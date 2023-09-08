https://sputniknews.com.tr/20230908/ucak-kazasinin-ardindan-amazonda-13-gun-mahsur-kalip-kurtulan-pilot-ikinci-ucak-kazasinda-oldu-1075297090.html

Uçak kazasının ardından Amazon'da 13 gün mahsur kalıp kurtulan pilot, ikinci uçak kazasında öldü

Uçak kazasının ardından Amazon'da 13 gün mahsur kalıp kurtulan pilot, ikinci uçak kazasında öldü

Geçen sene geçirdiği uçak kazasının ardından Amazon'da 13 gün mahsur kalıp kurtulan pilot Otavio Augusto Munhoz da Silva, tam bir sene sonra aynı tarihte ve... 08.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-08T13:30+0300

2023-09-08T13:30+0300

2023-09-08T13:30+0300

yaşam

uçak kazası

yağmur ormanı

amazon

brezilya

venezuela

ölü

ölü bulundu

ceset

pilot

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Geçen yıl, Amazon yağmur ormanlarında bir pilotun uçağının ağaçlara çarparak kaybolmasının ardından mucize bir olay yaşanmıştı. Otavio Augusto Munhoz da Silva tek başına mahsur kaldığı yağmur ormanlarında 13 gün yaşanmıştı. Ancak pilot, ikinci kez Amazon'da yaptığı uçak kazasında trajik bir şekilde hayatını kaybetti. 28 Ağustos Pazartesi günü Venezuela sınırı yakınlarında meydana gelen olayda yetkililere göre, 38 yaşındaki özel pilot olan Munhoz da Silva Pacaraima kentinde ormanlık bir alanda kaza yaptı. Uçak Brezilya'nın kuzeyindeki Mucajai, Roraima'da düştü. Pilotun kız kardeşinin 1 Eylül Cuma günü kayıp ihbarında bulunduğunu bildirildi.Jam Press'in haberine göre, geniş çaplı bir arama çalışmasının başlatılmasının ardından cesedi bulundu. Pilotun kuzeni Alexandre Munhoz yerel medyaya yaptığı açıklamada, pilotun cesedinin ölü bulunmadan önce beş gün boyunca su altında kaldığını söyledi.Özel pilot olan Munhoz da Silva'nın ailesi, Boa Vista bölgesinde yolcu taşıyan hava taksilerinde çok çalıştığını söyledi. Bu trajik ölüm, Eylül 2022'de ilk uçağının düşmesinden tam bir yıl sonra aynı yerde aynı tarihlerde gerçekleşti.

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uçak kazası, yağmur ormanı, amazon, brezilya, venezuela, ölü, ölü bulundu, ceset, pilot, kayıp