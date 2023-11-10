https://sputniknews.com.tr/20231110/putin-ukrayna-sinirindaki-rostova-gitti-soygudan-harekatla-ilgili-rapor-aldi-1077264282.html
Putin, Ukrayna sınırındaki Rostov'a gitti: Şoygu'dan harekatla ilgili rapor aldı
Putin, Ukrayna sınırındaki Rostov'a gitti: Şoygu'dan harekatla ilgili rapor aldı
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna sınırındaki Rostov Bölgesi'ne giderek özel askeri harekat karargahına beklenmedik bir ziyaret gerçekleştirdi. 10.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-10T10:24+0300
2023-11-10T10:24+0300
2023-11-10T11:01+0300
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Rusya lideri Vladimir Putin, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'le yaptığı görüşme de dahil Astana'daki temaslarının ardından Ukrayna sınırındaki Güney Askeri Bölgesi karargahına gitti.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov tarafından karşılanan Putin, diğer komutanların da katıldığı toplantıda askeri yetkililerle harekatın son durumunu istişare etti.Putin, yeni geliştirilen askeri teçhizatları da inceleyerek onlar hakkında bilgi aldı.Kremlin'den Rusya liderinin Rostov-na-Donu'daki temasları hakkında daha fazla detaya yer verilmezken, Putin'in ziyaretine ilişkin görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231109/kremlinden-batiya-net-mesaj-rusyayi-muharebe-sahasinda-yenmek-imkansiz-1077239589.html
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vladimir putin, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, rostov, şoygu, sergey şoygu
vladimir putin, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, rostov, şoygu, sergey şoygu
Putin, Ukrayna sınırındaki Rostov'a gitti: Şoygu'dan harekatla ilgili rapor aldı
10:24 10.11.2023 (güncellendi: 11:01 10.11.2023) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna sınırındaki Rostov Bölgesi'ne giderek özel askeri harekat karargahına beklenmedik bir ziyaret gerçekleştirdi.
Rusya lideri Vladimir Putin, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'le yaptığı görüşme de dahil Astana'daki temaslarının ardından Ukrayna sınırındaki Güney Askeri Bölgesi karargahına gitti.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov tarafından karşılanan Putin, diğer komutanların da katıldığı toplantıda askeri yetkililerle harekatın son durumunu istişare etti.
Putin, yeni geliştirilen askeri teçhizatları da inceleyerek onlar hakkında bilgi aldı.
Kremlin'den Rusya liderinin Rostov-na-Donu'daki temasları hakkında daha fazla detaya yer verilmezken, Putin'in ziyaretine ilişkin görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı.