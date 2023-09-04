https://sputniknews.com.tr/20230904/gizemli-hirsizligin-suclusu-bulundu-125-bin-dolarlik-koi-baligi-calan-hirsiz-su-samuru-cikti--1075163692.html

Gizemli hırsızlığın suçlusu bulundu: 125 bin dolarlık Koi Balığı çalan hırsız su samuru çıktı

Gizemli hırsızlığın suçlusu bulundu: 125 bin dolarlık Koi Balığı çalan hırsız su samuru çıktı

Tanesinin fiyatı yaklaşık 2 bin 500 dolar olan Koi Balıkları'nı çalanın su samuru olduğu ortaya çıktı. En az 50 tane Koi çalan su samuru, güvenlik kameralarına... 04.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-04T11:40+0300

2023-09-04T11:40+0300

2023-09-04T11:41+0300

yaşam

su samuru

hırsız

çalmak

zarar

ingiltere

koi balığı

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İngiltere'nin Chester yakınlarındaki Grosvenor Pulford Oteli'nin bahçesinden çalınan Koi Balıkları, bir anda ülkenin gündemine oturdu. Kimsenin suçluyu bilmediği ve yakalayamadığı olayda otele 125 bin dolardan fazlaya mal olan pahalı bir soygun gerçekleşti. Bu gizemin temeline inen görevliler, hırsızı iş üstünde yakalamak için havuzun etrafına güvenlik kamerası yerleştirdi. Bu toplu Koi soygununun arkasındaki suçlu, kurnaz bir su samuru çıktı. Su samuru oteldeki balıkların toplamda en az 50'sini çaldı. Güvenlik kamerası görüntüleri, koilerin bulunduğu dört yıldızlı otelin bahçesine girerken otel personelini atlattığını gösterdi.

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su samuru, hırsız, çalmak, zarar, ingiltere, koi balığı