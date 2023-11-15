https://sputniknews.com.tr/20231115/cin-devlet-baskani-si-apec-zirvesi-icin-san-franciscoda-1077410400.html

Çin Devlet Başkanı Şi, APEC Zirvesi için San Francisco'da

Çin Devlet Başkanı Şi, APEC Zirvesi için San Francisco'da

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi ve ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşme için San Francisco'ya ulaştı. 15.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-15T09:41+0300

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çin devlet başkanı şi cinping

şi cinping

joe biden

apec

asya pasifik işbirliği örgütü (apec)

san fransisco

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Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Şi'yi havaalanında California Valisi Gavin Newsom, Hazine Bakanı Janet Yellen ve diğer ABD'li yetkililer karşıladı.Çin lideri, zirve marjında bugün mevkidaşı Biden ile yüz yüze görüşme gerçekleştirecek.Şi'nin ziyareti, ABD-Çin ilişkilerinde jeopolitik ve ekonomik rekabetin yarattığı gerilimler içinde diyalog arayışlarının arttığı bir dönemde kritik önem taşıyor.Biden ve Şi, en son Kasım 2022'de Endonezya'daki G20 Zirvesi'nde yüz yüze görüşmüştü. Bu yıl Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Zirvesi'ne Biden katılırken Çin lideri katılmamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231101/abd-baskani-biden-ile-cin-devlet-baskani-si-bir-araya-gelecek-1076968418.html

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