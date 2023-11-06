https://sputniknews.com.tr/20231106/dolar-ve-euroda-haftanin-ilk-rakamlari--1077110186.html
Dolar ve euro'da haftanın ilk rakamları
Dolar ve euro'da haftanın ilk rakamları
İstanbul serbest piyasada dolar 28,4250 liradan, euro 30,5160 liradan haftaya başladı. 06.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-06T09:21+0300
2023-11-06T09:21+0300
2023-11-06T09:22+0300
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Serbest piyasada 28,4230 liradan alınan dolar, 28,4250 liradan satılıyor. 30,5140 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 30,5160 lira olarak belirlendi.Cuma günü doların satış fiyatı 28,4110 lira, euronun satış fiyatı ise 30,4360 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 813 lira, çeyrek altın 2 bin 937 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 711 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1985 dolardan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.705 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 85.79 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85.79 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 34.856 dolar seviyesinde.
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dolar kaç tl,dolar kaç lira,1 dolar kaç tl,gram altın fiyatları,bitcoin 35 bin
dolar kaç tl,dolar kaç lira,1 dolar kaç tl,gram altın fiyatları,bitcoin 35 bin
Dolar ve euro'da haftanın ilk rakamları
09:21 06.11.2023 (güncellendi: 09:22 06.11.2023) Abone ol
İstanbul serbest piyasada dolar 28,4250 liradan, euro 30,5160 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 28,4230 liradan alınan dolar, 28,4250 liradan satılıyor. 30,5140 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 30,5160 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 28,4110 lira, euronun satış fiyatı ise 30,4360 lira olmuştu.
Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
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