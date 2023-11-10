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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231110/putin-ukrayna-sinirindaki-rostova-gitti-soygudan-harekatla-ilgili-rapor-aldi-1077264282.html
Putin, Ukrayna sınırındaki Rostov'a gitti: Şoygu'dan harekatla ilgili rapor aldı
Putin, Ukrayna sınırındaki Rostov'a gitti: Şoygu'dan harekatla ilgili rapor aldı
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna sınırındaki Rostov Bölgesi'ne giderek özel askeri harekat karargahına beklenmedik bir ziyaret gerçekleştirdi. 10.11.2023, Sputnik Türkiye
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Rusya lideri Vladimir Putin, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'le yaptığı görüşme de dahil Astana'daki temaslarının ardından Ukrayna sınırındaki Güney Askeri Bölgesi karargahına gitti.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov tarafından karşılanan Putin, diğer komutanların da katıldığı toplantıda askeri yetkililerle harekatın son durumunu istişare etti.Putin, yeni geliştirilen askeri teçhizatları da inceleyerek onlar hakkında bilgi aldı.Kremlin'den Rusya liderinin Rostov-na-Donu'daki temasları hakkında daha fazla detaya yer verilmezken, Putin'in ziyaretine ilişkin görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231109/kremlinden-batiya-net-mesaj-rusyayi-muharebe-sahasinda-yenmek-imkansiz-1077239589.html
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vladimir putin, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, rostov, şoygu, sergey şoygu
vladimir putin, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, rostov, şoygu, sergey şoygu

Putin, Ukrayna sınırındaki Rostov'a gitti: Şoygu'dan harekatla ilgili rapor aldı

10:24 10.11.2023 (güncellendi: 11:01 10.11.2023)
© SputnikRusya Savunma Bakanlığı’nın Moskova’daki Ulusal Kontrol Merkezi binasında silah fuarı düzenlendi. Fuarı gezen Rusya liderine Savunma Bakanı Sergey Şoygu eşlik etti. Şoygu, Putin’e yeni silah modellerini tanıttı.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın Moskova’daki Ulusal Kontrol Merkezi binasında silah fuarı düzenlendi. Fuarı gezen Rusya liderine Savunma Bakanı Sergey Şoygu eşlik etti. Şoygu, Putin’e yeni silah modellerini tanıttı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2023
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna sınırındaki Rostov Bölgesi'ne giderek özel askeri harekat karargahına beklenmedik bir ziyaret gerçekleştirdi.
Rusya lideri Vladimir Putin, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'le yaptığı görüşme de dahil Astana'daki temaslarının ardından Ukrayna sınırındaki Güney Askeri Bölgesi karargahına gitti.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov tarafından karşılanan Putin, diğer komutanların da katıldığı toplantıda askeri yetkililerle harekatın son durumunu istişare etti.

Putin, yeni geliştirilen askeri teçhizatları da inceleyerek onlar hakkında bilgi aldı.

Kremlin'den Rusya liderinin Rostov-na-Donu'daki temasları hakkında daha fazla detaya yer verilmezken, Putin'in ziyaretine ilişkin görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2023
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Kremlin'den Batı'ya net mesaj: 'Rusya'yı muharebe sahasında yenmek imkansız'
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