https://sputniknews.com.tr/20230820/sicaktan-bunalan-yavru-boz-ayilar-nemrut-krater-golunde-serinlerken-goruntulendi-1074772392.html
Sıcaktan bunalan yavru boz ayılar Nemrut Krater Gölü’nde serinlerken görüntülendi
Sıcaktan bunalan yavru boz ayılar Nemrut Krater Gölü’nde serinlerken görüntülendi
Bitlis'in 2 bin 948 rakımlı Nemrut Kalderası'nda sıcaktan bunalan yavru boz ayılar, krater gölünde serinlerken çevredekiler tarafından görüntülendi. 20.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-20T10:02+0300
2023-08-20T10:02+0300
2023-08-20T10:02+0300
yaşam
nemrut dağı
bozayı
sıcak hava
sıcak
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Dünyanın ikinci, Avrupa’nın ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü civarında yaşayan boz ayılar, bölgeye gelen ziyaretçiler tarafından sularda serinlerken görüntüye alındı.Nemrut Krater Gölü’nü gezen ziyaretçiler, ormanlık alandan çıkan 3 yavru ayının Nemrut Krater Gölü’nde yüzmesini izledi. Önce göl kenarından su içen yavru ayılar, daha sonra göle girerek serinlemeye çalıştı. Bir müddet göl de yüzen ayılar, daha sonra gölden çıkarak tekrar ormanlık alana girdi.
nemrut dağı
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nemrut dağı, bozayı, sıcak hava, sıcak
nemrut dağı, bozayı, sıcak hava, sıcak
Sıcaktan bunalan yavru boz ayılar Nemrut Krater Gölü’nde serinlerken görüntülendi
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Bitlis'in 2 bin 948 rakımlı Nemrut Kalderası'nda sıcaktan bunalan yavru boz ayılar, krater gölünde serinlerken çevredekiler tarafından görüntülendi.
Dünyanın ikinci, Avrupa’nın ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü civarında yaşayan boz ayılar, bölgeye gelen ziyaretçiler tarafından sularda serinlerken görüntüye alındı.
Nemrut Krater Gölü’nü gezen ziyaretçiler, ormanlık alandan çıkan 3 yavru ayının Nemrut Krater Gölü’nde yüzmesini izledi. Önce göl kenarından su içen yavru ayılar, daha sonra göle girerek serinlemeye çalıştı. Bir müddet göl de yüzen ayılar, daha sonra gölden çıkarak tekrar ormanlık alana girdi.