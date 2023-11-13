https://sputniknews.com.tr/20231113/dolar-ve-euro-haftaya-nasil-basladi-1077327587.html

Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?

Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 28,5590 liradan, euro 30,5210 liradan haftaya başladı. 13.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-13T09:20+0300

2023-11-13T09:20+0300

2023-11-13T09:21+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

bitcoin

bitcoin cash (bcc)

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Serbest piyasada 28,5570 liradan alınan dolar, 28,5590 liradan satılıyor. 30,5190 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 30,5210 lira olarak belirlendi.Cuma günü doların satış fiyatı 28,5660 lira, euronun satış fiyatı ise 30,5270 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 781 lira, çeyrek altın 2 bin 884 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 504 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1939 dolardan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.771 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 80.78 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80.78 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 34.887 dolar seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20231106/dolar-ve-euroda-haftanin-ilk-rakamlari--1077110186.html

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