https://sputniknews.com.tr/20231017/olaf-scholz-almanyanin-gorevi-israilin-varligini-ve-guvenligi-saglamaktir-1076442856.html

Olaf Scholz: Almanya'nın görevi İsrail'in varlığını ve güvenliği sağlamaktır

Olaf Scholz: Almanya'nın görevi İsrail'in varlığını ve güvenliği sağlamaktır

Almanya Başbakanı Scholz, İsrail'deki ziyareti kapsamında gerçekleştirdiği basın toplantısında Almanya’nın görevinin İsrail'in varlığını ve güvenliğini... 17.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-17T19:07+0300

2023-10-17T19:07+0300

2023-10-17T19:07+0300

dünya

olaf scholz

almanya

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

benyamin netanyahu

holokost

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/02/1075139404_0:184:3031:1889_1920x0_80_0_0_a4a19a438bb480096608cce65b4c99b4.jpg

İsrail'i ziyaret eden Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile ortak bir basın toplantısı düzenledi.Scholz, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile İsrail'de düzenlediği ortak basın toplantısında, "İsrail'in ve vatandaşlarının güvenliği Alman devlet politikasının paradigmasıdır. Alman hükümeti bu ilke doğrultusunda hareket etmektedir" sözlerine yer verdi.Scholz, Federal Meclis'teki tüm partilerin bu pozisyonu desteklediğini de sözlerine ekledi.Almanya Başbakanı açıklamasında ek olarak şu cümlelere yer verdi:Scholz, Almanya'nın Filistin-İsrail çatışmasında sadece İsrail'in yanında yer alabileceği konusunda bir kez daha güvence vererek, "Geçen hafta Federal Meclis'te de söylediğim gibi, böylesine zor zamanlarda Almanya için tek bir yer olabilir, o da İsrail'in yanıdır" dedi. Alman Başbakan açıklamasında ayrıca, "Hamas teröristlerinin İsrail'e yönelik kana susamış ve acımasız saldırısını mümkün olan en güçlü ifadelerle kınadıklarını" belirtti. İsrail'in bu teröre karşı koyma konusunda uluslararası hakka sahip olduğunun altını çizen Scholz, her devletin vatandaşlarını koruma görevi olduğunu vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20231015/almanya-hamas-destekcilerini-sinir-disi-edecek-1076351855.html

almanya

israil

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

olaf scholz, almanya, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, benyamin netanyahu, holokost