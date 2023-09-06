https://sputniknews.com.tr/20230906/dunya-turunda-kabus-kopekbaliklari-saldirinca-okyanusun-ortasinda-gemileri-batti-1075233679.html

Dünya turunda kabus: Köpekbalıkları saldırınca okyanusun ortasında gemileri battı

Dünya turunda kabus: Köpekbalıkları saldırınca okyanusun ortasında gemileri battı

Çok sayıda köpekbalığı, Pasifik Okyanusu'nda Dünya turu seferinde olan ve içinde Rusların da bulunduğu katamarana saldırdı. 2 Rus ve 1 Fransız'dan oluşan... 06.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-06T11:36+0300

2023-09-06T11:36+0300

2023-09-06T11:36+0300

yaşam

köpek balığı

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rusya

köpekbalığı

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Dünya turu seferinin katamaranı köpekbalıkları tarafından saldırıya uğradı. Denizcilerin telegram kanalında paylaşılan yazıda, "Evgeny Kovalevsky, Stanislav Beryozkin ve Vincent Thomas Etienne'den oluşan Rus Okyanus Yolu dünya turu keşif gezisi ekibi, Cairns'in yaklaşık 835 kilometre güneydoğusunda, Pasifik Okyanusu'nda köpekbalıklarının saldırısına uğradı" denildi.İlk köpekbalığı saldırısı 4 Eylül'de katamaranın sol arka kirişinin hasar görmesine neden oldu. Yolcular yaklaşık bir gün boyunca hayatta kalarak yaklaşık 100 mil yol kat etmeyi başardı. 5 Eylül günü saat 23.00'te sağ tankı çoktan ısırmış olan gemi, köpekbalıklarının tekrar saldırısına uğradı. Sonuç olarak katamaran tamamen sular altında kaldı. Mürettebat SOS (acil durum) sinyali verdi.Katamaran okyanusta bırakıldıKıyı karargahı başkanı Yulia Kalyuzhnaya derhal Avustralya kurtarma servisiyle temasa geçti ve 45 dakika içinde Şanghay'a giden bir kuru yük gemisi olan Dugong Ace kurtarma ekibine dahil edildi. Gemi başarıyla katamarana yaklaştı. Mürettebat tüm kişisel eşyalarını kurtarma gemisine yükledi ancak katamaran tahliye edilemedi. Geminin katamaranı güverteye yükleyecek aletleri yoktu. Kurtarma gemisinin kaptanı katamaranı okyanusta bırakmaya karar verdi.Dünya turuna nasıl çıktılar?Keşif gezisi 2021 Temmuz ayı başlarında Kronstadt'tan başladı. Uzunluğu 12 metre, genişliği sekiz metre olan şişme yelkenli trimaranda her zaman iki kişi bulunuyordu: Tomsk doğumlu Evgeniy Kovalevskiy ve Novosibirsk'ten Stanislav Berezkin. Ekibin neredeyse tüm duraklarda gemiyi tamir etmeleri gerekiyordu. Bu yılın Mart ayının ortasında Pasifik Okyanusu'nda trimaranın dümeni bozuldu ve kontrolü kaybetti. Mürettebat, Şili'ye ulaştıkları ticari bir gemi tarafından yine kurtarılmıştı, ancak trimaran kurtarılamadı ve okyanusta battı.Ancak sefere devam etmenin bir çözümü bulundu. Rus gezgin Dmitry Trubitsyn, Paskalya Adası'ndaki trimaranla aynı tipte yelkenli şişme katamaranını tuttu. Gemi modernize edildi. Köpekbalığı saldırısına uğranılan noktaya kadar yolculuk devam etmişti.

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