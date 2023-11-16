Ehliyet almanın maliyeti 20 bin lirayı aşacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Yoksulluk ve eğitim düzeyi, suç oranıyla doğru orantılı'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Cumhuriyet'in 100. yılında Avrupa'ya iltica sayısı 51 bini aştı'
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İzzet Doğan: Çıkan kararlar toplum vicdanını rahatlatmıyor
12:00
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Ebeveynler dikkat: Çocuklar arasında yaygınlaşan 'kanlı para' oyunu nedir, nasıl yaklaşmak gerekir?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
ABD'li gazeteci: ‘Kaos içindeki Washington, İsrail'e söz geçiremiyor’
17:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Fransız politikacı: ‘NATO Zelenskiy'yi tasfiye etmek istiyor’
18:20
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li bilim insanından nükleer uyarısı: ‘Nüfusun yüzde 90’ı yok olur’
18:29
2 dk
SESLİ HABER
Blinken'dan itiraf: 'Beyaz Saray'ın Gazze politikası çatlağa neden oldu'
18:38
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı, Biden'ın 'en aptalca' kararını açıkladı
18:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
SESLİ HABER
Rus ve ABD'li bilim insanları: ‘Yaşam, Dünya'ya uzaydan gelmiş olabilir’
19:14
2 dk
SESLİ HABER
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Ukrayna itirafı
19:24
1 dk
SESLİ HABER
Letonyalı bakana telefon şakası: 'Kiev'e yardım etmekten memnun değiliz'
19:33
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan hatırlatma: ‘Batı, Suriye'nin kaynaklarını yağmalıyor’
19:49
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye'de Netanyahu hakkında yapılan suç duyurusuna dair Rusya'dan açıklama
20:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
BU DÜNYADAN AHMET KAYA GEÇTİ
“Ölürsem tek bir isteğim var...”
09:32
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Deprem yardımları seçim için satıldı mı?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sosyal medya fenomenleri üzerinden kara para aklama
12:00
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
3 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20231116/ehliyet-almanin-maliyeti-20-bin-lirayi-asacak-1077462848.html
Ehliyet almanın maliyeti 20 bin lirayı aşacak
Ehliyet almanın maliyeti 20 bin lirayı aşacak
Yeni yılda ehliyet harçları da artacak. Ehliyet almak isteyenler kurs ücreti ve harçlarla beraber bu yıl yaklaşık 10 bin lira öderken, gelecek yıl zamlarla... 16.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-16T14:47+0300
2023-11-16T14:47+0300
ekonomi
ehliyet
ehliyet sınavı
harç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/01/1062924244_0:100:1060:696_1920x0_80_0_0_170fe86cdf74887ba2b34e5986f8662a.jpg
2024 yılında ehliyet alma maliyeti yükselecek. Ehliyet almak isteyen sürücü adayları sürücü kurslarına ortalama 7 bin 500 lira ödüyor. Bu fiyat, ehliyet harcıyla beraber 10 bin lirayı bulurken 2024 yılında bu ücretin 20 bin lirayı aşması bekleniyor.NTV'nin haberine göre sürücü kursu sahibi Ali Toz, ehliyet almanın daha da zorlaşacağını dile getirdi. Toz, "Bu sene ehliyet kart parası alınırken yatırılan para 3 bin 260 lira." dedi.Toz, kursların gelecek sene 20 bin liranın üzerine çıkacağını dile getirdi.Kurs ücretleri ne kadar?Ehliyet kurslarının ücretleri, valilik, Milli Eğitim Müdürlüğü ve sürücü kursları tarafından belirleniyor.Kurs ücretleri illere göre farklılık gösterebiliyor.Yeni yılda A sınıfı sürücü belgesi harcı 1308 liraya yükselecek. Bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 3 bin 945 lira olarak uygulanacak.
https://sputniknews.com.tr/20231103/pasaport-harclari-ne-kadar-olacak-1077032333.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/01/1062924244_0:0:1060:795_1920x0_80_0_0_08b13e401ea67ae9d25641db19a87b14.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ehliyet alma,ehliyet ne kadar,sürücü kursu ne kadar,ehliyet alma 2024,ehliyet alma maliyeti,ehliyet alma süreci
ehliyet alma,ehliyet ne kadar,sürücü kursu ne kadar,ehliyet alma 2024,ehliyet alma maliyeti,ehliyet alma süreci

Ehliyet almanın maliyeti 20 bin lirayı aşacak

14:47 16.11.2023
© DHAEhliyet sınavı, sürücü adayı, direksiyon
Ehliyet sınavı, sürücü adayı, direksiyon - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2023
© DHA
Abone ol
Yeni yılda ehliyet harçları da artacak. Ehliyet almak isteyenler kurs ücreti ve harçlarla beraber bu yıl yaklaşık 10 bin lira öderken, gelecek yıl zamlarla beraber fiyat 20 bin lirayı geçecek.
2024 yılında ehliyet alma maliyeti yükselecek. Ehliyet almak isteyen sürücü adayları sürücü kurslarına ortalama 7 bin 500 lira ödüyor. Bu fiyat, ehliyet harcıyla beraber 10 bin lirayı bulurken 2024 yılında bu ücretin 20 bin lirayı aşması bekleniyor.

NTV'nin haberine göre sürücü kursu sahibi Ali Toz, ehliyet almanın daha da zorlaşacağını dile getirdi. Toz, "Bu sene ehliyet kart parası alınırken yatırılan para 3 bin 260 lira." dedi.

Toz, kursların gelecek sene 20 bin liranın üzerine çıkacağını dile getirdi.

Kurs ücretleri ne kadar?

Ehliyet kurslarının ücretleri, valilik, Milli Eğitim Müdürlüğü ve sürücü kursları tarafından belirleniyor.

Kurs ücretleri illere göre farklılık gösterebiliyor.

Yeni yılda A sınıfı sürücü belgesi harcı 1308 liraya yükselecek. Bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 3 bin 945 lira olarak uygulanacak.
Türk lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2023
EKONOMİ
Pasaport harçları ne kadar olacak?
3 Kasım, 14:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала