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Çığır açan çalışma: '50 ila 70 yıl içinde dondurduğumuz insanları hayata döndürebiliriz'
Çığır açan çalışma: '50 ila 70 yıl içinde dondurduğumuz insanları hayata döndürebiliriz'
Rusya'da bilim dünyasında çığır açan bir çalışma yapıldı. Donmuş toprak anlamına gelen permafrostun içinde bulunan solucanlar 46 bin yıl sonra hayata döndü... 08.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-08T13:54+0300
2023-09-08T13:54+0300
uzman
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bilim insanları
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kanser
tedavi
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dondurma
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İnanılmaz bir buluş, soyu tükenmiş bir solucanın 46 bin yıl gibi şaşırtıcı bir süre sonra başarılı bir şekilde yeniden canlandırılmasının ardından gerçekleşti. Solucanlar 2018 yılında Sibirya permafrostunun içinde kelimenin tam anlamıyla zaman içinde donmuş halde bulundu. Geçen ay yayınlanan çığır açan bir çalışmada uzmanlar, yünlü mamutlar döneminden beri orada sıkışıp kalmış olan canlıları yeniden canlandırmayı başardı.'50 ila 70 yıl içinde dondurduğumuz insanları hayata döndürebiliriz'Rusya'nın başkentindeki kriyoprezervasyon üssünde 94 dondurulmuş ceset barındırdığını aktaran KrioRus'un CEO'su Valeriya Udalova şunları söyledi:insanların diriltilebilmesi için tıp ve doku mühendisliği alanında büyük bir ilerleme kaydedilmesi gerektiğini belirterek, bu tür bir teknolojinin önümüzdeki 50 ila 70 yıl içinde ortaya çıkabileceğini söyleyen Udalova, "Örneğin nanopartiküllerle gaz persüflasyonu ve indüksiyon ısıtması kullanılarak sıçan böbreğinin geri dönüşümlü olarak kriyoprezervasyonu üzerine dikkate değer deneyler yapıldı" dedi. Şu anda bulunan kriyonik teknolojinin, kriyoprotektan maddelerin beyin ve vücut parçaları üzerinde 'toksik' etkileri olduğu için yetersiz olduğu söyleniyor.'Ölümcül hastalıkları olan hastalar, bir tedavi bulunana kadar dondurulabilir' Portekizli mikrobiyolog Dr. Joao Pedro de Magalhaes 2018 yılında Gizmodo'ya verdiği demeçte "Dondurulmuş bireyleri tekrar canlı ve sağlıklı hale getirmek için doku mühendisliği ve rejeneratif tıp gibi alanlarda büyük bilimsel ilerlemeler kaydedilmesi gerekecek. Çocuklar da dahil olmak üzere ölümcül hastalıkları olan hastalar, bir tedavi bulunana kadar dondurulmayı tercih edebilirler" diye konuşmuştu.
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uzman, bilim, bilim insanları, teknoloji, kanser, tedavi, ölümcül, donma, dondurma, canlı dondurma enstitüsü, sibirya, rusya
uzman, bilim, bilim insanları, teknoloji, kanser, tedavi, ölümcül, donma, dondurma, canlı dondurma enstitüsü, sibirya, rusya

Çığır açan çalışma: '50 ila 70 yıl içinde dondurduğumuz insanları hayata döndürebiliriz'

13:54 08.09.2023
© Fotoğraf : Koki Dote/The 9th International Landscape Photographer of the Year2022 Yılın Manzara Fotoğrafçısı Yarışmasının kazananları
2022 Yılın Manzara Fotoğrafçısı Yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2023
© Fotoğraf : Koki Dote/The 9th International Landscape Photographer of the Year
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Rusya'da bilim dünyasında çığır açan bir çalışma yapıldı. Donmuş toprak anlamına gelen permafrostun içinde bulunan solucanlar 46 bin yıl sonra hayata döndü. Bilim insanları, 50 ila 70 yıl sonra dondurulmuş insanların da hayata döndürülebilir bir teknolojide olunabileceğini açıkladı.
İnanılmaz bir buluş, soyu tükenmiş bir solucanın 46 bin yıl gibi şaşırtıcı bir süre sonra başarılı bir şekilde yeniden canlandırılmasının ardından gerçekleşti. Solucanlar 2018 yılında Sibirya permafrostunun içinde kelimenin tam anlamıyla zaman içinde donmuş halde bulundu. Geçen ay yayınlanan çığır açan bir çalışmada uzmanlar, yünlü mamutlar döneminden beri orada sıkışıp kalmış olan canlıları yeniden canlandırmayı başardı.

'50 ila 70 yıl içinde dondurduğumuz insanları hayata döndürebiliriz'

Rusya'nın başkentindeki kriyoprezervasyon üssünde 94 dondurulmuş ceset barındırdığını aktaran KrioRus'un CEO'su Valeriya Udalova şunları söyledi:

"İnsan metabolizmasının hayvanlar gibi anabiyoza girecek şekilde kökten yeniden yapılandırılabileceğini sanmıyorum. Yeni, yapay bedenler yaratmak muhtemelen daha kolay."

insanların diriltilebilmesi için tıp ve doku mühendisliği alanında büyük bir ilerleme kaydedilmesi gerektiğini belirterek, bu tür bir teknolojinin önümüzdeki 50 ila 70 yıl içinde ortaya çıkabileceğini söyleyen Udalova, "Örneğin nanopartiküllerle gaz persüflasyonu ve indüksiyon ısıtması kullanılarak sıçan böbreğinin geri dönüşümlü olarak kriyoprezervasyonu üzerine dikkate değer deneyler yapıldı" dedi. Şu anda bulunan kriyonik teknolojinin, kriyoprotektan maddelerin beyin ve vücut parçaları üzerinde 'toksik' etkileri olduğu için yetersiz olduğu söyleniyor.

'Ölümcül hastalıkları olan hastalar, bir tedavi bulunana kadar dondurulabilir'

Portekizli mikrobiyolog Dr. Joao Pedro de Magalhaes 2018 yılında Gizmodo'ya verdiği demeçte "Dondurulmuş bireyleri tekrar canlı ve sağlıklı hale getirmek için doku mühendisliği ve rejeneratif tıp gibi alanlarda büyük bilimsel ilerlemeler kaydedilmesi gerekecek. Çocuklar da dahil olmak üzere ölümcül hastalıkları olan hastalar, bir tedavi bulunana kadar dondurulmayı tercih edebilirler" diye konuşmuştu.
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