https://sputniknews.com.tr/20231110/abd-cinle-saglikli-ekonomik-iliskiler-istiyoruz-1077254950.html
ABD: Çin’le sağlıklı ekonomik ilişkiler istiyoruz
ABD: Çin’le sağlıklı ekonomik ilişkiler istiyoruz
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Çin’le her iki ülkeye fayda sağlayan sağlıklı ekonomik ilişkiler kurmaya kararlı olduklarını belirtti. 10.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-10T00:21+0300
2023-11-10T00:21+0300
2023-11-10T00:21+0300
türkiye
abd
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/08/1067961878_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_17a48274435a9cadb45cce7a004db0be.jpg
Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile görüşme öncesinde açıklamada bulunan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, “Çin’le, her iki ülkeye fayda sağlayan sağlıklı ekonomik ilişkiler kurmaya kararlıyız” ifadesini kullandı.ABD’nin Çin’den uzaklaşmak istemediğini, çünkü bunun “her iki ülke ve tüm dünya için ekonomik felakete” yol açacağını söyleyen Yellen, belirli ekonomik uygulamaların Amerikan şirket ve çalışanlarına yönelik tehdit oluşturması halinde ilişkin kaygılarını Pekin’e doğrudan iletme niyetinde olduklarını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20231102/cin-ve-abd-silahlarin-kontrolu-ile-ilgili-istisarelerde-bulunacak-1076999256.html
türkiye
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/08/1067961878_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_4f4051d80a9c2b3476535fda52f1aa08.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, abd
ABD: Çin’le sağlıklı ekonomik ilişkiler istiyoruz
Abone ol
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Çin’le her iki ülkeye fayda sağlayan sağlıklı ekonomik ilişkiler kurmaya kararlı olduklarını belirtti.
Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile görüşme öncesinde açıklamada bulunan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, “Çin’le, her iki ülkeye fayda sağlayan sağlıklı ekonomik ilişkiler kurmaya kararlıyız” ifadesini kullandı.
ABD’nin Çin’den uzaklaşmak istemediğini, çünkü bunun “her iki ülke ve tüm dünya için ekonomik felakete” yol açacağını söyleyen Yellen, belirli ekonomik uygulamaların Amerikan şirket ve çalışanlarına yönelik tehdit oluşturması halinde ilişkin kaygılarını Pekin’e doğrudan iletme niyetinde olduklarını söyledi.