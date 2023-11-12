https://sputniknews.com.tr/20231112/ukraynanin-olasi-ab-uyeligini-degerlendiren-lavrov-turkiyeyi-animsatti-1077313265.html
Ukrayna'nın olası AB üyeliğini değerlendiren Lavrov, Türkiye'yi anımsattı
Ukrayna'nın olası AB üyeliğini değerlendiren Lavrov, Türkiye'yi anımsattı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupalı liderlerin Kiev'in Avrupa Birliği (AB) üyeliğine ilişkin söylemlerinin yoğunlaştırılmasını ‘oyun’ olarak... 12.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-12T16:45+0300
2023-11-12T16:45+0300
2023-11-12T16:45+0300
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türkiye
ukrayna
sergey lavrov
rusya dışişleri bakanlığı
avrupa birliği
ab
türkiye-ab ilişkileri
ab komisyonu
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Rus Devlet kanalı Rossiya 1 muhabiri Pavel Zarubin’e konuşan Lavrov, son günlerde Avrupa gündemine oturan ‘Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Ukrayna ve Moldova ile tam üyelik müzakerelerinin başlatılması ile ilgili raporunu’ değerlendirdi.Kiev ile tam üyelik müzakerelerine başlatılmasıyla ilgili söylemlerin esas olarak Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından ifade edildiğine dikkat çeken Lavrov, “Bazı tavsiyeler hazırlıyor, gönderiyorlar. Aynı zamanda Ukrayna'nın kriterlerin önemli bir kısmını yerine getirmediğini kendileri itiraf ediyorlar. Kiev, Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba’nın ağzından ‘Bizi almak istiyorsanız neden bu kriterlere ihtiyaç duyuyorsunuz? Koşulsuz kabul edin' diyor. Bütün bunları büyük zorlukla algılıyorum. Bana öyle geliyor ki bu, Sovyetler Birliği'nin ortadan kaybolması sonrası AB'nin krizden sonra izlediği çizginin devamı olan bir oyun” ifadelerini kullandı.AB'ye üyelik sürecinde Türkiye örneğiAB’ye üyelik sürecinin siyasi hale geldiğini, koşulları yerine getirememesine rağmen bir dizi Baltık ülkesinin AB’ye davet edilmesiyle gördüklerine değinen Rusya Dışişleri Bakanı, Türkiye ve Sırbistan’ı örnek verdiği konuşmasını şu şekilde sürdürdü:Yakın zamanda '2023 Genişleme Paketi'ni kamuoyu ile paylaşan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ukrayna ve Moldova ile tam üyelik müzakerelerinin başlatılmasını, Gürcistan'a ise aday ülke statüsü verilmesini tavsiye etmişti.AB üyeliğinin liyakate dayalı olduğu vurgulanan raporlarda, Ukrayna ve Moldova'nın son dönemde AB yolunda reformlarda ciddi ilerleme kaydettiği, bu iki ülkeyle tam üyelik müzakerelerinin başlatılabileceği belirtilerek, AB ülkelerinden oluşan AB Konseyinin bu konuda karar alması tavsiye edildi.AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, konuyla ilgili basın toplantısında, "Komşularımız ne yöne gideceklerini seçti. Batı Balkanlar, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna açıkça ne yöne ilerleyeceklerini belirledi" dedi.Ukrayna ve Moldova ile müzakerelerin ne zaman biteceğinin reformların hızına bağlı, sürecin liyakata dayalı olduğunu söyleyen von der Leyen, müzakerelerin AB liderlerinden siyasi karar çıkmasından sonra hemen başlayabileceğini, Mart 2024'te AB Komisyonu olarak durum raporu hazırlayabileceklerini bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20231109/rus-uzman-turkiyenin-durusu-halkin-gorusunu-yansitiyor-ab-de-abdnin-siparisini-yerine-getiriyor-1077242850.html
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rusya, türkiye, ukrayna, sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, avrupa birliği, ab, türkiye-ab ilişkileri, ab komisyonu
rusya, türkiye, ukrayna, sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, avrupa birliği, ab, türkiye-ab ilişkileri, ab komisyonu
Ukrayna'nın olası AB üyeliğini değerlendiren Lavrov, Türkiye'yi anımsattı
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupalı liderlerin Kiev'in Avrupa Birliği (AB) üyeliğine ilişkin söylemlerinin yoğunlaştırılmasını ‘oyun’ olarak nitelendirirken, Türkiye’nin uzun zamandır bu oyunu oynamaktan vazgeçtiğini hatırlattı.
