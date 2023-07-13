https://sputniknews.com.tr/20230713/resmi-gazetede-yayinlandi-pasaport-harclarina-zam-1073486481.html

Resmi Gazete'de yayınlandı: Pasaport harçlarına zam

Resmi Gazete'de yayınlandı: Pasaport harçlarına zam

Resmi Gazete'de yer alan karara göre harçlara yapılan yüzde 50 oranındaki artışla belirlenen yeni tarifeler yayınlandı. Buna göre en uygun pasaport harcı bin... 13.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-13T04:50+0300

2023-07-13T04:50+0300

2023-07-13T04:50+0300

türkiye

resmi gazete

pasaport

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda harçlara yapılan yüzde 50 oranındaki artışla belirlenen yeni tarifeler yer aldı.6 aya kadar pasaport için harç tutarı bin 34 lira 50 kuruş oldu.1 yıla kadar pasaport harcı bin 512 lira 45 kuruş, 2 yıllık pasaport harcı 2 bin 469 lira 15 kuruş, 3 yıllık pasaport harcı ise 3 bin 507 lira 75 kuruş oldu.

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