https://sputniknews.com.tr/20231112/ukraynanin-olasi-ab-uyeligini-degerlendiren-lavrov-turkiyeyi-animsatti-1077313265.html

Ukrayna'nın olası AB üyeliğini değerlendiren Lavrov, Türkiye'yi anımsattı

Ukrayna'nın olası AB üyeliğini değerlendiren Lavrov, Türkiye'yi anımsattı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupalı ​​liderlerin Kiev'in Avrupa Birliği (AB) üyeliğine ilişkin söylemlerinin yoğunlaştırılmasını ‘oyun’ olarak... 12.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-12T16:45+0300

2023-11-12T16:45+0300

2023-11-12T16:45+0300

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avrupa birliği

ab

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ab komisyonu

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Rus Devlet kanalı Rossiya 1 muhabiri Pavel Zarubin’e konuşan Lavrov, son günlerde Avrupa gündemine oturan ‘Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Ukrayna ve Moldova ile tam üyelik müzakerelerinin başlatılması ile ilgili raporunu’ değerlendirdi.Kiev ile tam üyelik müzakerelerine başlatılmasıyla ilgili söylemlerin esas olarak Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından ifade edildiğine dikkat çeken Lavrov, “Bazı tavsiyeler hazırlıyor, gönderiyorlar. Aynı zamanda Ukrayna'nın kriterlerin önemli bir kısmını yerine getirmediğini kendileri itiraf ediyorlar. Kiev, Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba’nın ağzından ‘Bizi almak istiyorsanız neden bu kriterlere ihtiyaç duyuyorsunuz? Koşulsuz kabul edin' diyor. Bütün bunları büyük zorlukla algılıyorum. Bana öyle geliyor ki bu, Sovyetler Birliği'nin ortadan kaybolması sonrası AB'nin krizden sonra izlediği çizginin devamı olan bir oyun” ifadelerini kullandı.AB'ye üyelik sürecinde Türkiye örneğiAB’ye üyelik sürecinin siyasi hale geldiğini, koşulları yerine getirememesine rağmen bir dizi Baltık ülkesinin AB’ye davet edilmesiyle gördüklerine değinen Rusya Dışişleri Bakanı, Türkiye ve Sırbistan’ı örnek verdiği konuşmasını şu şekilde sürdürdü:Yakın zamanda '2023 Genişleme Paketi'ni kamuoyu ile paylaşan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ukrayna ve Moldova ile tam üyelik müzakerelerinin başlatılmasını, Gürcistan'a ise aday ülke statüsü verilmesini tavsiye etmişti.AB üyeliğinin liyakate dayalı olduğu vurgulanan raporlarda, Ukrayna ve Moldova'nın son dönemde AB yolunda reformlarda ciddi ilerleme kaydettiği, bu iki ülkeyle tam üyelik müzakerelerinin başlatılabileceği belirtilerek, AB ülkelerinden oluşan AB Konseyinin bu konuda karar alması tavsiye edildi.AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, konuyla ilgili basın toplantısında, "Komşularımız ne yöne gideceklerini seçti. Batı Balkanlar, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna açıkça ne yöne ilerleyeceklerini belirledi" dedi.Ukrayna ve Moldova ile müzakerelerin ne zaman biteceğinin reformların hızına bağlı, sürecin liyakata dayalı olduğunu söyleyen von der Leyen, müzakerelerin AB liderlerinden siyasi karar çıkmasından sonra hemen başlayabileceğini, Mart 2024'te AB Komisyonu olarak durum raporu hazırlayabileceklerini bildirdi.

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rusya, türkiye, ukrayna, sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, avrupa birliği, ab, türkiye-ab ilişkileri, ab komisyonu