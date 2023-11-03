https://sputniknews.com.tr/20231103/pasaport-harclari-ne-kadar-olacak-1077032333.html

Pasaport harçları ne kadar olacak?

Pasaport harçları ne kadar olacak?

2024 yılında yurt dışından getirilen cep telefonlarının kaydedilmesi için gereken harç bedeli, pasaport harçları, ehliyet harçları ve trafik cezalarında artış... 03.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-03T14:02+0300

2023-11-03T14:02+0300

2023-11-03T14:02+0300

ekonomi

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ehliyet

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Yeni yılda pasaport harcı 6 aya kadar 1638,5 liraya, 1 yıl için 2 bin 395 liraya, 2 yıl için 3 bin 912,4 liraya, 3 yıl için 5 bin 557,2 liraya, 3 yıldan fazla süreli olanlar 7 bin 832,7 liraya yükselecek.Ehliyet harçları ne olacak?Yeni yılda ehliyet harçları da artacak. A sınıfı sürücü belgesi harcı 1308,7 liraya yükselecek. Bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 3 bin 945,3 lira olarak uygulanacak.Trafik cezaları artacakYeni yılda kırmızı ışıkta geçmenin cezası 1506 liraya, hatalı park cezası 690,89 liraya yükselecek.Hız sınırını yüzde 10 ile yüzde 30'a kadar aşmanın cezası 1506 liraya, yüzde 50'den fazla aşmanın cezası 6 bin 439 liraya çıkacak.Alkollü araç kullanmanın cezası da 6 bin 439 lira ile 12 bin 977 lira arasında değişecek.Araç kullanırken cep telefonu ile konuşmanın cezası 1510 lira olacak.Telefon harcı ne kadar olacak?2024'te yolcu beraberinde yurt dışından getirilen telefon IMEI kayıt harcı 31 bin 692 liraya çıkacak.Yeni yılda araç muayene ücreti otomobil ve minibüsler için 1821 liraya yükselecek.

https://sputniknews.com.tr/20230713/yeni-tutarlar-belli-oldu-vize-mahkemeye-basvurma-ve-tapu-islemleri-harclari-ne-kadar-oldu-1073491709.html

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pasaport harcı 2023,ehliyet harcı ne kadar,imei ücreti ne kadar