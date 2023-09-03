https://sputniknews.com.tr/20230903/camini-acip-ayilara-seker-vermek-istedi-elimden-ne-istedin-1075143551.html
Camını açıp ayılara şeker vermek istedi: 'Elimden ne istedin?'
Camını açıp ayılara şeker vermek istedi: 'Elimden ne istedin?'
Bitlis'in Tatvan ilçe sınırları içindeki Nemrut Krater Gölü civarında Abidin Araboğa aracın içinden yoldaki ayılara şeker vermek isteyince ayılar Araboğa'nın... 03.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-03T13:08+0300
2023-09-03T13:08+0300
2023-09-03T13:20+0300
yaşam
ayı
saldırı
nemrut dağı
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Nemrut Krater Gölünde piknik yapmak için gelen Abidin Araboğa isimli bir kişi yanında getirdiği yiyecekleri ayılara vermek isterken, ayıların saldırısına maruz kaldı. Araboğa eline pençe atan ayıya "Elimden ne istiyordun" dedi.4 adet ayının aracın yolunu kestiğini gören Araboğa, önce camını açtı, sonra ayıya şeker vermek istedi. Bu esnada ayı, camdan elini uzatan Abidin Araboğa'ya saldırdı. Ani bir refleksle elini içeri almaya çalışan Araboğa elinden hafif yaralanırken, o anlar araçta bulunan arkadaşı tarafından kayıt altına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20230820/sicaktan-bunalan-yavru-boz-ayilar-nemrut-krater-golunde-serinlerken-goruntulendi-1074772392.html
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ayı, saldırı, nemrut dağı
ayı, saldırı, nemrut dağı
Camını açıp ayılara şeker vermek istedi: 'Elimden ne istedin?'
13:08 03.09.2023 (güncellendi: 13:20 03.09.2023) Abone ol
Bitlis'in Tatvan ilçe sınırları içindeki Nemrut Krater Gölü civarında Abidin Araboğa aracın içinden yoldaki ayılara şeker vermek isteyince ayılar Araboğa'nın eline doğru hamlede bulundu.
Nemrut Krater Gölünde piknik yapmak için gelen Abidin Araboğa isimli bir kişi yanında getirdiği yiyecekleri ayılara vermek isterken, ayıların saldırısına maruz kaldı. Araboğa eline pençe atan ayıya "Elimden ne istiyordun" dedi.
4 adet ayının aracın yolunu kestiğini gören Araboğa, önce camını açtı, sonra ayıya şeker vermek istedi. Bu esnada ayı, camdan elini uzatan Abidin Araboğa'ya saldırdı. Ani bir refleksle elini içeri almaya çalışan Araboğa elinden hafif yaralanırken, o anlar araçta bulunan arkadaşı tarafından kayıt altına alındı.