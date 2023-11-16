https://sputniknews.com.tr/20231116/ehliyet-almanin-maliyeti-20-bin-lirayi-asacak-1077462848.html
Ehliyet almanın maliyeti 20 bin lirayı aşacak
Ehliyet almanın maliyeti 20 bin lirayı aşacak
Yeni yılda ehliyet harçları da artacak. Ehliyet almak isteyenler kurs ücreti ve harçlarla beraber bu yıl yaklaşık 10 bin lira öderken, gelecek yıl zamlarla... 16.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-16T14:47+0300
2023-11-16T14:47+0300
2023-11-16T14:47+0300
ekonomi
ehliyet
ehliyet sınavı
harç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/01/1062924244_0:100:1060:696_1920x0_80_0_0_170fe86cdf74887ba2b34e5986f8662a.jpg
2024 yılında ehliyet alma maliyeti yükselecek. Ehliyet almak isteyen sürücü adayları sürücü kurslarına ortalama 7 bin 500 lira ödüyor. Bu fiyat, ehliyet harcıyla beraber 10 bin lirayı bulurken 2024 yılında bu ücretin 20 bin lirayı aşması bekleniyor.NTV'nin haberine göre sürücü kursu sahibi Ali Toz, ehliyet almanın daha da zorlaşacağını dile getirdi. Toz, "Bu sene ehliyet kart parası alınırken yatırılan para 3 bin 260 lira." dedi.Toz, kursların gelecek sene 20 bin liranın üzerine çıkacağını dile getirdi.Kurs ücretleri ne kadar?Ehliyet kurslarının ücretleri, valilik, Milli Eğitim Müdürlüğü ve sürücü kursları tarafından belirleniyor.Kurs ücretleri illere göre farklılık gösterebiliyor.Yeni yılda A sınıfı sürücü belgesi harcı 1308 liraya yükselecek. Bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 3 bin 945 lira olarak uygulanacak.
https://sputniknews.com.tr/20231103/pasaport-harclari-ne-kadar-olacak-1077032333.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/01/1062924244_0:0:1060:795_1920x0_80_0_0_08b13e401ea67ae9d25641db19a87b14.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ehliyet alma,ehliyet ne kadar,sürücü kursu ne kadar,ehliyet alma 2024,ehliyet alma maliyeti,ehliyet alma süreci
ehliyet alma,ehliyet ne kadar,sürücü kursu ne kadar,ehliyet alma 2024,ehliyet alma maliyeti,ehliyet alma süreci
Ehliyet almanın maliyeti 20 bin lirayı aşacak
Yeni yılda ehliyet harçları da artacak. Ehliyet almak isteyenler kurs ücreti ve harçlarla beraber bu yıl yaklaşık 10 bin lira öderken, gelecek yıl zamlarla beraber fiyat 20 bin lirayı geçecek.
2024 yılında ehliyet alma maliyeti yükselecek. Ehliyet almak isteyen sürücü adayları sürücü kurslarına ortalama 7 bin 500 lira ödüyor. Bu fiyat, ehliyet harcıyla beraber 10 bin lirayı bulurken 2024 yılında bu ücretin 20 bin lirayı aşması bekleniyor.
NTV'nin haberine göre sürücü kursu sahibi Ali Toz, ehliyet almanın daha da zorlaşacağını dile getirdi. Toz, "Bu sene ehliyet kart parası alınırken yatırılan para 3 bin 260 lira." dedi.
Toz, kursların gelecek sene 20 bin liranın üzerine çıkacağını dile getirdi.
Ehliyet kurslarının ücretleri, valilik, Milli Eğitim Müdürlüğü ve sürücü kursları tarafından belirleniyor.
Kurs ücretleri illere göre farklılık gösterebiliyor.
Yeni yılda A sınıfı sürücü belgesi harcı 1308 liraya yükselecek. Bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 3 bin 945 lira olarak uygulanacak.