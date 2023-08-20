https://sputniknews.com.tr/20230820/sicaktan-bunalan-yavru-boz-ayilar-nemrut-krater-golunde-serinlerken-goruntulendi-1074772392.html

Sıcaktan bunalan yavru boz ayılar Nemrut Krater Gölü’nde serinlerken görüntülendi

Sıcaktan bunalan yavru boz ayılar Nemrut Krater Gölü’nde serinlerken görüntülendi

Bitlis'in 2 bin 948 rakımlı Nemrut Kalderası'nda sıcaktan bunalan yavru boz ayılar, krater gölünde serinlerken çevredekiler tarafından görüntülendi. 20.08.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

nemrut dağı

bozayı

sıcak hava

sıcak

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Dünyanın ikinci, Avrupa’nın ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü civarında yaşayan boz ayılar, bölgeye gelen ziyaretçiler tarafından sularda serinlerken görüntüye alındı.Nemrut Krater Gölü’nü gezen ziyaretçiler, ormanlık alandan çıkan 3 yavru ayının Nemrut Krater Gölü’nde yüzmesini izledi. Önce göl kenarından su içen yavru ayılar, daha sonra göle girerek serinlemeye çalıştı. Bir müddet göl de yüzen ayılar, daha sonra gölden çıkarak tekrar ormanlık alana girdi.

nemrut dağı

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nemrut dağı, bozayı, sıcak hava, sıcak