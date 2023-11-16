'Erdoğan'ın sözlerini 'saçma' olarak nitelendiren Scholz, ziyaretin atmosferini kararttı'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Yoksulluk ve eğitim düzeyi, suç oranıyla doğru orantılı'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Cumhuriyet'in 100. yılında Avrupa'ya iltica sayısı 51 bini aştı'
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İzzet Doğan: Çıkan kararlar toplum vicdanını rahatlatmıyor
12:00
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Ebeveynler dikkat: Çocuklar arasında yaygınlaşan 'kanlı para' oyunu nedir, nasıl yaklaşmak gerekir?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
ABD'li gazeteci: ‘Kaos içindeki Washington, İsrail'e söz geçiremiyor’
17:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Fransız politikacı: ‘NATO Zelenskiy'yi tasfiye etmek istiyor’
18:20
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li bilim insanından nükleer uyarısı: ‘Nüfusun yüzde 90’ı yok olur’
18:29
2 dk
SESLİ HABER
Blinken'dan itiraf: 'Beyaz Saray'ın Gazze politikası çatlağa neden oldu'
18:38
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı, Biden'ın 'en aptalca' kararını açıkladı
18:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
SESLİ HABER
Rus ve ABD'li bilim insanları: ‘Yaşam, Dünya'ya uzaydan gelmiş olabilir’
19:14
2 dk
SESLİ HABER
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Ukrayna itirafı
19:24
1 dk
SESLİ HABER
Letonyalı bakana telefon şakası: 'Kiev'e yardım etmekten memnun değiliz'
19:33
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan hatırlatma: ‘Batı, Suriye'nin kaynaklarını yağmalıyor’
19:49
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye'de Netanyahu hakkında yapılan suç duyurusuna dair Rusya'dan açıklama
20:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
BU DÜNYADAN AHMET KAYA GEÇTİ
“Ölürsem tek bir isteğim var...”
09:32
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Deprem yardımları seçim için satıldı mı?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Fenomenlerin ve paranın kara ilişkisi
12:00
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
GÖRÜŞ
https://sputniknews.com.tr/20231116/erdoganin-sozlerini-sacma-olarak-nitelendiren-scholz-ziyaretin-atmosferini-karartti-1077458759.html
'Erdoğan'ın sözlerini 'saçma' olarak nitelendiren Scholz, ziyaretin atmosferini kararttı'
'Erdoğan'ın sözlerini 'saçma' olarak nitelendiren Scholz, ziyaretin atmosferini kararttı'
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Berlin'i ziyaret etmesi ve bu ziyarette Türk liderin Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşmesi... 16.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-16T13:50+0300
2023-11-16T13:50+0300
görüş
türkiye
almanya
recep tayyip erdoğan
olaf scholz
abd
berlin
ankara
washington
göç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/10/1077458514_0:233:2814:1816_1920x0_80_0_0_2d133116c3492658fe5aed39976a1f36.jpg
Ziyaretten hemen önce Almanya Başbakanı, düşüncesizce davranarak, Erdoğan'ın Filistin-İsrail çatışmasıyla ilgili olarak İsrail'e yönelttiği suçlamaları ‘saçma’ olarak nitelendirdi.Uzmanlara göre bu açıklama, yalnızca Scholz'un taban tabana zıt konumunu yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda kendisini yakın zamanda ziyaret edecek muhatabına karşı son derece nezaketsiz bir tutum.Bu şartlarda Berlin zirvesi nasıl yapılacak?Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (MGIMO) Uluslararası Çalışmalar Bölümü Avrupa-Atlantik Güvenlik Merkezi Öğretim Üyesi Yulya Kudryaşova, Scholz'un Erdoğan'la ilgili açıklamalarının yaklaşan müzakerelerin atmosferini gerçekten kararttığına inanıyor.Bununla birlikte Scholz’dan farklı bir açıklama beklemediğine değinen Rus uzman, Almanya Başbakanı’nın ABD’nin çıkarlarına bölgesel ve küresel anlamda sahip çıkarak yönlendiren bir lider olduğunu hatırlattığı demecini şu şekilde sürdürdü:Kudryaşova, aynı zamanda Scholz’un Erdoğan’a karşı kullandığı sözlerin onun siyasi zayıflığını yansıttığının altını çizerken, “Scholz, Amerikan çıkarlarına aşırı bağlılığını göstererek ülkesini köşeye sıkıştırdı” ifadelerini kullandı.Scholz’un Erdoğan’a karşı bu sözlerini, tarafların Berlin'de göç sorunu da dahil olmak üzere başta Almanya için oldukça önemli konuları tartışacak olmasına rağmen sarf ettiğine dikkat çeken Rus uzman, “Önümüzde çok önemli bir toplantı var ve her şeyden önce Almanya ve hatta bir bütün olarak Avrupa Birliği için önemli. Çünkü önümüzdeki müzakerelerin ana konusu göç sorunu. Göç anlaşmasının sağlanmasında en önemli varlık, katılımı olmamasına rağmen zor da olsa AB'nin göç güvenliğini sağlama görevi gören Türkiye'dir” dedi.Kudryaşova, kendi sorunlarını Türkiye pahasına çözen Almanya'nın Türkiye'nin taleplerini yerine getirmekte acele etmediğine de vurgu yaparken, değerlendirmesini şöyle sonlandırdı:
https://sputniknews.com.tr/20231115/scholzdan-erdogani-kizdiracak-sozler-israili-suclamasi-absurt-1077407162.html
almanya
abd
berlin
ankara
washington
avrupa birliği
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Amur Gadjiev
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
Amur Gadjiev
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/10/1077458514_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_7c92bf039c8ccb0b2be14222a4075374.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, almanya, recep tayyip erdoğan, olaf scholz, abd, berlin, ankara, washington, göç, avrupa birliği, mülteci, mülteci krizi, rusya
türkiye, almanya, recep tayyip erdoğan, olaf scholz, abd, berlin, ankara, washington, göç, avrupa birliği, mülteci, mülteci krizi, rusya

