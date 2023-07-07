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https://sputniknews.com.tr/20230707/bilinen-en-yasli-super-kutleli-kara-delik-goruntulendi--1073285463.html
Bilinen 'en yaşlı süper kütleli kara delik' görüntülendi
Bilinen 'en yaşlı süper kütleli kara delik' görüntülendi
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), James Webb Uzay Teleskobu ile CEERS 1019 galaksisinin merkezinde konumlanan bugüne kadar tespit edilmiş 'en yaşlı süper... 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T16:04+0300
2023-07-07T16:04+0300
dünya
james webb
teleskop
kara delik
keşif
nasa
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NASA'nın internet sitesindeki haberinde, CEERS 1019 galaksisinin merkezindeki keşfedilen en yaşlı kara deliğin, büyük patlamadan 570 milyon yıl sonra şekillendiği ve güneşin 9 milyon katı kütleye sahip olduğu aktarıldı.James Webb Uzay Teleskobu ile edinilen yeni görüntülerde, büyük patlamadan 470 ve 675 milyon yıl sonra oluştuğu tahmin edilen iki galaksi daha tespit edildi.Araştırmacıların söz konusu iki galaksinin merkezindeki kara delikleri incelemeye devam ettiği ve CEERS 1019 galaksisine konumlanan 'en yaşlı süper kütleli kara deliğin' kısa süre içerisinde rekorunu kaybedebileceği ifade edildi.Araştırmaya liderlik eden Steven Finkelstein, yeni keşfedilen kara deliklerin, James Webb Uzay Teleskobu'ndan önce diğer teleskoplarda sıradan galaksiler gibi göründüğünü söyledi.James Webb Uzay Teleskobu'nun CEERS araştırması kapsamında teleskopla alınan kızılötesi görüntüler ve spektrum verileri birleştirilerek erken evrenin haritası çıkarılıyor.Söz konusu keşif öncesinde tespit edilen en yaşlı kara deliklerin, büyük patlamadan 1 milyar yıl sonra oluştuğu saptanmıştı.
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james webb , teleskop, kara delik, keşif, nasa
james webb , teleskop, kara delik, keşif, nasa

Bilinen 'en yaşlı süper kütleli kara delik' görüntülendi

16:04 07.07.2023
© AFP 2023 / JIM WATSONJames Webb modeli
James Webb modeli - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© AFP 2023 / JIM WATSON
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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), James Webb Uzay Teleskobu ile CEERS 1019 galaksisinin merkezinde konumlanan bugüne kadar tespit edilmiş 'en yaşlı süper kütleli kara deliğin' keşfedildiğini açıkladı.
NASA'nın internet sitesindeki haberinde, CEERS 1019 galaksisinin merkezindeki keşfedilen en yaşlı kara deliğin, büyük patlamadan 570 milyon yıl sonra şekillendiği ve güneşin 9 milyon katı kütleye sahip olduğu aktarıldı.
James Webb Uzay Teleskobu ile edinilen yeni görüntülerde, büyük patlamadan 470 ve 675 milyon yıl sonra oluştuğu tahmin edilen iki galaksi daha tespit edildi.
Araştırmacıların söz konusu iki galaksinin merkezindeki kara delikleri incelemeye devam ettiği ve CEERS 1019 galaksisine konumlanan 'en yaşlı süper kütleli kara deliğin' kısa süre içerisinde rekorunu kaybedebileceği ifade edildi.
Araştırmaya liderlik eden Steven Finkelstein, yeni keşfedilen kara deliklerin, James Webb Uzay Teleskobu'ndan önce diğer teleskoplarda sıradan galaksiler gibi göründüğünü söyledi.
James Webb Uzay Teleskobu'nun CEERS araştırması kapsamında teleskopla alınan kızılötesi görüntüler ve spektrum verileri birleştirilerek erken evrenin haritası çıkarılıyor.
Söz konusu keşif öncesinde tespit edilen en yaşlı kara deliklerin, büyük patlamadan 1 milyar yıl sonra oluştuğu saptanmıştı.
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