Rus Devlet kanalı Rossiya 1 muhabiri Pavel Zarubin’e konuşan Lavrov, son günlerde Avrupa gündemine oturan ‘Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Ukrayna ve Moldova ile tam üyelik müzakerelerinin başlatılması ile ilgili raporunu’ değerlendirdi.
Kiev ile tam üyelik müzakerelerine başlatılmasıyla ilgili söylemlerin esas olarak Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından ifade edildiğine dikkat çeken Lavrov, “Bazı tavsiyeler hazırlıyor, gönderiyorlar. Aynı zamanda Ukrayna'nın kriterlerin önemli bir kısmını yerine getirmediğini kendileri itiraf ediyorlar. Kiev, Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba’nın ağzından ‘Bizi almak istiyorsanız neden bu kriterlere ihtiyaç duyuyorsunuz? Koşulsuz kabul edin' diyor. Bütün bunları büyük zorlukla algılıyorum. Bana öyle geliyor ki bu, Sovyetler Birliği'nin ortadan kaybolması sonrası AB'nin krizden sonra izlediği çizginin devamı olan bir oyun
” ifadelerini kullandı.
AB'ye üyelik sürecinde Türkiye örneği
AB’ye üyelik sürecinin siyasi hale geldiğini, koşulları yerine getirememesine rağmen bir dizi Baltık ülkesinin AB’ye davet edilmesiyle gördüklerine değinen Rusya Dışişleri Bakanı, Türkiye
ve Sırbistan’ı örnek verdiği konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
“SSCB'nin çöküşü sırasında tüm kriterler de bir kenara atıldı. Baltık ülkelerinin Avrupa Birliği'ne katılımıyla ilgili alınan kararların temelinde tamamen siyasi çıkar vardı. Bunun bir oyun olduğundan kimsenin şüphesi yok. Üyelik konusunda Ankara artık nafile ve faydasız bir işe girmek istemediğine karar verdi. Belgrad da AB'ye katılma yolunda, ‘Ukrayna ve Moldova’nın yanında bizi unutmayın’ diye sorarken, ‘öncelikle Rusya karşıtı yaptırımlara katılın’ yanıtı alıyor. Sözde ‘ekonomik birlik’ olarak reklamı yapılan bu birlik (AB) şimdi tamamen jeopolitik’ oyun sahası haline gelmiş durumda.”
Yakın zamanda '2023 Genişleme Paketi'ni kamuoyu ile paylaşan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ukrayna ve Moldova ile tam üyelik müzakerelerinin başlatılmasını, Gürcistan'a ise aday ülke statüsü verilmesini tavsiye etmişti.
AB üyeliğinin liyakate dayalı olduğu vurgulanan raporlarda, Ukrayna ve Moldova'nın son dönemde AB yolunda reformlarda ciddi ilerleme kaydettiği, bu iki ülkeyle tam üyelik müzakerelerinin başlatılabileceği belirtilerek, AB ülkelerinden oluşan AB Konseyinin bu konuda karar alması tavsiye edildi.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, konuyla ilgili basın toplantısında, "Komşularımız ne yöne gideceklerini seçti. Batı Balkanlar, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna açıkça ne yöne ilerleyeceklerini belirledi" dedi.
Ukrayna ve Moldova ile müzakerelerin ne zaman biteceğinin reformların hızına bağlı, sürecin liyakata dayalı olduğunu söyleyen von der Leyen, müzakerelerin AB liderlerinden siyasi karar çıkmasından sonra hemen başlayabileceğini, Mart 2024'te AB Komisyonu olarak durum raporu hazırlayabileceklerini bildirdi.