Dünya turunda kabus: Köpekbalıkları saldırınca okyanusun ortasında gemileri battı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
ROCK’IN TANRISI
Yapay zeka ile Türkçe şarkı söyletilmişti
13:31
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
İngiliz parlamentosu: Çin, İngiltere için bir tehdit
11:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
JAPONYA’NIN HITCHCOCK’U
Samuray ailesinden geliyordu
12:32
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
SESLİ HABER
Çinli uzman: Nakliyedeki şeffaflık tahıl anlaşmasını canlandırmanın anahtarı olacak
13:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz basını, Batı'nın Zelenskiy'e sunacağı 'Kırım-Donbas-NATO planını' açıkladı
14:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Çin'i ziyarete giden İngiliz yetkililerin telefonları imha edilecek
15:32
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
DÜNYACA ÜNLÜ OPERA SANATÇISI
Kaleci olmak isterken operacı oldu
16:32
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna savaş helikopteri kendi askerlerini vurdu
17:31
1 dk
SESLİ HABER
Çin basını: Bu kayıp, Zelenskiy'in siyasi kariyerinin sonu olacak
18:00
2 dk
SESLİ HABER
Sputnik'e konuşan tanık, ordunun yönetimi ele geçirdiğini duyurduğu Gabon'un başkenti Librevil'deki durumu anlattı
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Rusya, en fazla e-vize alan ülkeleri açıkladı: Türkiye ilk 5'te
20:00
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230906/dunya-turunda-kabus-kopekbaliklari-saldirinca-okyanusun-ortasinda-gemileri-batti-1075233679.html
Dünya turunda kabus: Köpekbalıkları saldırınca okyanusun ortasında gemileri battı
Dünya turunda kabus: Köpekbalıkları saldırınca okyanusun ortasında gemileri battı
Çok sayıda köpekbalığı, Pasifik Okyanusu'nda Dünya turu seferinde olan ve içinde Rusların da bulunduğu katamarana saldırdı. 2 Rus ve 1 Fransız'dan oluşan... 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T11:36+0300
2023-09-06T11:36+0300
yaşam
köpek balığı
dünya turu
rusya
köpekbalığı
arama kurtarma
arama-kurtarma
gemi
gemici
tekne
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101561/09/1015610919_0:103:1001:666_1920x0_80_0_0_e716f533f3ec9f15ef5d73b6d0d01f7e.jpg
Dünya turu seferinin katamaranı köpekbalıkları tarafından saldırıya uğradı. Denizcilerin telegram kanalında paylaşılan yazıda, "Evgeny Kovalevsky, Stanislav Beryozkin ve Vincent Thomas Etienne'den oluşan Rus Okyanus Yolu dünya turu keşif gezisi ekibi, Cairns'in yaklaşık 835 kilometre güneydoğusunda, Pasifik Okyanusu'nda köpekbalıklarının saldırısına uğradı" denildi.İlk köpekbalığı saldırısı 4 Eylül'de katamaranın sol arka kirişinin hasar görmesine neden oldu. Yolcular yaklaşık bir gün boyunca hayatta kalarak yaklaşık 100 mil yol kat etmeyi başardı. 5 Eylül günü saat 23.00'te sağ tankı çoktan ısırmış olan gemi, köpekbalıklarının tekrar saldırısına uğradı. Sonuç olarak katamaran tamamen sular altında kaldı. Mürettebat SOS (acil durum) sinyali verdi.Katamaran okyanusta bırakıldıKıyı karargahı başkanı Yulia Kalyuzhnaya derhal Avustralya kurtarma servisiyle temasa geçti ve 45 dakika içinde Şanghay'a giden bir kuru yük gemisi olan Dugong Ace kurtarma ekibine dahil edildi. Gemi başarıyla katamarana yaklaştı. Mürettebat tüm kişisel eşyalarını kurtarma gemisine yükledi ancak katamaran tahliye edilemedi. Geminin katamaranı güverteye yükleyecek aletleri yoktu. Kurtarma gemisinin kaptanı katamaranı okyanusta bırakmaya karar verdi.Dünya turuna nasıl çıktılar?Keşif gezisi 2021 Temmuz ayı başlarında Kronstadt'tan başladı. Uzunluğu 12 metre, genişliği sekiz metre olan şişme yelkenli trimaranda her zaman iki kişi bulunuyordu: Tomsk doğumlu Evgeniy Kovalevskiy ve Novosibirsk'ten Stanislav Berezkin. Ekibin neredeyse tüm duraklarda gemiyi tamir etmeleri gerekiyordu. Bu yılın Mart ayının ortasında Pasifik Okyanusu'nda trimaranın dümeni bozuldu ve kontrolü kaybetti. Mürettebat, Şili'ye ulaştıkları ticari bir gemi tarafından yine kurtarılmıştı, ancak trimaran kurtarılamadı ve okyanusta battı.Ancak sefere devam etmenin bir çözümü bulundu. Rus gezgin Dmitry Trubitsyn, Paskalya Adası'ndaki trimaranla aynı tipte yelkenli şişme katamaranını tuttu. Gemi modernize edildi. Köpekbalığı saldırısına uğranılan noktaya kadar yolculuk devam etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230904/polisleri-sasirtan-olay-bir-adamin-12-yildir-izole-bir-sekilde-magarada-yasadigi-tespit-edildi-1075176021.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101561/09/1015610919_46:0:934:666_1920x0_80_0_0_8d74472cd85c8fe574ab8760e7401ddb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
köpek balığı, dünya turu, rusya, köpekbalığı, arama kurtarma, arama-kurtarma, gemi, gemici, tekne, saldırı, batık
köpek balığı, dünya turu, rusya, köpekbalığı, arama kurtarma, arama-kurtarma, gemi, gemici, tekne, saldırı, batık

