https://sputniknews.com.tr/20231113/almanya-disisleri-dunyadaki-kriz-ve-catismalara-ragmen-ukraynaya-yardimi-artiracagiz-1077347720.html

Almanya Dışişleri: Dünyadaki kriz ve çatışmalara rağmen Ukrayna'ya yardımı artıracağız

Almanya Dışişleri: Dünyadaki kriz ve çatışmalara rağmen Ukrayna'ya yardımı artıracağız

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, dünya çapındaki bir dizi kriz ve çatışmaya rağmen Batı'nın Ukrayna'ya yardımı artırma niyetinde olduğunu belirtti. 13.11.2023, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

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nazi almanyası

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almanya dışişleri bakanlığı

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, AB ülkeleri dışişleri bakanlarının Brüksel’de düzenlenen toplantısı öncesinde Batılı ülkelerin, dünyadaki kriz ve çatışmalara rağmen Ukrayna'ya yardımı artırma niyetinde olduğunu söyledi.“Sadece Ukrayna'ya desteğimizi sürdürmekle kalmayacağız, aynı zamanda onu geliştirip artıracağız, buna Almanya tarafı da dahildir” diyen Baerbock, dünya çapında yaşanan kriz ve çatışmalara rağmen Kiev'e yardımın devam edeceğini vurguladı.Bu yardımın, diğer şeylerin yanı sıra Almanya ve diğer bazı ülkelerin Ukrayna'ya bir ‘savunma şemsiyesi’ oluşturmak için ek hava savunma sistemleri sağladığı, daha önce açıklanan kış yardım paketi ile ilgili olduğuna dikkat çeken Alman bakan, “Ancak gelecek yıl da yardımımız önemli ölçüde genişletilecek” ifadelerini kullandı.Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ekim sonlarında Ukrayna'ya yardım ile diğer görevlerin uygulanmasını birleştirmek amacı ile Avrupa Birliği'nin bütçesindeki öncelikleri değiştirmesi gerektiğini söylemişti. Scholz, bazı AB ülkelerinin bu konudaki farklı görüşlerine rağmen böyle bir kararın alınacağına inandığını ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231110/stoltenberg-ukraynaya-askeri-yardim-saglamak-natonun-cikarina-1077279250.html

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ukrayna, ukrayna krizi, almanya, nazi almanyası, annalena baerbock, almanya dışişleri bakanlığı, kiev, berlin