. Çok fazla vakti kalmamış gibi görünüyor. Eğer bir sigorta acentesi olsaydım, Zelenskiy'in hayatını kesinlikle sigorta etmezdim" dedi.McGovern, Ukrayna ordusunda mühimmatın ve insan kaynaklarının tükenmek üzere olduğunu da dikkat çekerek Batı'nın desteğinin azaldığını işaret etti.Eski CIA ajanı, "Ukrayna ordusunun mühimmatı ve insan kaynakları bitiyor. Bununla beraber ABD Kongresi'nde ve Avrupalı müttefikler arasında Kiev yönetimine destek de azalıyor" dedi.McGovern, mevcut koşullar dahilinde Rusya'nın çatışmaların kaybeden tarafı olma şansının hiç bulunmadığının altını çizdi.Ukrayna ordusu, çatışmalarda hiçbir önemli başarı elde edemezken Batılı ülkelerin Kiev'e desteği giderek azalıyor. Son dönemde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in halefi olacağı belirtilen isimlerle ilgili haberlere de Batı basınında daha sık biçimde rastlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231114/nato-genel-sekreteri-stoltenbergden-ukrayna-itirafi-1077380825.html
ukrayna
rusya
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/16/1076595744_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_0a70505378618c24823895e7a6212600.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna ordusu, kiev, vladimir zelenskiy
ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna ordusu, kiev, vladimir zelenskiy
Eski CIA ajanı, Zelenskiy'in 'geleceğini' parlak görmedi
18:11 16.11.2023 (güncellendi: 18:12 16.11.2023)
ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) eski ajanlarından Ray McGovern, Ukrayna ordusunun muharebe sahasındaki başarısızlıkları nedeniyle Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in yakında görevinden alınabileceğini ifade etti.
YouTube kanalı Dialogue Works'e demeç veren McGovern, "Bu, Zelenskiy için gerçekten kötü bir durum. Çok fazla vakti kalmamış gibi görünüyor. Eğer bir sigorta acentesi olsaydım, Zelenskiy'in hayatını kesinlikle sigorta etmezdim" dedi.
McGovern, Ukrayna ordusunda
mühimmatın ve insan kaynaklarının tükenmek üzere olduğunu da dikkat çekerek Batı'nın desteğinin azaldığını işaret etti.
Eski CIA ajanı, "Ukrayna ordusunun mühimmatı ve insan kaynakları bitiyor. Bununla beraber ABD Kongresi'nde ve Avrupalı müttefikler arasında Kiev yönetimine destek de azalıyor" dedi.
McGovern, mevcut koşullar dahilinde Rusya'nın çatışmaların kaybeden tarafı olma şansının hiç bulunmadığının altını çizdi.
Ukrayna ordusu, çatışmalarda hiçbir önemli başarı elde edemezken Batılı ülkelerin Kiev'e desteği giderek azalıyor. Son dönemde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in halefi olacağı belirtilen isimlerle ilgili haberlere de Batı basınında daha sık biçimde rastlanıyor.