https://sputniknews.com.tr/20221121/schroder-rusya-gazinin-hem-almanya-hem-de-avrupada-yerinin-doldurulmasi-zor-1063684388.html
Schröder: Rusya gazının hem Almanya hem de Avrupa’da yerinin doldurulması zor
Schröder: Rusya gazının hem Almanya hem de Avrupa’da yerinin doldurulması zor
Antalya’da düzenlenen 12. Enerji Zirvesi'ne konuk olarak katılan Almanya Eski Başbakanı Gerhard Schröder, Almanya ve Avrupa’da enerji krizi hakkında bilgi... 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T15:31+0300
2022-11-21T15:31+0300
2022-11-21T15:31+0300
avrupa'da enerji krizi
avrupa
enerji
gerhard schröder
almanya
doğalgaz
recep tayyip erdoğan
enerji krizi
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Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder Antalya’da düzenlenen 12. Enerji Zirvesi'ne konuk oldu. Schröder Rus gazının Almanya ve Avrupa Birliği’nde yerinin doldurulmasının zor olduğunu belirterek, bir an önce barışın sağlanması gerektiğini belirtti. Schröder tahıl anlaşmasında olduğu gibi müzakerelerde de Türkiye’nin başarılı olabileceğine vurgu yaptı.‘Avrupa’da enerji maliyetleri katlanılabilir durumda değil’Avrupa’da yaşanan enerji krizin boyutları hakkında bilgi veren eski Almanya Başbakanı Schröder şunları söyledi:‘Rusya gazının yerinin doldurulması zor’Avrupa’da Rus gazının yerinin doldurulmasının zor olacağını belirten Schröder “Avrupa’nın ve Almanya’nın ana gaz tüketicileri olduğunu biliyoruz. Ukrayna’da savaş patlamadan önce Almanya, yaklaşık olarak 90-95 bin BCM çapında gaz tüketimi yapmaktaydı. Bunun büyük bir kısmı da Rusya’dan geliyordu. Avrupa Birliği içindeki gaz tüketimine baktığımızda ise yaklaşık 400 BCM olduğunu biliyoruz. Bunun da 170 BCM’si de Rusya’dan geliyor. Bu rakamlar bize şunu çok net bir şekilde kanıtlıyor: Gaz fiyatlarındaki bu dalgalanmadan da anlayacağımız üzere Rusya gazının hem Almanya hem de Avrupa için yerine koyulmasının çok zor bir miktar olduğunu görüyoruz. Bu nedenlerden dolayı bizim bu savaşı durdurmamız şart. Normal ticaret şartlarına dönmek zorundayız” ifadesini kullandı.‘Türkiye tahıl anlaşmasında olduğu gibi müzakerelerde de başarılı olabilir’Türkiye’nin barış müzakerelerinden başarılı olabileceğini de belirten Schröder “Yaşanan Avrupa olarak bizlerin kendimizi refah konusunda yaşanacak sıkıntılara, bunun sonuçlarına, özellikle de yüksek enerji fiyatlarının ve enflasyonun sonuçlarına kendimizi hazırlamamız şart. Sadece burada değil, tahıl ihracatında yaşanan sıkıntılar ve dünyadaki en yoksul sayılabilecek segmentlerde yaşanabilecek sıkıntıları düşünecek olursanız bunların işlememesi çok büyük bir tehlike arz etmekte. Türkiye Cumhuriyeti hükumeti ve özellikle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun yıllardır bu konuda elinden gelenin en iyisi yapmakta. Bu çabalar da uluslararası arenada takdir edilmekte. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı bu anlamda çok büyük bir rol oynadı. Her iki tarafın da güvenini kazanarak özellikle de uluslararası diplomasinin de güvenini ve takdirini kazandı. Gıda sorunu ile ilgili yapılan bu çalışmanın müzakereleri başlatma noktasında çok iyi bir örnek olacağını düşünüyorum. Savaşı sonlandırma noktasında. Ümit ediyorum ki, Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu anlamda çok önemli bir rol oynayacaktır” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221121/bakan-donmez-turkiye-dogalgaz-merkezi-olmak-icin-butun-enstrumanlara-sahip--1063672719.html
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Osman Nuri Cerit
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MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
avrupa, enerji, gerhard schröder, almanya, doğalgaz, recep tayyip erdoğan, enerji krizi
avrupa, enerji, gerhard schröder, almanya, doğalgaz, recep tayyip erdoğan, enerji krizi
Schröder: Rusya gazının hem Almanya hem de Avrupa’da yerinin doldurulması zor
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Antalya’da düzenlenen 12. Enerji Zirvesi'ne konuk olarak katılan Almanya Eski Başbakanı Gerhard Schröder, Almanya ve Avrupa’da enerji krizi hakkında bilgi verdi. Avrupa’nın Rusya gazının yerini doldurmasının zor olduğunu belirten Schröder Rusya- Ukrayna arasında barışın sağlanması gerektiğine vurgu yaptı.
Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder Antalya’da düzenlenen 12. Enerji Zirvesi'ne konuk oldu. Schröder Rus gazının Almanya ve Avrupa Birliği’nde yerinin doldurulmasının zor olduğunu belirterek, bir an önce barışın sağlanması gerektiğini belirtti. Schröder tahıl anlaşmasında olduğu gibi müzakerelerde de Türkiye’nin başarılı olabileceğine vurgu yaptı.
‘Avrupa’da enerji maliyetleri katlanılabilir durumda değil’
Avrupa’da yaşanan enerji krizin boyutları hakkında bilgi veren eski Almanya Başbakanı Schröder şunları söyledi:
“Şu anda bu yaz gazın spot piyasalardaki fiyatı megavat başına 200 Euro’yu geçti. Toptan pazarına baktığınız zaman da krizden önce çok uzun bir süre 20-30 Euro arasındayken çok ciddi artışlar oldu. Almanya ve Avrupa’da birçok firma, bu tarz muazzam fiyat artışları ile karşı karşıya kaldı. Burada birçok farklı sanayiyi sayabiliriz. Gazla çalışan ve gaza muhtaç olan birçok sektörde ve firmada bu sorun yaşandı. Bunun yanı sıra evlerde de aynı şekilde kilovatsaat başına 5 cent ya da 6 cent'te ziyade artık 20 cent’lere kadar çıkan bir rakam görmekteyiz. Hiçbir firmanın bu tarz bir gaz fiyatı ile rekabet edebilir bir ürün üretmesi mümkün değil. İnsanların evlerinde kendini ısıtabilmesi için bu parayı ödemesi mümkün değil. O yüzden bu fantezi diyebileceğimiz fiyatlarda seyreden enerjinin ekonomiyi kalkındırmasını beklemek mümkün gözükmüyor. Bunun elbette çok acı sonuçları olacak. Belki şirketler kapanacak, yurt dışına göç olacak ve işsizlik artışa geçecek. Bu anlamda enerji fiyatlarının makul seviyede kalması için mutlaka adım atılmalı ve enerji güvenliği sağlanması ve fiyatların yükselişinin durdurulması şart. Hem Avrupa hem ulusal seviyede hem de gaz tedarik zincirinin en başından başlayarak en sonuna gidene kadar yani nihai tüketiciye gidene kadar bu sürecin kontrol altına alınması şart."
‘Rusya gazının yerinin doldurulması zor’
Avrupa’da Rus gazının yerinin doldurulmasının zor olacağını belirten Schröder “Avrupa’nın ve Almanya’nın ana gaz tüketicileri olduğunu biliyoruz. Ukrayna’da savaş patlamadan önce Almanya, yaklaşık olarak 90-95 bin BCM çapında gaz tüketimi yapmaktaydı. Bunun büyük bir kısmı da Rusya’dan geliyordu. Avrupa Birliği içindeki gaz tüketimine baktığımızda ise yaklaşık 400 BCM olduğunu biliyoruz. Bunun da 170 BCM’si de Rusya’dan geliyor. Bu rakamlar bize şunu çok net bir şekilde kanıtlıyor: Gaz fiyatlarındaki bu dalgalanmadan da anlayacağımız üzere Rusya gazının hem Almanya hem de Avrupa için yerine koyulmasının çok zor bir miktar olduğunu görüyoruz. Bu nedenlerden dolayı bizim bu savaşı durdurmamız şart. Normal ticaret şartlarına dönmek zorundayız” ifadesini kullandı.
‘Türkiye tahıl anlaşmasında olduğu gibi müzakerelerde de başarılı olabilir’
Türkiye’nin barış müzakerelerinden başarılı olabileceğini de belirten Schröder “Yaşanan Avrupa olarak bizlerin kendimizi refah konusunda yaşanacak sıkıntılara, bunun sonuçlarına, özellikle de yüksek enerji fiyatlarının ve enflasyonun sonuçlarına kendimizi hazırlamamız şart. Sadece burada değil, tahıl ihracatında yaşanan sıkıntılar ve dünyadaki en yoksul sayılabilecek segmentlerde yaşanabilecek sıkıntıları düşünecek olursanız bunların işlememesi çok büyük bir tehlike arz etmekte. Türkiye Cumhuriyeti hükumeti ve özellikle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun yıllardır bu konuda elinden gelenin en iyisi yapmakta. Bu çabalar da uluslararası arenada takdir edilmekte. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı bu anlamda çok büyük bir rol oynadı. Her iki tarafın da güvenini kazanarak özellikle de uluslararası diplomasinin de güvenini ve takdirini kazandı. Gıda sorunu ile ilgili yapılan bu çalışmanın müzakereleri başlatma noktasında çok iyi bir örnek olacağını düşünüyorum. Savaşı sonlandırma noktasında. Ümit ediyorum ki, Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu anlamda çok önemli bir rol oynayacaktır” dedi.