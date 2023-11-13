https://sputniknews.com.tr/20231113/gazzeden-tahliye-edilen-ruslar-bombardiman-surecinde-hissettiklerini-anlatti-durum-korkunc-1077329972.html

Gazze'den tahliye edilen Ruslar, bombardıman sürecinde hissettiklerini anlattı: 'Durum korkunç'

Gazze'den tahliye edilen Ruslar, bombardıman sürecinde hissettiklerini anlattı: 'Durum korkunç'

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları tüm ateşkes çağrılarına rağmen sürerken bölgeden tahliye edilen Rusya vatandaşları, bir aydan daha uzun süredir devam... 13.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-13T11:44+0300

2023-11-13T11:44+0300

2023-11-13T11:44+0300

israil- filistin çatışması

gazze

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israil

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Gazze Şeridi'nden Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır topraklarına tahliye edilen 70 kişilik ilk Rusya vatandaşı grubu, gece saatlerinde Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın operasyon merkezine götürüldü.Tatyana Katba adlı kadın, İsrail'in Gazze'yi çok şiddetli şekilde bombaladığına dikkat çekerek "Nerede yıkanacağımızı, nereden su alacağımızı, nereden ekmek bulacağımızı, nereden yiyecek bir şeyler alacağımızı, nerede uyuyacağımızı ve bizi bombalamamalarını düşünüyorduk. Tek düşünceler bunlardı" dedi.Tatba, Gazze Şeridi'nde neredeyse hiç yiyecek bulunmadığını da vurguladı.'Durum gerçekten korkunç'Tahliye edilmeye başladıkları için büyük bir mutluluk ve minnettarlık duyduklarını belirten Tatba, herkesin tahliye edilmesini ve orada kimsenin kalmamasını istediğini, zira durumun gerçekten korkunç olduğunu söyledi.'Gazze'ye karşı en güçlü savaş yürütülüyor'Aun adlı bir diğer Rusya vatandaşı, Gazze'ye karşı en güçlü savaşın yürütüldüğünü belirterek beklemenin kendileri için çok zor olduğunu kaydetti.Aun, "Bu cehennemden çıkmamıza yardımcı oldukları için Mısır büyükelçimize ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çok minnettarız. Elbette bir ferahlama hissediyoruz, artık iyi ve rahatız" ifadelerini kullandı.Rusya Sağlık Bakanlığı: Tahliye edilen Rusların durumu iyiRusya Sağlık Bakanlığı, doktorlar tarafından muayene edilen 70 Rusya vatandaşının durumunun iyi olduğunu ve kendilerine Moskova'ya uçmaları için izin verildiğini açıkladı.Tahliye edilenler arasında gebeliğinin son safhasında olan bir kadın, 5'i 3 yaş altında 27 çocuk bulunduğunu aktaran bakanlık, Kahire-Moskova seferinde bu kişilere doktorların da eşlik edeceğini belirtti.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rusların Moskova'ya bugün Il-76 uçağıyla nakledileceğini duyurdu.'90-100 Rus daha tahliye edilecek'Bununla beraber Acil Durumlar Bakanı Daniil Martınov, 90-100 kişilik yeni Rus grubunun bugün Gazze'den tahliye edilmesine tüm taraflarca onay verildiğini söyledi.Martınov, "Yurttaşlarımızın bulunduğu bir sonraki grubun tüm taraflarca onaylandığına dair teyit bilgisini aldık. Bu sabah 90-100 kişilik grubun tahliye edileceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.Martınov, Acil Durumlar Bakanlığı'nın operasyon grubunun tahliye sırasında Refah Sınır Kapısı'nda hazır bulunacağını ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231112/gazze-seridinden-tahliye-edilen-ilk-ruslarin-bulundugu-konvoy-kahireye-hareket-etti-1077322064.html

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