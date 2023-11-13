https://sputniknews.com.tr/20231113/suriyedeki-abd-uslerine-saldirilar-suruyor-1077334698.html
Suriye'deki ABD üslerine saldırılar sürüyor
Suriye'deki ABD üslerine saldırılar sürüyor
Iraklı silahlı grupların Suriye'nin güneydoğusunda yer alan ABD üssüne saldırdığı bildirilirken, saldırıyı Irak İslami Direniş güçleri üstlendi. 13.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-13T13:59+0300
2023-11-13T13:59+0300
2023-11-13T13:59+0300
israil- filistin çatışması
abd
israil
israil-filistin
suriye
irak
ortadoğu
iran
abd ordusu
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Suriye radyo istasyonu Sham FM tarafından, Irak İslami Direniş güçlerinin açıklamasına dayanılarak paylaşılan bilgide, Irak’ta İran yanlısı Şii milis grupların içinde yer aldığı bilinen 'Irak İslami Direniş' adlı yapının Suriye'nin güneydoğusunda yer alan El-Karya el-Khadra bölgesindeki bir ABD askeri üssüne saldırı düzenlendiği aktarıldı.Pazartesi gecesi gerçekleşen saldırının, aralarında Şii silahlı grupların da bulunduğu Irak direniş güçleri tarafından gerçekleştirildiği, Suriye'nin doğusundaki Amerikan Yeşil Köy askeri üssünün hedef alındığı eklendi.Haberde, "Irak İslami Direniş Güçleri, işgalci Amerikan kuvvetlerinin bulunduğu bir üsse insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediklerini söyledi” ifadelerine yer verildi.Filistin- İsrail çatışması Ortadoğu’ya yayılıyorLübnan merkezli TV kanalı Al Mayadeen, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD ordusunun Deyrizor'daki Koniko Gaz Sahası yakınında yer alan askeri üssüne yapılan füze saldırısında Amerikan askerlerinin öldürüldüğünü iddia etti.Kaynaklarına atıfta bulunan Al Mayadeen, ABD üssüne 15 roket atıldığını hatırlatırken, düzenlenen füze saldırısında Amerikan askerlerinin yaşamını yitirdiğini aktardı.Lübnan TV kanalı, daha önce Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilindeki Koniko petrol sahasındaki ABD üssünün roket ateşine maruz kaldığını ve buraya yaklaşık 15 roket atıldığını bildirmişti.Suriye’deki petrol ve gaz sahalarının yanında ABD üsleri olduğu dikkat çekerken, Şam defalarca ABD ordusunun kendi topraklarındaki varlığını, ‘kendisine ait enerji kaynaklarının bariz bir şekilde çalınması amacıyla’ sürdürüldüğünü vurgularken, ABD’nin eylemlerini işgal ve devlet korsanlığı olarak nitelendirdi.İran, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması için birçok kez en üst düzeyde çağrıda bulunurken, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 17 Ekim'deki bir konuşmasında, İsrail'in saldırılarının devam etmesi halinde ‘direniş güçlerinin’ harekete geçeceğini söylemişti.Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail-Filistin çatışmalarının bölgeye yayılma ihtimaline dikkat çekmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231113/abdden-suriyeye-hava-saldirisi-1077328340.html
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israil
suriye
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abd, israil, israil-filistin, suriye, irak, ortadoğu, iran, abd ordusu
abd, israil, israil-filistin, suriye, irak, ortadoğu, iran, abd ordusu
Suriye'deki ABD üslerine saldırılar sürüyor
Iraklı silahlı grupların Suriye'nin güneydoğusunda yer alan ABD üssüne saldırdığı bildirilirken, saldırıyı Irak İslami Direniş güçleri üstlendi.
Suriye radyo istasyonu Sham FM tarafından, Irak İslami Direniş güçlerinin açıklamasına dayanılarak paylaşılan bilgide, Irak’ta İran yanlısı Şii milis grupların içinde yer aldığı bilinen 'Irak İslami Direniş' adlı yapının Suriye'nin güneydoğusunda yer alan El-Karya el-Khadra bölgesindeki bir ABD askeri üssüne saldırı düzenlendiği aktarıldı.
Pazartesi gecesi gerçekleşen saldırının, aralarında Şii silahlı grupların da bulunduğu Irak direniş güçleri tarafından gerçekleştirildiği, Suriye'nin doğusundaki Amerikan Yeşil Köy askeri üssünün hedef alındığı eklendi.
Haberde, "Irak İslami Direniş Güçleri, işgalci Amerikan kuvvetlerinin bulunduğu bir üsse insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediklerini söyledi” ifadelerine yer verildi.
Filistin- İsrail çatışması Ortadoğu’ya yayılıyor
Lübnan merkezli TV kanalı Al Mayadeen, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD ordusunun Deyrizor'daki Koniko Gaz Sahası yakınında yer alan askeri üssüne yapılan füze saldırısında Amerikan askerlerinin öldürüldüğünü iddia etti.
Kaynaklarına atıfta bulunan Al Mayadeen, ABD üssüne 15 roket atıldığını hatırlatırken, düzenlenen füze saldırısında Amerikan askerlerinin yaşamını yitirdiğini aktardı.
Lübnan TV kanalı, daha önce Suriye'nin
doğusundaki Deyrizor ilindeki Koniko petrol sahasındaki ABD üssünün roket ateşine maruz kaldığını ve buraya yaklaşık 15 roket atıldığını bildirmişti.
Suriye’deki petrol ve gaz sahalarının yanında ABD üsleri olduğu dikkat çekerken, Şam defalarca ABD ordusunun kendi topraklarındaki varlığını, ‘kendisine ait enerji kaynaklarının bariz bir şekilde çalınması amacıyla’ sürdürüldüğünü vurgularken, ABD’nin eylemlerini işgal ve devlet korsanlığı olarak nitelendirdi.
İran
, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması için birçok kez en üst düzeyde çağrıda bulunurken, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney
, 17 Ekim'deki bir konuşmasında, İsrail'in saldırılarının devam etmesi halinde ‘direniş güçlerinin’ harekete geçeceğini söylemişti.
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail-Filistin çatışmalarının bölgeye yayılma ihtimaline dikkat çekmişti.