https://sputniknews.com.tr/20230908/pentagonun-yayinladigi-ufo-haritasi-ortaligi-karistirdi-3-bolge-alarmda-giderekartti-1075302121.html
Pentagon'un yayınladığı UFO haritası ortalığı karıştırdı: 3 bölge alarmda, giderek arttı
Pentagon'un yayınladığı UFO haritası ortalığı karıştırdı: 3 bölge alarmda, giderek arttı
UFO ve uzaylı tartışmaları tüm hızıyla devam ederken, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) gizliliği kaldırılan belgelerin yayınlanacağı internet sitesinin geçen... 08.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-08T16:33+0300
2023-09-08T16:33+0300
2023-09-08T16:33+0300
pentagon
yaşam
ufo
harita
gizlilik
japonya
abd
amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
nükleer
ortadoğu
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Dünya dışı yaşam tartışmaları, geçen yıl ABD Kongresi'nde 54 yıl aradan sonra ilk kez halka açık şekilde yapılan UFO konulu oturumun ardından gündemin ana maddelerinden biri haline gelmişti.Bu kapsamda yapılan araştırmaların önemli bir kısmının üzerinde hala gizlilik bulunuyor olsa da ABD hükümeti, elinde bulunan verilerin bir kısmını kamuoyu ile paylaşmaya başladı. Konuyla ilgili yaşanan son gelişme ise ABD Savunma Bakanlığı’ndan geldi. Pentagon, yayınladığı haritayla dünya üzerinde tanımlanamayan uçan cisimlerin en çok görüldüğü noktaları paylaştı. 'Tanımlanamayan anormal fenomen' (UAP) olarak adlandırılan 'tanımlanamayan uçan cisim'ler (UFO) hakkında resmi olarak gizliliği kaldırılmış bilgiler, bakanlık tarafından kurulan yeni bir internet sitesi üzerinden halkla paylaşılıyor.Site 30 Ağustos'ta açıldıABD Savunma Bakanlığı, tanımlanamayan hava cisimlerine yönelik yapılan araştırmalarda şeffaflık sağlanması amacıyla, Tüm Alanlarda Anomali Çözüm Ofisi (AARO) ve 'aaro.mil' internet sitesinin 30 Ağustos’ta açıldığını duyurmuştu.Bakanlık sözcüsü Patrick Ryder tarafından yapılan basın açıklamasında, internet sitesinin Pentagon'un UFO'ları anlama çabaları konusunda kamuoyuna bilgi sağlamak amacıyla kurulduğunu söyledi ve sitede UAP’ler ile ilgili gizliliği kaldırılmış videolar, fotoğraflar ve çeşitli raporların bulunacağını belirtti.Söz konusu sitede, 1996 ve 2023 yılları arasındaki raporlara dayanarak son 27 yılda tanımlanamayan nesnelerin en çok görüldüğü yerleri gösteren bir dünya haritası da bulunuyor.UFO'lar en çok ABD’nin doğu ve batı kıyıları, Japonya ve Orta Doğu'nun belirli bölgelerinde görülüyorSavunma Bakanlığı tarafından yayınlanana haritada dünya genelinde UFO görüldüğü iddia edilen en yoğun olaylar gösteriliyor. İşaretlenen ‘Sıcak UFO noktaları’nın konumlarıysa bu gözlemlerin neredeyse tamamının ABD ve çevresinde yaşandığını düşünenleri oldukça şaşırtıcı olabilecek türden. Yayınlanan haritaya göre UFO'lar en çok ABD’nin doğu ve batı kıyıları, Japonya ve Orta Doğu'nun belirli bölgelerinde görülüyor. Yayınlanan haritanın birçok kişi için en dikkat çekici kısmı ise Japonya’da yapılan ihbarların yoğunlaştığı bölge. Japonya’da görüldüğü iddia edilen UFO vakalarının önemli bir bölümü 1945'teki ABD nükleer saldırılarının hedefi olan Nagazaki ve Hiroşima şehirlerini kapsayan bir bölgeyi de içine alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230908/arastirmacilari-hayrete-dusurdu-okyanus-dibinde-bulunan-gizemli-altin-yumurta-tedirgin-etti-1075300103.html
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pentagon, ufo, harita, gizlilik, japonya, abd, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), nükleer, ortadoğu, uzaylı, uzaylılar
pentagon, ufo, harita, gizlilik, japonya, abd, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), nükleer, ortadoğu, uzaylı, uzaylılar
Pentagon'un yayınladığı UFO haritası ortalığı karıştırdı: 3 bölge alarmda, giderek arttı
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UFO ve uzaylı tartışmaları tüm hızıyla devam ederken, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) gizliliği kaldırılan belgelerin yayınlanacağı internet sitesinin geçen 30 Ağustos'ta açıldığını duyurdu. Dünya üzerinde en çok UFO görülen noktaların da harita ile belirtildiği sitede, bu konuda yapılacak ihbarlar da kabul edilecek.
