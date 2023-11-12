https://sputniknews.com.tr/20231112/gazze-seridinden-tahliye-edilen-ilk-ruslarin-bulundugu-konvoy-kahireye-hareket-etti-1077322064.html
Gazze Şeridi'nden tahliye edilen ilk Rusların bulunduğu konvoy Kahire'ye hareket etti
Gazze Şeridi'nden tahliye edilen ilk Rusların bulunduğu konvoy Kahire'ye hareket etti
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Gazze Şeridi'nden tahliye edilen ilk Rusların bulunduğu konvoyun Kahire'ye doğru yola çıktığını bildirdi. 12.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-12T22:17+0300
2023-11-12T22:17+0300
2023-11-12T22:17+0300
israil- filistin çatışması
gazze şeridi
rusya acil durumlar bakanlığı (emercom)
rusya acil durumlar bakanlığı
rusya acil durumlar bakanlığı sivil savunma akademisi
rus
rus
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/0c/1077321904_0:1:848:478_1920x0_80_0_0_7ff254f524e8161ac80d5c9c791e05b9.jpg
Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Gazze Şeridi'nden tahliye edilen ilk Rusların bulunduğu konvoy Kahire'ye hareket etti. Şu anda vatandaşlar, otobüsle operasyonel karargahın konuşlandırıldığı Kahire'ye gönderilmiş bulunuyor. İnsanlara tıbbi, psikolojik yardım ile evrak işlerinde yardım olmak üzere gerekli yardım sağlanacak” ifadelerine yer verildi.Tahliye edilenlere yol boyunca Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı doktor ve psikologların eşlik edeceği, ayrıca kendilerine su ve yiyecek de sağlanacağı kaydedildi.Kurum daha önce 70 Rusya vatandaşının Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı’ndan geçtiklerini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231109/israilliler-gazze-seridinde-yasayabilir-her-seyi-yok-etmek-istiyor-1077250385.html
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/0c/1077321904_104:0:744:480_1920x0_80_0_0_cc4d80d2cca68c42b9ec8b8068bcf39d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gazze şeridi, rusya acil durumlar bakanlığı (emercom), rusya acil durumlar bakanlığı, rusya acil durumlar bakanlığı sivil savunma akademisi, rus, rus
gazze şeridi, rusya acil durumlar bakanlığı (emercom), rusya acil durumlar bakanlığı, rusya acil durumlar bakanlığı sivil savunma akademisi, rus, rus
Gazze Şeridi'nden tahliye edilen ilk Rusların bulunduğu konvoy Kahire'ye hareket etti
Abone ol
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Gazze Şeridi'nden tahliye edilen ilk Rusların bulunduğu konvoyun Kahire'ye doğru yola çıktığını bildirdi.
Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Gazze Şeridi'nden tahliye edilen ilk Rusların bulunduğu konvoy Kahire'ye hareket etti. Şu anda vatandaşlar, otobüsle operasyonel karargahın konuşlandırıldığı Kahire'ye gönderilmiş bulunuyor. İnsanlara tıbbi, psikolojik yardım ile evrak işlerinde yardım olmak üzere gerekli yardım sağlanacak” ifadelerine yer verildi.
Tahliye edilenlere yol boyunca Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı doktor ve psikologların eşlik edeceği, ayrıca kendilerine su ve yiyecek de sağlanacağı kaydedildi.
Kurum daha önce 70 Rusya vatandaşının Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı’ndan geçtiklerini duyurmuştu.