https://sputniknews.com.tr/20231106/dolar-ve-euroda-haftanin-ilk-rakamlari--1077110186.html

Dolar ve euro'da haftanın ilk rakamları

Dolar ve euro'da haftanın ilk rakamları

İstanbul serbest piyasada dolar 28,4250 liradan, euro 30,5160 liradan haftaya başladı. 06.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-06T09:21+0300

2023-11-06T09:21+0300

2023-11-06T09:22+0300

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Serbest piyasada 28,4230 liradan alınan dolar, 28,4250 liradan satılıyor. 30,5140 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 30,5160 lira olarak belirlendi.Cuma günü doların satış fiyatı 28,4110 lira, euronun satış fiyatı ise 30,4360 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 813 lira, çeyrek altın 2 bin 937 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 711 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1985 dolardan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.705 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 85.79 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85.79 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 34.856 dolar seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20231103/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1077021486.html

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