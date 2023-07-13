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https://sputniknews.com.tr/20230713/resmi-gazetede-yayinlandi-pasaport-harclarina-zam-1073486481.html
Resmi Gazete'de yayınlandı: Pasaport harçlarına zam
Resmi Gazete'de yayınlandı: Pasaport harçlarına zam
Resmi Gazete'de yer alan karara göre harçlara yapılan yüzde 50 oranındaki artışla belirlenen yeni tarifeler yayınlandı. Buna göre en uygun pasaport harcı bin... 13.07.2023, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda harçlara yapılan yüzde 50 oranındaki artışla belirlenen yeni tarifeler yer aldı.6 aya kadar pasaport için harç tutarı bin 34 lira 50 kuruş oldu.1 yıla kadar pasaport harcı bin 512 lira 45 kuruş, 2 yıllık pasaport harcı 2 bin 469 lira 15 kuruş, 3 yıllık pasaport harcı ise 3 bin 507 lira 75 kuruş oldu.
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Resmi Gazete'de yayınlandı: Pasaport harçlarına zam

04:50 13.07.2023
© AATürkiye - Pasaport
Türkiye - Pasaport - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2023
© AA
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Resmi Gazete'de yer alan karara göre harçlara yapılan yüzde 50 oranındaki artışla belirlenen yeni tarifeler yayınlandı. Buna göre en uygun pasaport harcı bin 34 lira 50 kuruş oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda harçlara yapılan yüzde 50 oranındaki artışla belirlenen yeni tarifeler yer aldı.
6 aya kadar pasaport için harç tutarı bin 34 lira 50 kuruş oldu.
1 yıla kadar pasaport harcı bin 512 lira 45 kuruş, 2 yıllık pasaport harcı 2 bin 469 lira 15 kuruş, 3 yıllık pasaport harcı ise 3 bin 507 lira 75 kuruş oldu.
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