'Erdoğan'ın sözlerini 'saçma' olarak nitelendiren Scholz, ziyaretin atmosferini kararttı'

13:50 16.11.2023
© AP Photo / Burhan OzbiliciTürkiye Cunhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya Başbakanı Olaf Scholz
Türkiye Cunhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya Başbakanı Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Abone ol
Amur Gadjiev - Sputnik Türkiye
Amur Gadjiev
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Özel
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Berlin'i ziyaret etmesi ve bu ziyarette Türk liderin Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşmesi bekleniyor.
Ziyaretten hemen önce Almanya Başbakanı, düşüncesizce davranarak, Erdoğan'ın Filistin-İsrail çatışmasıyla ilgili olarak İsrail'e yönelttiği suçlamaları ‘saçma’ olarak nitelendirdi.
Uzmanlara göre bu açıklama, yalnızca Scholz'un taban tabana zıt konumunu yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda kendisini yakın zamanda ziyaret edecek muhatabına karşı son derece nezaketsiz bir tutum.

Bu şartlarda Berlin zirvesi nasıl yapılacak?

Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (MGIMO) Uluslararası Çalışmalar Bölümü Avrupa-Atlantik Güvenlik Merkezi Öğretim Üyesi Yulya Kudryaşova, Scholz'un Erdoğan'la ilgili açıklamalarının yaklaşan müzakerelerin atmosferini gerçekten kararttığına inanıyor.
Bununla birlikte Scholz’dan farklı bir açıklama beklemediğine değinen Rus uzman, Almanya Başbakanı’nın ABD’nin çıkarlarına bölgesel ve küresel anlamda sahip çıkarak yönlendiren bir lider olduğunu hatırlattığı demecini şu şekilde sürdürdü:
“Gerçekten Scholz, Erdoğan'ın açıklamalarını saçma (absürt) olarak nitelendirerek yaklaşan Berlin toplantısının atmosferini bir nebze olsun kararttı. Ama aynı zamanda sessiz kalamazdı. Filistin halkını savunan Erdoğan, İsrail'i soykırımla, faşizmle, hatta terörizmle suçladı. Burada İsrail'in tüm eylemlerini destekleyen ana müttefikin ABD olduğunu unutmamanız gerekiyor. Aynı zamanda Scholz, Washington'un küresel ve bölgesel politikasına sadık bir rehber olarak, eylemlerini ABD'nin gereksinimleriyle tam olarak koordine ediyor. Onlara itaatsizlik edemez. Onun için asıl mesele, Orta Doğu da dahil olmak üzere Amerikan rotasına sıkı sıkıya bağlı kalmaktır.”
Kudryaşova, aynı zamanda Scholz’un Erdoğan’a karşı kullandığı sözlerin onun siyasi zayıflığını yansıttığının altını çizerken, “Scholz, Amerikan çıkarlarına aşırı bağlılığını göstererek ülkesini köşeye sıkıştırdı” ifadelerini kullandı.
Scholz’un Erdoğan’a karşı bu sözlerini, tarafların Berlin'de göç sorunu da dahil olmak üzere başta Almanya için oldukça önemli konuları tartışacak olmasına rağmen sarf ettiğine dikkat çeken Rus uzman, “Önümüzde çok önemli bir toplantı var ve her şeyden önce Almanya ve hatta bir bütün olarak Avrupa Birliği için önemli. Çünkü önümüzdeki müzakerelerin ana konusu göç sorunu. Göç anlaşmasının sağlanmasında en önemli varlık, katılımı olmamasına rağmen zor da olsa AB'nin göç güvenliğini sağlama görevi gören Türkiye'dir” dedi.
Kudryaşova, kendi sorunlarını Türkiye pahasına çözen Almanya'nın Türkiye'nin taleplerini yerine getirmekte acele etmediğine de vurgu yaparken, değerlendirmesini şöyle sonlandırdı:

“Bana göre Berlin'deki müzakereler, göç anlaşmasının şartlarının uygulanması kapsamında finansman konusunda yalnızca bazı anlaşmaların onaylanmasına olanak verecek. Türkiye'nin vizesiz rejim ve Gümrük Birliği'nde revizyon talepleri ise tek bir toplantıyla çözülemeyecektir. Bu, Avrupa çapında uzun bir bürokratik çalışma gerektiriyor ve dolayısıyla günümüz jeopolitik koşullarında Erdoğan ve Scholz arasındaki Berlin toplantısının sonuçlarından Türk tarafının yüksek beklentileri olmadığını düşünüyorum. Özetle Erdoğan ile Scholz'un Berlin'de yapacağı görüşme, mevcut durumu değiştirmeyecek.”

Almanya Başbakanı Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Scholz’dan Erdoğan’ı kızdıracak sözler: İsrail’i suçlaması absürt
Dün, 08:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала