https://sputniknews.com.tr/20231106/simdiye-kadarki-en-eski-kara-delik-kesfedildi-1077129448.html

Şimdiye kadarki en eski kara delik keşfedildi

Şimdiye kadarki en eski kara delik keşfedildi

Bilim insanları, evrenin oluştuğu Büyük Patlama'dan 470 milyon yıl sonra oluşmuş şimdiye kadarki en eski kara deliği keşfetti. 06.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-06T21:10+0300

2023-11-06T21:10+0300

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yaşam

kara delik

büyük patlama

bilim

bilim insanları

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Büyük Patlama'dan 470 milyon yıl sonra oluşmuş şimdiye kadarki en eski kara delik keşfedildi.ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'ndan (NASA) yapılan yazılı açıklamaya göre, gökbilimcilerden oluşan bir araştırma ekibi, çalışmalarında NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu ve Chandra X-ışını Gözlemevi'nden elde edilen verilerden faydalandı.James Webb Uzay Teleskobu'ndan elde edilen verilere göre keşfedilen kara delik, Dünya'dan 13.2 milyar ışık yılı uzaklıkta.Araştırmacılar, çalışma bulgularını, "erken evrenin daha büyük bir resmini doldurmak" için kullanmayı planlıyor.Bu bulguların, evrendeki ilk süper kütleli kara deliklerden bazılarının nasıl oluştuğuna dair teorileri geliştirebileceği düşünülüyor.Araştırma, Nature Astronomy dergisinde yayımlandı.

https://sputniknews.com.tr/20230707/bilinen-en-yasli-super-kutleli-kara-delik-goruntulendi--1073285463.html

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kara delik, büyük patlama, bilim, bilim insanları