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Araştırmacıları hayrete düşürdü: Okyanus dibinde bulunan gizemli 'Altın Yumurta' tedirgin etti
Araştırmacıları hayrete düşürdü: Okyanus dibinde bulunan gizemli 'Altın Yumurta' tedirgin etti
İnsansız bir keşif gezisini canlı yayınlayan Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nden araştırmacılar, bazı kayaların üzerindeki garip altın nesneye denk geldi... 08.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-08T15:01+0300
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okyanus
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yumurta
yaşam
bilim
araştırma
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alaska
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Gizemle dolu oldukları bilinen okyanus tabanları, her seferinde bilim insanlarını şaşırtıyor. Fakat bu kez Alaska açıklarında okyanus tabanında keşfedilen 'altın yumurta' tedirginlik yarattı.Gizemli parlak nesnenin fotoğrafı ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından X'te paylaşıldı. Olay, hem araştırmacılar hem de X kullanıcıları arasında büyük bir heyecan yarattı. Kökeni bilinmemekle birlikte uzmanlar altın renkli nesnenin bir çeşit yumurta kabuğu ya da deniz süngeri kalıntısı olabileceğini öne sürüyor. NOAA, nesnenin cilt dokusuna benzer şekilde dokunulduğunda hassas hissi verdiğini açıkladı. keşfin canlı yayını sırasında bir araştırmacı ise, "Bir şey içeri girmeye çalıştı... ya da dışarı çıkmaya" dedi. Miami Herald'ın haberine göre, NOAA'dan bir araştırma ekibi garip altın renkli cismi, ilk olarak 30 Ağustos'ta 'Alaska Körfezi'nin derinliklerinde' yaklaşık 3 bin 200 metre derinlikte buldu.'Bir korku filminin başlangıcı gibi'Ekip, canlı yayın sırasında nesnenin kökeni hakkında şaka yollu spekülasyonlar yaparken, bilimsel merakları sonunda DNA'sını incelemek için altın yumurtadan bir örnek almaya karar vermelerine yol açtı.Bir bilim insanı, "Umarım onu dürttüğümüzde bir şey çıkmaya karar vermez, Bir korku filminin başlangıcı gibi" açıklamasında bulundu.küreyi ellerine aldıklarında neye baktıklarına bir anlam vereme ekip, "Ortak bilgimiz bunu tanımlayamadığında, bu garip bir şeydir. Ne tür bir hayvan böyle bir yumurta kabuğu yapabilir ki?" dedi. Dünyanın dört bir yanındaki uzmanlar da garip altın yumurta karşısında aynı derecede şaşkınlığa uğradı. Plymouth Üniversitesi derin deniz ekolojisi profesörü Kerry Howell Daily Mail'e verdiği demeçte, "20 yıldır derin denizlerde yaptığım araştırmalarda böyle bir şey görmedim" dedi.
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okyanus, altın, yumurta, bilim, araştırma, şaşkınlık, alaska, cisim
okyanus, altın, yumurta, bilim, araştırma, şaşkınlık, alaska, cisim

Araştırmacıları hayrete düşürdü: Okyanus dibinde bulunan gizemli 'Altın Yumurta' tedirgin etti

15:01 08.09.2023 (güncellendi: 15:07 08.09.2023)
© AAOkyanusların rengi iklim değişikliği etkisiyle yeşile dönüyor
Okyanusların rengi iklim değişikliği etkisiyle yeşile dönüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2023
© AA
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İnsansız bir keşif gezisini canlı yayınlayan Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nden araştırmacılar, bazı kayaların üzerindeki garip altın nesneye denk geldi. Yaklaşık 3 bin 200 metre derinlikte bulunan 'altın yumurtanın' ne olduğu araştırılıyor.
Gizemle dolu oldukları bilinen okyanus tabanları, her seferinde bilim insanlarını şaşırtıyor. Fakat bu kez Alaska açıklarında okyanus tabanında keşfedilen 'altın yumurta' tedirginlik yarattı.
Gizemli parlak nesnenin fotoğrafı ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından X'te paylaşıldı. Olay, hem araştırmacılar hem de X kullanıcıları arasında büyük bir heyecan yarattı. Kökeni bilinmemekle birlikte uzmanlar altın renkli nesnenin bir çeşit yumurta kabuğu ya da deniz süngeri kalıntısı olabileceğini öne sürüyor. NOAA, nesnenin cilt dokusuna benzer şekilde dokunulduğunda hassas hissi verdiğini açıkladı.
keşfin canlı yayını sırasında bir araştırmacı ise, "Bir şey içeri girmeye çalıştı... ya da dışarı çıkmaya" dedi. Miami Herald'ın haberine göre, NOAA'dan bir araştırma ekibi garip altın renkli cismi, ilk olarak 30 Ağustos'ta 'Alaska Körfezi'nin derinliklerinde' yaklaşık 3 bin 200 metre derinlikte buldu.

'Bir korku filminin başlangıcı gibi'

Ekip, canlı yayın sırasında nesnenin kökeni hakkında şaka yollu spekülasyonlar yaparken, bilimsel merakları sonunda DNA'sını incelemek için altın yumurtadan bir örnek almaya karar vermelerine yol açtı.

Bir bilim insanı, "Umarım onu dürttüğümüzde bir şey çıkmaya karar vermez, Bir korku filminin başlangıcı gibi" açıklamasında bulundu.
küreyi ellerine aldıklarında neye baktıklarına bir anlam vereme ekip, "Ortak bilgimiz bunu tanımlayamadığında, bu garip bir şeydir. Ne tür bir hayvan böyle bir yumurta kabuğu yapabilir ki?" dedi.
Dünyanın dört bir yanındaki uzmanlar da garip altın yumurta karşısında aynı derecede şaşkınlığa uğradı. Plymouth Üniversitesi derin deniz ekolojisi profesörü Kerry Howell Daily Mail'e verdiği demeçte, "20 yıldır derin denizlerde yaptığım araştırmalarda böyle bir şey görmedim" dedi.
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