https://sputniknews.com.tr/20231116/ehliyet-almanin-maliyeti-20-bin-lirayi-asacak-1077462848.html

Ehliyet almanın maliyeti 20 bin lirayı aşacak

Ehliyet almanın maliyeti 20 bin lirayı aşacak

Yeni yılda ehliyet harçları da artacak. Ehliyet almak isteyenler kurs ücreti ve harçlarla beraber bu yıl yaklaşık 10 bin lira öderken, gelecek yıl zamlarla... 16.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-16T14:47+0300

2023-11-16T14:47+0300

2023-11-16T14:47+0300

ekonomi

ehliyet

ehliyet sınavı

harç

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2024 yılında ehliyet alma maliyeti yükselecek. Ehliyet almak isteyen sürücü adayları sürücü kurslarına ortalama 7 bin 500 lira ödüyor. Bu fiyat, ehliyet harcıyla beraber 10 bin lirayı bulurken 2024 yılında bu ücretin 20 bin lirayı aşması bekleniyor.NTV'nin haberine göre sürücü kursu sahibi Ali Toz, ehliyet almanın daha da zorlaşacağını dile getirdi. Toz, "Bu sene ehliyet kart parası alınırken yatırılan para 3 bin 260 lira." dedi.Toz, kursların gelecek sene 20 bin liranın üzerine çıkacağını dile getirdi.Kurs ücretleri ne kadar?Ehliyet kurslarının ücretleri, valilik, Milli Eğitim Müdürlüğü ve sürücü kursları tarafından belirleniyor.Kurs ücretleri illere göre farklılık gösterebiliyor.Yeni yılda A sınıfı sürücü belgesi harcı 1308 liraya yükselecek. Bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 3 bin 945 lira olarak uygulanacak.

https://sputniknews.com.tr/20231103/pasaport-harclari-ne-kadar-olacak-1077032333.html

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