Dünya dışı yaşam tartışmaları, geçen yıl ABD Kongresi'nde 54 yıl aradan sonra ilk kez halka açık şekilde yapılan UFO konulu oturumun ardından gündemin ana maddelerinden biri haline gelmişti.
Bu kapsamda yapılan araştırmaların önemli bir kısmının üzerinde hala gizlilik bulunuyor olsa da ABD hükümeti, elinde bulunan verilerin bir kısmını kamuoyu ile paylaşmaya başladı. Konuyla ilgili yaşanan son gelişme ise ABD Savunma Bakanlığı’ndan geldi.
Pentagon, yayınladığı haritayla dünya üzerinde tanımlanamayan uçan cisimlerin en çok görüldüğü noktaları paylaştı. 'Tanımlanamayan anormal fenomen' (UAP) olarak adlandırılan 'tanımlanamayan uçan cisim'ler (UFO) hakkında resmi olarak gizliliği kaldırılmış bilgiler, bakanlık tarafından kurulan yeni bir internet sitesi üzerinden halkla paylaşılıyor.
Site 30 Ağustos'ta açıldı
ABD Savunma Bakanlığı, tanımlanamayan hava cisimlerine yönelik yapılan araştırmalarda şeffaflık sağlanması amacıyla, Tüm Alanlarda Anomali Çözüm Ofisi (AARO) ve 'aaro.mil' internet sitesinin 30 Ağustos’ta açıldığını duyurmuştu.
Bakanlık sözcüsü Patrick Ryder tarafından yapılan basın açıklamasında, internet sitesinin Pentagon'un UFO'ları anlama çabaları konusunda kamuoyuna bilgi sağlamak amacıyla kurulduğunu söyledi ve sitede UAP’ler ile ilgili gizliliği kaldırılmış videolar, fotoğraflar ve çeşitli raporların bulunacağını belirtti.
Söz konusu sitede, 1996 ve 2023 yılları arasındaki raporlara dayanarak son 27 yılda tanımlanamayan nesnelerin en çok görüldüğü yerleri gösteren bir dünya haritası da bulunuyor.
UFO'lar en çok ABD’nin doğu ve batı kıyıları, Japonya ve Orta Doğu'nun belirli bölgelerinde görülüyor
Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanana haritada dünya genelinde UFO görüldüğü iddia edilen en yoğun olaylar gösteriliyor. İşaretlenen ‘Sıcak UFO noktaları’nın konumlarıysa bu gözlemlerin neredeyse tamamının ABD ve çevresinde yaşandığını düşünenleri oldukça şaşırtıcı olabilecek türden. Yayınlanan haritaya göre UFO'lar en çok ABD’nin doğu ve batı kıyıları, Japonya ve Orta Doğu'nun belirli bölgelerinde görülüyor. Yayınlanan haritanın birçok kişi için en dikkat çekici kısmı ise Japonya’da yapılan ihbarların yoğunlaştığı bölge. Japonya’da görüldüğü iddia edilen UFO vakalarının önemli bir bölümü 1945'teki ABD nükleer saldırılarının hedefi olan Nagazaki ve Hiroşima şehirlerini kapsayan bir bölgeyi de içine alıyor.