https://sputniknews.com.tr/20231112/gazze-seridinden-tahliye-edilen-ilk-ruslarin-bulundugu-konvoy-kahireye-hareket-etti-1077322064.html

Gazze Şeridi'nden tahliye edilen ilk Rusların bulunduğu konvoy Kahire'ye hareket etti

Gazze Şeridi'nden tahliye edilen ilk Rusların bulunduğu konvoy Kahire'ye hareket etti

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Gazze Şeridi'nden tahliye edilen ilk Rusların bulunduğu konvoyun Kahire'ye doğru yola çıktığını bildirdi. 12.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-12T22:17+0300

2023-11-12T22:17+0300

2023-11-12T22:17+0300

israil- filistin çatışması

gazze şeridi

rusya acil durumlar bakanlığı (emercom)

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Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Gazze Şeridi'nden tahliye edilen ilk Rusların bulunduğu konvoy Kahire'ye hareket etti. Şu anda vatandaşlar, otobüsle operasyonel karargahın konuşlandırıldığı Kahire'ye gönderilmiş bulunuyor. İnsanlara tıbbi, psikolojik yardım ile evrak işlerinde yardım olmak üzere gerekli yardım sağlanacak” ifadelerine yer verildi.Tahliye edilenlere yol boyunca Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı doktor ve psikologların eşlik edeceği, ayrıca kendilerine su ve yiyecek de sağlanacağı kaydedildi.Kurum daha önce 70 Rusya vatandaşının Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı’ndan geçtiklerini duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231109/israilliler-gazze-seridinde-yasayabilir-her-seyi-yok-etmek-istiyor-1077250385.html

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