https://sputniknews.com.tr/20231022/eski-almanya-basbakanindan-disisleri-bakani-baerbocka-rusya-uyarisi-1076593896.html

Eski Almanya Başbakanı’ndan, Dışişleri Bakanı Baerbock'a ‘Rusya’ uyarısı

Eski Almanya Başbakanı’ndan, Dışişleri Bakanı Baerbock'a ‘Rusya’ uyarısı

Alman Berliner Zeitung gazetesine konuşan eski Şansölye Schröder, Dışişleri Bakanı Baerbock’a Rusya hakkında konuşurken duygularını kendine saklaması... 22.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-22T10:30+0300

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Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un Rusya hakkında konuşurken sözlerini daha dikkatli seçmesi gerektiğini söyledi.Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, “Rusya, onu kim ve nasıl yönetirse yönetsin ‘Rusya’ olarak kalmaya devam ediyor. Almanya, zor da olsa Rusya ile ekonomik ve siyasi ilişkileri sürdürmek istiyor. Çin ve Türkiye dahil birçok devletle benzer etkileşimlerimiz var. Koalisyon ortağı Yeşiller Partisi ve Annalena Baerbock örneğinde olduğu gibi duygusal siyaset yapılması büyük hatadır” diye konuştu.Diplomasinin önemi ve gücüne vurgu yapan Schröder, Alman Dışişleri Bakanı’nın kendi duygularını kendine saklaması gerektiğinin altını çizdi.Daha önce de defalarca Rusya’yı eleştiren Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, bu yılın ocak ayında Avrupa ülkelerinin ‘Rusya'ya karşı savaş açtığını’ söyleyerek, mali zorluklar yaşayan AB ülkeleri arasında suçlular aramak yerine Ukrayna için daha fazlasını yapmaya çağırmıştı.Bu sözleriyle kendini skandalın ortasında bulan Baerbock, daha önce de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i eleştirmiş, 'Ukrayna'nın güvenli olması için Putin'in 360 derece değişmesi gerektiğini' söyleyerek alay konusu olmuştu.Ayrıca ekim ayı başında AB dışişleri bakanlarının bir araya geldiği toplantıda Baerbock, Ukrayna'nın geleceğinin ‘yakında Lizbon'dan Lugansk'a kadar uzanacak’ özgürlük topluluğunda (AB) olduğunu iddia etmişti.Zaharova’dan Alman Dışişleri Bakanı’na tavsiyeMoskova’nın Ukrayna konusundaki tutumunu 360 derece değiştirmesinin dünyayı mutlu edeceğini söyleyen Baerbock’un sözlerini kişisel Telegram kanalında değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya Dışişleri Bakanı’nın 360 derecelik dönüşün ne anlama geldiği hakkında hiçbir fikri olmadığına dikkat çekti.Beaebock’un sarf ettiği sözleriyle ilk kez gülünç duruma düşmediğini hatırlatan Zaharova, “Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock en azından bir ilkokul dersi öğrenmezse, onun yönetimi altında Almanya'nın dış güvenliğinin uzun vadede sağlamanın hiçbir yolu yok” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221121/schroder-rusya-gazinin-hem-almanya-hem-de-avrupada-yerinin-doldurulmasi-zor-1063684388.html

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almanya, gerhard schröder, şansölye, almanya dışişleri bakanlığı, annalena baerbock, rusya, vladimir putin, mariya zaharova, avrupa