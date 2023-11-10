https://sputniknews.com.tr/20231110/putin-ukrayna-sinirindaki-rostova-gitti-soygudan-harekatla-ilgili-rapor-aldi-1077264282.html

Putin, Ukrayna sınırındaki Rostov'a gitti: Şoygu'dan harekatla ilgili rapor aldı

Putin, Ukrayna sınırındaki Rostov'a gitti: Şoygu'dan harekatla ilgili rapor aldı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna sınırındaki Rostov Bölgesi'ne giderek özel askeri harekat karargahına beklenmedik bir ziyaret gerçekleştirdi. 10.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-10T10:24+0300

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Rusya lideri Vladimir Putin, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'le yaptığı görüşme de dahil Astana'daki temaslarının ardından Ukrayna sınırındaki Güney Askeri Bölgesi karargahına gitti.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov tarafından karşılanan Putin, diğer komutanların da katıldığı toplantıda askeri yetkililerle harekatın son durumunu istişare etti.Putin, yeni geliştirilen askeri teçhizatları da inceleyerek onlar hakkında bilgi aldı.Kremlin'den Rusya liderinin Rostov-na-Donu'daki temasları hakkında daha fazla detaya yer verilmezken, Putin'in ziyaretine ilişkin görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı.

https://sputniknews.com.tr/20231109/kremlinden-batiya-net-mesaj-rusyayi-muharebe-sahasinda-yenmek-imkansiz-1077239589.html

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