https://sputniknews.com.tr/20230904/polisleri-sasirtan-olay-bir-adamin-12-yildir-izole-bir-sekilde-magarada-yasadigi-tespit-edildi-1075176021.html

Polisleri şaşırtan olay: Bir adamın 12 yıldır izole bir şekilde mağarada yaşadığı tespit edildi

Polisleri şaşırtan olay: Bir adamın 12 yıldır izole bir şekilde mağarada yaşadığı tespit edildi

Turizm cennetlerinden birinde yaşanan olay uluslararası kamuoyunda gündem oldu. 04.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-04T18:05+0300

2023-09-04T18:05+0300

2023-09-04T18:05+0300

yaşam

mağara

ihbar

kayıp

ispanya

ibiza

temizlik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/09/1049669475_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_0e63813ffef95e93ca6e435bf032382e.jpg

İspanya’nın turizm merkezi Ibiza yakınlarındaki Formentera adasında yaşanan bir olay gündeme geldi.Bölgede yaşayanların ihbarı üzerine bir mağaraya giden belediye çalışanları ve polis, bir mağaranın içinde yaşayan bir adamı tespit etti. Son 12 yıldır mağara içinde yaşayan ve ismi açıklanmayan adamın mağara içinde bir yaşam kurması şaşkınlık yarattı. Mağara içinde cibinlikli bir yatak, yaşam alanı ve tuvalet oluşturan adamın eski eşyalardan iki yatak, bir masa ve hamak yaptığı görüldü. Kovalar ile duş aldığını fark eden Formentera Şehir Konseyi yetkilileri gözlerine inanamadı. Mağarayı 'işgal ettiği' tespit edilen adamın yıllardır sessizce burada yaşadığı belirtildi.Yetkililer adamın kira vermeden burada yaşamasına tepki gösterdi. Güvenlik güçleri adamın mağarayı terk etmesi konusunda uyarıda bulundu. Yetkililer, adamın mağarayı terk ederken temizlemesi konusunda da talepte bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230904/gizemli-hirsizligin-suclusu-bulundu-125-bin-dolarlik-koi-baligi-calan-hirsiz-su-samuru-cikti--1075163692.html

ispanya

ibiza

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mağara, ihbar, kayıp, ispanya, ibiza, temizlik