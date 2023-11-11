https://sputniknews.com.tr/20231111/eski-abd-hava-kuvvetleri-subayi-20-yil-sonra--ufo-gozlemini-anlatti--1077295383.html
Eski ABD Hava Kuvvetleri subayından 20 yıl sonra UFO itirafı
Eski ABD Hava Kuvvetleri subayından 20 yıl sonra UFO itirafı
Eski bir ABD Hava Kuvvetleri subayı, yaklaşık 20 yıl önce Kaliforniya'da görüldüğü iddia edilen bir UFO olayıyla ilgili ayrıntıları açıkladı. 11.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-11T16:22+0300
2023-11-11T16:22+0300
2023-11-11T16:29+0300
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2003 yılında görülen ve uzun yıllar tartışmalara sebep olan UFO (Tanımlanamayan Uçan Nesne) olayını tam 20 yıl sonra emekli ABD Hava Kuvvetleri subayı Jeff Nuccetelli basınla paylaştı. Haberlere göre, o dönemde yaşananları insanların şaşkınlıkla ve korkarak izlediği belirten Nuccetelli, gördüğü şey hakkında 'gözlemcileri çığlık çığlığa bıraktığını' söyledi. Birçok insanın o dönem gökyüzündeki ışığı ABD Hava Kuvvetleri olarak tahmin ettiği belirtilse de, ABD Hava Kuvvetleri'nin böyle bir olaydan haberdar olmadığı aktarılınca birçok farklı dedikodu ortaya çıktığı aktarıldı. Merged Podcast'a verdiği demeçte, "Bu bir şaka değil, gerçekten çok ciddi" ifadelerini kullanan eski ABD subayı, parlayan büyük kırmızı karenin yaklaşık 100 metre uzunluğunda olduğunu belirtti. Karşılaştırma yapan subay bir Boeing 747 uçağının yaklaşık 71 metre olduğunu ifade etti. Bugün görülen cismin bulunduğu yerin ABD'li iş adamı Elon Musk tarafından kiralandığı belirtilirken, o dönemde görülen kırmızı UFO'nun gökyüzünde asılı kalmak için 'fazla büyük' bir cisim olduğu da vurgulanıyor. Nuccetelli, cismin hareket etmeye başlaması ardından, "Kıyamet koptu ve telsizler açıldı. Herkes, cisim bize geliyor, cisim bize geliyor diye bağırışıyordu. Herhangi bir şey duymak zordu çünkü herkes korkmuştu ve çığlık atıyordu. Bu sırada ise diğer memurlar, neler olduğunu öğrenmek için iletişim kurmaya çalışıyordu" dedi. Cismin 'garip' ve 'düzensiz' bir şekilde hareket ettiğini söyleyen subay, kırmızı nesnesin yaklaştıkça daha da büyüdüğünü ve parlak bir hal aldığını da vurguladı. Olayla ilgili soruşturmalar yürütüldüğü ve yeminli ifadelerin alındığını belirtilen subay, üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala o gün ne gördüklerini bilmediklerini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230908/pentagonun-yayinladigi-ufo-haritasi-ortaligi-karistirdi-3-bolge-alarmda-giderekartti-1075302121.html
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ufo, abd, abd hava kuvvetleri, abd hava kuvvetleri bakanlığı, san diego, boeing, uzaylı, uzaylılar, uzay, uzay aracı
Eski ABD Hava Kuvvetleri subayından 20 yıl sonra UFO itirafı
16:22 11.11.2023 (güncellendi: 16:29 11.11.2023) Abone ol
Eski bir ABD Hava Kuvvetleri subayı, yaklaşık 20 yıl önce Kaliforniya'da görüldüğü iddia edilen bir UFO olayıyla ilgili ayrıntıları açıkladı.
2003 yılında görülen ve uzun yıllar tartışmalara sebep olan UFO (Tanımlanamayan Uçan Nesne) olayını tam 20 yıl sonra emekli ABD Hava Kuvvetleri subayı Jeff Nuccetelli basınla paylaştı. Haberlere göre, o dönemde yaşananları insanların şaşkınlıkla ve korkarak izlediği belirten Nuccetelli, gördüğü şey hakkında 'gözlemcileri çığlık çığlığa bıraktığını' söyledi.
Birçok insanın o dönem gökyüzündeki ışığı ABD Hava Kuvvetleri olarak tahmin ettiği belirtilse de, ABD Hava Kuvvetleri'nin böyle bir olaydan haberdar olmadığı aktarılınca birçok farklı dedikodu ortaya çıktığı aktarıldı. Merged Podcast'a verdiği demeçte, "Bu bir şaka değil, gerçekten çok ciddi" ifadelerini kullanan eski ABD subayı, parlayan büyük kırmızı karenin yaklaşık 100 metre uzunluğunda olduğunu belirtti. Karşılaştırma yapan subay bir Boeing 747 uçağının yaklaşık 71 metre olduğunu ifade etti.
Bugün görülen cismin bulunduğu yerin ABD'li iş adamı Elon Musk tarafından kiralandığı belirtilirken, o dönemde görülen kırmızı UFO'nun gökyüzünde asılı kalmak için 'fazla büyük' bir cisim olduğu da vurgulanıyor.
Nuccetelli, cismin hareket etmeye başlaması ardından, "Kıyamet koptu ve telsizler açıldı. Herkes, cisim bize geliyor, cisim bize geliyor diye bağırışıyordu. Herhangi bir şey duymak zordu çünkü herkes korkmuştu ve çığlık atıyordu. Bu sırada ise diğer memurlar, neler olduğunu öğrenmek için iletişim kurmaya çalışıyordu" dedi.
Cismin 'garip' ve 'düzensiz' bir şekilde hareket ettiğini söyleyen subay, kırmızı nesnesin yaklaştıkça daha da büyüdüğünü ve parlak bir hal aldığını da vurguladı.
Olayla ilgili soruşturmalar yürütüldüğü ve yeminli ifadelerin alındığını belirtilen subay, üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala o gün ne gördüklerini bilmediklerini belirtti.