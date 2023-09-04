https://sputniknews.com.tr/20230904/gizemli-hirsizligin-suclusu-bulundu-125-bin-dolarlik-koi-baligi-calan-hirsiz-su-samuru-cikti--1075163692.html
Gizemli hırsızlığın suçlusu bulundu: 125 bin dolarlık Koi Balığı çalan hırsız su samuru çıktı
Gizemli hırsızlığın suçlusu bulundu: 125 bin dolarlık Koi Balığı çalan hırsız su samuru çıktı
Tanesinin fiyatı yaklaşık 2 bin 500 dolar olan Koi Balıkları'nı çalanın su samuru olduğu ortaya çıktı. En az 50 tane Koi çalan su samuru, güvenlik kameralarına... 04.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-04T11:40+0300
2023-09-04T11:40+0300
2023-09-04T11:41+0300
yaşam
su samuru
hırsız
çalmak
zarar
ingiltere
koi balığı
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İngiltere'nin Chester yakınlarındaki Grosvenor Pulford Oteli'nin bahçesinden çalınan Koi Balıkları, bir anda ülkenin gündemine oturdu. Kimsenin suçluyu bilmediği ve yakalayamadığı olayda otele 125 bin dolardan fazlaya mal olan pahalı bir soygun gerçekleşti. Bu gizemin temeline inen görevliler, hırsızı iş üstünde yakalamak için havuzun etrafına güvenlik kamerası yerleştirdi. Bu toplu Koi soygununun arkasındaki suçlu, kurnaz bir su samuru çıktı. Su samuru oteldeki balıkların toplamda en az 50'sini çaldı. Güvenlik kamerası görüntüleri, koilerin bulunduğu dört yıldızlı otelin bahçesine girerken otel personelini atlattığını gösterdi.
https://sputniknews.com.tr/20230903/camini-acip-ayilara-seker-vermek-istedi-elimden-ne-istedin-1075143551.html
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su samuru, hırsız, çalmak, zarar, ingiltere, koi balığı
su samuru, hırsız, çalmak, zarar, ingiltere, koi balığı
Gizemli hırsızlığın suçlusu bulundu: 125 bin dolarlık Koi Balığı çalan hırsız su samuru çıktı
11:40 04.09.2023 (güncellendi: 11:41 04.09.2023) Abone ol
Tanesinin fiyatı yaklaşık 2 bin 500 dolar olan Koi Balıkları'nı çalanın su samuru olduğu ortaya çıktı. En az 50 tane Koi çalan su samuru, güvenlik kameralarına yansıdı.
İngiltere
'nin Chester
yakınlarındaki Grosvenor Pulford Oteli
'nin bahçesinden çalınan Koi Balıkları
, bir anda ülkenin gündemine oturdu
. Kimsenin suçluyu bilmediği ve yakalayamadığı olayda otele 125 bin dolardan
fazlaya mal olan pahalı
bir soygun
gerçekleşti.
Bu gizemin temeline inen görevliler, hırsızı iş üstünde yakalamak için havuzun etrafına güvenlik kamerası yerleştirdi. Bu toplu Koi soygununun arkasındaki suçlu, kurnaz bir su samuru çıktı. Su samuru oteldeki balıkların toplamda en az 50'sini çaldı. Güvenlik kamerası görüntüleri, koilerin bulunduğu dört yıldızlı otelin bahçesine girerken otel personelini atlattığını gösterdi.