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https://sputniknews.com.tr/20230904/polisleri-sasirtan-olay-bir-adamin-12-yildir-izole-bir-sekilde-magarada-yasadigi-tespit-edildi-1075176021.html
Polisleri şaşırtan olay: Bir adamın 12 yıldır izole bir şekilde mağarada yaşadığı tespit edildi
Polisleri şaşırtan olay: Bir adamın 12 yıldır izole bir şekilde mağarada yaşadığı tespit edildi
Turizm cennetlerinden birinde yaşanan olay uluslararası kamuoyunda gündem oldu. 04.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-04T18:05+0300
2023-09-04T18:05+0300
yaşam
mağara
ihbar
kayıp
ispanya
ibiza
temizlik
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İspanya’nın turizm merkezi Ibiza yakınlarındaki Formentera adasında yaşanan bir olay gündeme geldi.Bölgede yaşayanların ihbarı üzerine bir mağaraya giden belediye çalışanları ve polis, bir mağaranın içinde yaşayan bir adamı tespit etti. Son 12 yıldır mağara içinde yaşayan ve ismi açıklanmayan adamın mağara içinde bir yaşam kurması şaşkınlık yarattı. Mağara içinde cibinlikli bir yatak, yaşam alanı ve tuvalet oluşturan adamın eski eşyalardan iki yatak, bir masa ve hamak yaptığı görüldü. Kovalar ile duş aldığını fark eden Formentera Şehir Konseyi yetkilileri gözlerine inanamadı. Mağarayı 'işgal ettiği' tespit edilen adamın yıllardır sessizce burada yaşadığı belirtildi.Yetkililer adamın kira vermeden burada yaşamasına tepki gösterdi. Güvenlik güçleri adamın mağarayı terk etmesi konusunda uyarıda bulundu. Yetkililer, adamın mağarayı terk ederken temizlemesi konusunda da talepte bulundu.
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mağara, ihbar, kayıp, ispanya, ibiza, temizlik
mağara, ihbar, kayıp, ispanya, ibiza, temizlik

Polisleri şaşırtan olay: Bir adamın 12 yıldır izole bir şekilde mağarada yaşadığı tespit edildi

18:05 04.09.2023
© İHASafranbolu Mağara
Safranbolu Mağara - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2023
© İHA
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Turizm cennetlerinden birinde yaşanan olay uluslararası kamuoyunda gündem oldu.
İspanya’nın turizm merkezi Ibiza yakınlarındaki Formentera adasında yaşanan bir olay gündeme geldi.
Bölgede yaşayanların ihbarı üzerine bir mağaraya giden belediye çalışanları ve polis, bir mağaranın içinde yaşayan bir adamı tespit etti. Son 12 yıldır mağara içinde yaşayan ve ismi açıklanmayan adamın mağara içinde bir yaşam kurması şaşkınlık yarattı.
Mağara içinde cibinlikli bir yatak, yaşam alanı ve tuvalet oluşturan adamın eski eşyalardan iki yatak, bir masa ve hamak yaptığı görüldü. Kovalar ile duş aldığını fark eden Formentera Şehir Konseyi yetkilileri gözlerine inanamadı. Mağarayı 'işgal ettiği' tespit edilen adamın yıllardır sessizce burada yaşadığı belirtildi.
Yetkililer adamın kira vermeden burada yaşamasına tepki gösterdi. Güvenlik güçleri adamın mağarayı terk etmesi konusunda uyarıda bulundu. Yetkililer, adamın mağarayı terk ederken temizlemesi konusunda da talepte bulundu.
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