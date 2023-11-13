Pentagon'da en yetkili isimden UFO'larla ilgili açıklama: Uzaylılar gerçek mi?
13:45 13.11.2023 (güncellendi: 13:46 13.11.2023)
© AFP 2023 / JACK GUEZUzay Mars
© AFP 2023 / JACK GUEZ
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Tüm Alanlarda Anomali Çözüm Ofisi (AARO) Direktörü Dr. Sean Kirkpatrick, evren dışında hayat olmadığına inanmanın istatistiksel olarak mümkün olmadığını vurguladı.
Temmuz 2022'de kurulan ve 18 aydır başında bulunduğu Tüm Alanlarda Anomali Çözüm Ofisi'ndeki görevini gelecek ay bırakma kararı alan Kirkpatrick, Politico'ya 'veda röportajı' verdi.
Kirkpatrick, "Uzaylılar gerçek mi?" sorusu karşısında "Bu harika bir soru. Bu soruyu sevdim. Birincisi, bu işte yapılabilecek en iyi şey uzaylıların var olduğunu kanıtlamak, değil mi? Zira uzaylıların var olduğunu kanıtlayamazsak, bulduğumuz şey, diğer insanların arka bahçemizde yaptıklarının kanıtı olur ve bu iyi bir şey değil" yanıtını verdi.
Bilim camiasının evren dışında evren kadar geniş, galaksilerin, güneş sistemlerinin ve gezegenlerin sayısı kadar fazla yaşam olmadığına inanmanın istatistiksel olarak geçersiz olduğu konusunda hemfikir olacağını kaydeden Kirkpatrick, "NASA'nın misyonunun bir parçası da bu yaşamı aramak. Ancak yaşamın akıllı olduğu, Dünya'yı bulup Dünya'ya geldiği ve ABD'ye defalarca çarptığı ihtimali pek olası değil" ifadelerini kullandı.
Kirkpatrick, Pentagon'daki esas görevinin anormalliklerin incelenmesini kolaylaştırmak ve tartışmayı komplo teorilerinin ötesine taşıyarak tartışma düzeyini yükseltmek olduğunu da söyledi.
Kirkpatrick, geçen ay verdiği demeçte, her ay yüzlerce UFO ihbarı aldıklarını belirtmişti.
Halk arasındaki UFO söylentilerine de değinen Kirkpatrick, "Bunların dünya dışı olduklarına ilişkin hiçbir kanıt yok" değerlendirmesine bulunmuştu.
ABD Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanlığı (ODNI) ve Pentagon'un geen ay ortaklaşa yayınladığı raporda, UFO'ların uçuş güvenliğine bir risk oluşturduğu belirtilmişti.
Raporda, söz konusu şikayetlerin hiçbirinin yabancı faaliyetlerle ilişkilendirilmediği ancak soruşturmanın devam ettiği kaydedilmişti.
Kirkpatrick, "Uzaylılar gerçek mi?" sorusu karşısında "Bu harika bir soru. Bu soruyu sevdim. Birincisi, bu işte yapılabilecek en iyi şey uzaylıların var olduğunu kanıtlamak, değil mi? Zira uzaylıların var olduğunu kanıtlayamazsak, bulduğumuz şey, diğer insanların arka bahçemizde yaptıklarının kanıtı olur ve bu iyi bir şey değil" yanıtını verdi.
Bilim camiasının evren dışında evren kadar geniş, galaksilerin, güneş sistemlerinin ve gezegenlerin sayısı kadar fazla yaşam olmadığına inanmanın istatistiksel olarak geçersiz olduğu konusunda hemfikir olacağını kaydeden Kirkpatrick, "NASA'nın misyonunun bir parçası da bu yaşamı aramak. Ancak yaşamın akıllı olduğu, Dünya'yı bulup Dünya'ya geldiği ve ABD'ye defalarca çarptığı ihtimali pek olası değil" ifadelerini kullandı.
Kirkpatrick, Pentagon'daki esas görevinin anormalliklerin incelenmesini kolaylaştırmak ve tartışmayı komplo teorilerinin ötesine taşıyarak tartışma düzeyini yükseltmek olduğunu da söyledi.
Kirkpatrick, geçen ay verdiği demeçte, her ay yüzlerce UFO ihbarı aldıklarını belirtmişti.
Halk arasındaki UFO söylentilerine de değinen Kirkpatrick, "Bunların dünya dışı olduklarına ilişkin hiçbir kanıt yok" değerlendirmesine bulunmuştu.
ABD Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanlığı (ODNI) ve Pentagon'un geen ay ortaklaşa yayınladığı raporda, UFO'ların uçuş güvenliğine bir risk oluşturduğu belirtilmişti.
Raporda, söz konusu şikayetlerin hiçbirinin yabancı faaliyetlerle ilişkilendirilmediği ancak soruşturmanın devam ettiği kaydedilmişti.