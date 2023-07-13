https://sputniknews.com.tr/20230713/yeni-tutarlar-belli-oldu-vize-mahkemeye-basvurma-ve-tapu-islemleri-harclari-ne-kadar-oldu-1073491709.html

Yeni tutarlar belli oldu: Vize, mahkemeye başvurma ve tapu işlemleri harçları ne kadar oldu?

Yeni tutarlar belli oldu: Vize, mahkemeye başvurma ve tapu işlemleri harçları ne kadar oldu?

Çeşitli hizmetler için 8 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere alınacak harç tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki tapu işlemleri, pasaport, vize ve... 13.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-13T10:24+0300

2023-07-13T10:24+0300

2023-07-13T10:24+0300

ekonomi

vize

pasaport

çalışma izni

tapu

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Harçlar Kanunu Genel Tebliği"yle yargı, noter, vergi yargısı, tapu ve kadastro işlemleri, konsolosluk, pasaport, ikamet tezkeresi, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti, vize, gemi ve liman, imtiyazname, ruhsatname ve diploma, trafik gibi işlemlerden alınacak harç tutarları belli oldu.Buna göre, mahkeme başvurma harcı 123.6 lira ile 2 bin 220.6 lira arasında değişen tutarlarda uygulanacak. İcraya başvurma harcı 269.85 lira, maktu iflas harcı da 444.6 lira oldu.Ticari işletmeler için kayıt ve tescil harçları da 388.2 lira ile 13 bin 32 lira arasında, maktu noter harçları da 13.95 lira ile 2 bin 881.8 lira arasında değişen tutarlarda alınacak.Tapu işlemlerinde ne kadar harç uygulanacak?Tapu işlemlerinde, yapılan işlemin türüne göre, binde 2.27 ile binde 1593.9 arasında değişen harç oranları uygulanacak.Pasaport ve vize harçları ne kadar oldu?Pasaport harçları ise 6 aya kadar olanlar için 1034.55 lira, 1 yıl süreli olanlar için 1512.45 lira, 2 yıl süreli olanlar için 2 bin 469.15 lira, 3 yıl süreliler için 3 bin 507.75 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 4 bin 943.25 lira olarak belirlendi.Tek giriş için vize ücreti: 3 bin 546 liraGiriş vize harçları da tek giriş için 3 bin 546.3 lira, müteaddit giriş için 11 bin 578.05 lira oldu. Transit vize tutarları ise tek transit için 3 bin 456.3, çift transit için 6 bin 934.95 olarak alınacak.Yabancılara verilecek çalışma izin belgeleri ise 1 yıla kadar (1 yıl dahil) 4 bin 635.3 lira, süresiz ve bağımsız çalışma izin belgeleri için ise 46 bin 371.75 lira olarak uygulanacak.Yurt dışından getirilen telefon içi harç tutarı 20 bin TLTicari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri telefonların kullanım izninden alınan maktu harç tutarı ise 20 bin lira olurken, sürücü belgesi harçlarında değişiklik yapılmadı.

https://sputniknews.com.tr/20230713/resmi-gazetede-yayinlandi-pasaport-harclarina-zam-1073486481.html

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