https://sputniknews.com.tr/20231114/rusyadan-hatirlatma-bati-suriyenin-kaynaklarini-yagmalamaya-devam-ediyor-1077378360.html

Rusya’dan hatırlatma: Batı, Suriye'nin kaynaklarını yağmalamaya devam ediyor

Rusya’dan hatırlatma: Batı, Suriye'nin kaynaklarını yağmalamaya devam ediyor

Gündemin Gazze ve çevresinde yoğunlaştığı son dönemde, Filistin- İsrail geriliminin tüm Ortadoğu’ya yayılacağı konusunda uyaran Rusya Dışişleri Bakanlığı... 14.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-14T14:20+0300

2023-11-14T14:20+0300

2023-11-14T14:20+0300

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Orta Doğu’daki son duruma ilişkin yazılı açıklama yayınlayan bakanlık, mesajında, “Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği (AB), Suriye'ye inşaat malzemeleri ve jeneratörlerle birlikte bebek mamasından ilaç ve çift kullanımlı tıbbi ekipmanlara kadar geniş çaplı ürün ithalatını yasaklayan yasa dışı tek taraflı yaptırımlar uygulayarak ülke ekonomisini boğmaya devam etmekte olup, Suriye'nin kuzeydoğu ve güneyinde yine ‘yasadışı’ bir şekilde bölgeleri işgal ederek, petrol ve tahıl hırsızlığı ve kaçakçılığı yapmakta, Suriye halkını ekmek ve enerji kaynaklarından mahrum bırakmaktadır” ifadelerini kullandı.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batılı bağışçıların yüksek sesli açıklamalara rağmen acil yardım için fon ayırma yükümlülüklerini yerine getirmemelerinin yol açtığı kronik finansman eksikliği nedeniyle Suriye Arap Cumhuriyeti'ne uygun insani yardımın tam olarak sağlanmadığını bildirirken, “Erken iyileşme ve mültecilerin geri dönüşünü kolaylaştırma alanındaki projelerden bahsedilmiyoruz bile... 6 Şubat'taki depremden önce hazırlanan mevcut BM insani müdahale planının yüzde 30'undan daha azı sağlandı” diye vurguladı.Suriye'nin çabalarıBakanlık, 10 Kasım'da Suriye hükümet temsilcilerinin, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ni (UN OCHA), 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından açılan Öncüpınar ve Çobanbey sınır kapılarının açık kalma süresinin 13 Şubat 2024'e kadar uzatıldığı ile ilgili bilgilendirdiğini anımsatırken, Şam tarafından kontrol edilmeyen bölgelere yardım ulaştırmak için Türkiye sınırındaki Öncüpınar (Bab Al Salam) ve Çobanbey (Al Rai) sınır kapılarını 3 ay boyunca açık tutma kararı aldığını ekledi.BM, Suriye’nin verdiği kararı doğruladıKahramanmaraş merkezli depremlerin ardından açılan Öncüpınar ve Çobanbey sınır kapılarının açık kalma süresinin 13 Şubat 2024'e kadar uzatıldığını bildiren BM Sözcüsü Stephane Dujarric, halihazırda bu iki kapı ve Cilvegözü sınır kapısının insani yardımlar için kilit önem taşıdığını vurgulamıştı.Dujarric, Suriye'nin kuzeybatısı için sınır ötesi yardımların önemine işaret ederek, BM ve ortaklarının her ay bu kapılardan 2,5 milyon kişiye ulaştığını aktardı.BM personelinin, bu yıl 260 sınır ötesi yardım operasyonu gerçekleştirdiğini ifade eden Dujarric, 3 sınır kapısından toplam 4 bin 200 yardım tırının geçiş yaptığını duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20231112/abd--basini-washingtonun-orta-dogu-politikasi-ulkenin-uluslararasi-konumunu-zayiflatiyor-1077305609.html

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suriye, suriye hükümeti, abd, rusya, ortadoğu, doğu akdeniz, şam, rusya dışişleri bakanlığı