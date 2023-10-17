https://sputniknews.com.tr/20231017/olaf-scholz-almanyanin-gorevi-israilin-varligini-ve-guvenligi-saglamaktir-1076442856.html
Olaf Scholz: Almanya'nın görevi İsrail'in varlığını ve güvenliği sağlamaktır
Olaf Scholz: Almanya'nın görevi İsrail'in varlığını ve güvenliği sağlamaktır
Almanya Başbakanı Scholz, İsrail'deki ziyareti kapsamında gerçekleştirdiği basın toplantısında Almanya’nın görevinin İsrail'in varlığını ve güvenliğini... 17.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-17T19:07+0300
2023-10-17T19:07+0300
2023-10-17T19:07+0300
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İsrail'i ziyaret eden Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile ortak bir basın toplantısı düzenledi.Scholz, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile İsrail'de düzenlediği ortak basın toplantısında, "İsrail'in ve vatandaşlarının güvenliği Alman devlet politikasının paradigmasıdır. Alman hükümeti bu ilke doğrultusunda hareket etmektedir" sözlerine yer verdi.Scholz, Federal Meclis'teki tüm partilerin bu pozisyonu desteklediğini de sözlerine ekledi.Almanya Başbakanı açıklamasında ek olarak şu cümlelere yer verdi:Scholz, Almanya'nın Filistin-İsrail çatışmasında sadece İsrail'in yanında yer alabileceği konusunda bir kez daha güvence vererek, "Geçen hafta Federal Meclis'te de söylediğim gibi, böylesine zor zamanlarda Almanya için tek bir yer olabilir, o da İsrail'in yanıdır" dedi. Alman Başbakan açıklamasında ayrıca, "Hamas teröristlerinin İsrail'e yönelik kana susamış ve acımasız saldırısını mümkün olan en güçlü ifadelerle kınadıklarını" belirtti. İsrail'in bu teröre karşı koyma konusunda uluslararası hakka sahip olduğunun altını çizen Scholz, her devletin vatandaşlarını koruma görevi olduğunu vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20231015/almanya-hamas-destekcilerini-sinir-disi-edecek-1076351855.html
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olaf scholz, almanya, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, benyamin netanyahu, holokost
olaf scholz, almanya, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, benyamin netanyahu, holokost
Olaf Scholz: Almanya'nın görevi İsrail'in varlığını ve güvenliği sağlamaktır
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Almanya Başbakanı Scholz, İsrail'deki ziyareti kapsamında gerçekleştirdiği basın toplantısında Almanya’nın görevinin İsrail'in varlığını ve güvenliğini sağlamak olduğunu söyledi.
İsrail'i ziyaret eden Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile ortak bir basın toplantısı düzenledi.
Scholz, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile İsrail'de düzenlediği ortak basın toplantısında, "İsrail'in ve vatandaşlarının güvenliği Alman devlet politikasının paradigmasıdır. Alman hükümeti bu ilke doğrultusunda hareket etmektedir" sözlerine yer verdi.
Scholz, Federal Meclis'teki tüm partilerin bu pozisyonu desteklediğini de sözlerine ekledi.
Almanya Başbakanı açıklamasında ek olarak şu cümlelere yer verdi:
Bugün burada, İsrail'de, bu zor durumda şunu açıkça söylemek benim için önemli: Alman tarihi, Holokost'tan kaynaklanan sorumluluğumuz, İsrail Devleti'nin varlığını ve güvenliğini sağlamayı görevimiz haline getiriyor.
Scholz, Almanya'nın Filistin-İsrail çatışmasında sadece İsrail'in yanında yer alabileceği konusunda bir kez daha güvence vererek, "Geçen hafta Federal Meclis'te de söylediğim gibi, böylesine zor zamanlarda Almanya için tek bir yer olabilir, o da İsrail'in yanıdır" dedi.
Alman Başbakan açıklamasında ayrıca, "Hamas teröristlerinin İsrail'e yönelik kana susamış ve acımasız saldırısını mümkün olan en güçlü ifadelerle kınadıklarını" belirtti. İsrail'in bu teröre karşı koyma konusunda uluslararası hakka sahip olduğunun altını çizen Scholz, her devletin vatandaşlarını koruma görevi olduğunu vurguladı.