https://sputniknews.com.tr/20231110/abd-cinle-saglikli-ekonomik-iliskiler-istiyoruz-1077254950.html

ABD: Çin’le sağlıklı ekonomik ilişkiler istiyoruz

ABD: Çin’le sağlıklı ekonomik ilişkiler istiyoruz

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Çin’le her iki ülkeye fayda sağlayan sağlıklı ekonomik ilişkiler kurmaya kararlı olduklarını belirtti. 10.11.2023, Sputnik Türkiye

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abd

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Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile görüşme öncesinde açıklamada bulunan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, “Çin’le, her iki ülkeye fayda sağlayan sağlıklı ekonomik ilişkiler kurmaya kararlıyız” ifadesini kullandı.ABD’nin Çin’den uzaklaşmak istemediğini, çünkü bunun “her iki ülke ve tüm dünya için ekonomik felakete” yol açacağını söyleyen Yellen, belirli ekonomik uygulamaların Amerikan şirket ve çalışanlarına yönelik tehdit oluşturması halinde ilişkin kaygılarını Pekin’e doğrudan iletme niyetinde olduklarını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20231102/cin-ve-abd-silahlarin-kontrolu-ile-ilgili-istisarelerde-bulunacak-1076999256.html

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