Dünya turunda kabus: Köpekbalıkları saldırınca okyanusun ortasında gemileri battı

11:36 06.09.2023
© Fotoğraf : JORGE CERVERA HAUSER Sualtı fotoğrafları
Sualtı fotoğrafları - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2023
© Fotoğraf : JORGE CERVERA HAUSER
Abone olTelegram
Çok sayıda köpekbalığı, Pasifik Okyanusu'nda Dünya turu seferinde olan ve içinde Rusların da bulunduğu katamarana saldırdı. 2 Rus ve 1 Fransız'dan oluşan mürettebat kendilerini kurtarmayı başardı, ancak gemi battı.
Dünya turu seferinin katamaranı köpekbalıkları tarafından saldırıya uğradı. Denizcilerin telegram kanalında paylaşılan yazıda, "Evgeny Kovalevsky, Stanislav Beryozkin ve Vincent Thomas Etienne'den oluşan Rus Okyanus Yolu dünya turu keşif gezisi ekibi, Cairns'in yaklaşık 835 kilometre güneydoğusunda, Pasifik Okyanusu'nda köpekbalıklarının saldırısına uğradı" denildi.
İlk köpekbalığı saldırısı 4 Eylül'de katamaranın sol arka kirişinin hasar görmesine neden oldu. Yolcular yaklaşık bir gün boyunca hayatta kalarak yaklaşık 100 mil yol kat etmeyi başardı. 5 Eylül günü saat 23.00'te sağ tankı çoktan ısırmış olan gemi, köpekbalıklarının tekrar saldırısına uğradı. Sonuç olarak katamaran tamamen sular altında kaldı. Mürettebat SOS (acil durum) sinyali verdi.

Katamaran okyanusta bırakıldı

Kıyı karargahı başkanı Yulia Kalyuzhnaya derhal Avustralya kurtarma servisiyle temasa geçti ve 45 dakika içinde Şanghay'a giden bir kuru yük gemisi olan Dugong Ace kurtarma ekibine dahil edildi. Gemi başarıyla katamarana yaklaştı.
Mürettebat tüm kişisel eşyalarını kurtarma gemisine yükledi ancak katamaran tahliye edilemedi. Geminin katamaranı güverteye yükleyecek aletleri yoktu. Kurtarma gemisinin kaptanı katamaranı okyanusta bırakmaya karar verdi.

Dünya turuna nasıl çıktılar?

Keşif gezisi 2021 Temmuz ayı başlarında Kronstadt'tan başladı. Uzunluğu 12 metre, genişliği sekiz metre olan şişme yelkenli trimaranda her zaman iki kişi bulunuyordu: Tomsk doğumlu Evgeniy Kovalevskiy ve Novosibirsk'ten Stanislav Berezkin.
Ekibin neredeyse tüm duraklarda gemiyi tamir etmeleri gerekiyordu. Bu yılın Mart ayının ortasında Pasifik Okyanusu'nda trimaranın dümeni bozuldu ve kontrolü kaybetti. Mürettebat, Şili'ye ulaştıkları ticari bir gemi tarafından yine kurtarılmıştı, ancak trimaran kurtarılamadı ve okyanusta battı.
Ancak sefere devam etmenin bir çözümü bulundu. Rus gezgin Dmitry Trubitsyn, Paskalya Adası'ndaki trimaranla aynı tipte yelkenli şişme katamaranını tuttu. Gemi modernize edildi. Köpekbalığı saldırısına uğranılan noktaya kadar yolculuk devam etmişti.
Safranbolu Mağara - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2023
YAŞAM
Polisleri şaşırtan olay: Bir adamın 12 yıldır izole bir şekilde mağarada yaşadığı tespit edildi
4 Eylül, 18:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала