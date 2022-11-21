https://sputniknews.com.tr/20221121/schroder-rusya-gazinin-hem-almanya-hem-de-avrupada-yerinin-doldurulmasi-zor-1063684388.html

Schröder: Rusya gazının hem Almanya hem de Avrupa’da yerinin doldurulması zor

Schröder: Rusya gazının hem Almanya hem de Avrupa’da yerinin doldurulması zor

Antalya’da düzenlenen 12. Enerji Zirvesi'ne konuk olarak katılan Almanya Eski Başbakanı Gerhard Schröder, Almanya ve Avrupa’da enerji krizi hakkında bilgi... 21.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-21T15:31+0300

2022-11-21T15:31+0300

2022-11-21T15:31+0300

avrupa'da enerji krizi

avrupa

enerji

gerhard schröder

almanya

doğalgaz

recep tayyip erdoğan

enerji krizi

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Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder Antalya’da düzenlenen 12. Enerji Zirvesi'ne konuk oldu. Schröder Rus gazının Almanya ve Avrupa Birliği’nde yerinin doldurulmasının zor olduğunu belirterek, bir an önce barışın sağlanması gerektiğini belirtti. Schröder tahıl anlaşmasında olduğu gibi müzakerelerde de Türkiye’nin başarılı olabileceğine vurgu yaptı.‘Avrupa’da enerji maliyetleri katlanılabilir durumda değil’Avrupa’da yaşanan enerji krizin boyutları hakkında bilgi veren eski Almanya Başbakanı Schröder şunları söyledi:‘Rusya gazının yerinin doldurulması zor’Avrupa’da Rus gazının yerinin doldurulmasının zor olacağını belirten Schröder “Avrupa’nın ve Almanya’nın ana gaz tüketicileri olduğunu biliyoruz. Ukrayna’da savaş patlamadan önce Almanya, yaklaşık olarak 90-95 bin BCM çapında gaz tüketimi yapmaktaydı. Bunun büyük bir kısmı da Rusya’dan geliyordu. Avrupa Birliği içindeki gaz tüketimine baktığımızda ise yaklaşık 400 BCM olduğunu biliyoruz. Bunun da 170 BCM’si de Rusya’dan geliyor. Bu rakamlar bize şunu çok net bir şekilde kanıtlıyor: Gaz fiyatlarındaki bu dalgalanmadan da anlayacağımız üzere Rusya gazının hem Almanya hem de Avrupa için yerine koyulmasının çok zor bir miktar olduğunu görüyoruz. Bu nedenlerden dolayı bizim bu savaşı durdurmamız şart. Normal ticaret şartlarına dönmek zorundayız” ifadesini kullandı.‘Türkiye tahıl anlaşmasında olduğu gibi müzakerelerde de başarılı olabilir’Türkiye’nin barış müzakerelerinden başarılı olabileceğini de belirten Schröder “Yaşanan Avrupa olarak bizlerin kendimizi refah konusunda yaşanacak sıkıntılara, bunun sonuçlarına, özellikle de yüksek enerji fiyatlarının ve enflasyonun sonuçlarına kendimizi hazırlamamız şart. Sadece burada değil, tahıl ihracatında yaşanan sıkıntılar ve dünyadaki en yoksul sayılabilecek segmentlerde yaşanabilecek sıkıntıları düşünecek olursanız bunların işlememesi çok büyük bir tehlike arz etmekte. Türkiye Cumhuriyeti hükumeti ve özellikle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun yıllardır bu konuda elinden gelenin en iyisi yapmakta. Bu çabalar da uluslararası arenada takdir edilmekte. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı bu anlamda çok büyük bir rol oynadı. Her iki tarafın da güvenini kazanarak özellikle de uluslararası diplomasinin de güvenini ve takdirini kazandı. Gıda sorunu ile ilgili yapılan bu çalışmanın müzakereleri başlatma noktasında çok iyi bir örnek olacağını düşünüyorum. Savaşı sonlandırma noktasında. Ümit ediyorum ki, Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu anlamda çok önemli bir rol oynayacaktır” dedi.

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avrupa, enerji, gerhard schröder, almanya, doğalgaz, recep tayyip erdoğan, enerji krizi