https://sputniknews.com.tr/20230903/camini-acip-ayilara-seker-vermek-istedi-elimden-ne-istedin-1075143551.html

Camını açıp ayılara şeker vermek istedi: 'Elimden ne istedin?'

Camını açıp ayılara şeker vermek istedi: 'Elimden ne istedin?'

Bitlis'in Tatvan ilçe sınırları içindeki Nemrut Krater Gölü civarında Abidin Araboğa aracın içinden yoldaki ayılara şeker vermek isteyince ayılar Araboğa'nın... 03.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-03T13:08+0300

2023-09-03T13:08+0300

2023-09-03T13:20+0300

yaşam

ayı

saldırı

nemrut dağı

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Nemrut Krater Gölünde piknik yapmak için gelen Abidin Araboğa isimli bir kişi yanında getirdiği yiyecekleri ayılara vermek isterken, ayıların saldırısına maruz kaldı. Araboğa eline pençe atan ayıya "Elimden ne istiyordun" dedi.4 adet ayının aracın yolunu kestiğini gören Araboğa, önce camını açtı, sonra ayıya şeker vermek istedi. Bu esnada ayı, camdan elini uzatan Abidin Araboğa'ya saldırdı. Ani bir refleksle elini içeri almaya çalışan Araboğa elinden hafif yaralanırken, o anlar araçta bulunan arkadaşı tarafından kayıt altına alındı.

https://sputniknews.com.tr/20230820/sicaktan-bunalan-yavru-boz-ayilar-nemrut-krater-golunde-serinlerken-goruntulendi-1074772392.html

nemrut dağı

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