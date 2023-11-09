https://sputniknews.com.tr/20231109/kremlinden-batiya-net-mesaj-rusyayi-muharebe-sahasinda-yenmek-imkansiz-1077239589.html
Kremlin'den Batı'ya net mesaj: 'Rusya'yı muharebe sahasında yenmek imkansız'
Kremlin'den Batı'ya net mesaj: 'Rusya'yı muharebe sahasında yenmek imkansız'
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı ülkeleri ile Ukrayna'nın Rusya'yı muharebe sahasında yenmenin imkansız olduğunu artık anlamaları gerektiğini söyledi. 09.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-09T15:59+0300
2023-11-09T15:59+0300
2023-11-09T15:59+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ziyareti kapsamında Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Peskov, Rus gazeteci Pavel Zarubin'e demeç verdi.Kremlin Sözcüsü, bir soru karşısında "Kiev ve Washington'daki herkes, Rusya'yı muharebe sahasında yenmenin imkansız olduğunu anlamasının vakti çoktan geldi" yanıtını verdi.'ABD'de yakında para basmak için kağıt yetmeyecek'Peskov, ABD'nin devlet borcunun büyüklüğünden de bahsederek Washington'un yakında para basmak için kağıt bulamayacağının altını çizdi.Kremlin Sözcüsü, Ukrayna'ya yardım için kaynakları tükenmek üzere olan ABD'nin para basma imkanına dair soru üzerine "Çok kısa süre önce ABD'nin borçlarını ödemek için saatte 200 milyon dolardan fazla para harcadığını okudum. Yakında kağıt yetmeyecek. Baskı makineleri yakında bozulur" ifadelerini kullandı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı ülkeleri ile Ukrayna'nın Rusya'yı muharebe sahasında yenmenin imkansız olduğunu artık anlamaları gerektiğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20231108/slovakyanin-ukrayna-kararini-degerlendiren-stoltenberg-ittifakin-ukraynaya-destegi-devam-edecek-1077214210.html
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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, kremlin, dmitriy peskov, abd, kiev, askeri operasyon, dimitri peskov
ukrayna, ukrayna krizi, rusya, kremlin, dmitriy peskov, abd, kiev, askeri operasyon, dimitri peskov
Kremlin'den Batı'ya net mesaj: 'Rusya'yı muharebe sahasında yenmek imkansız'
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı ülkeleri ile Ukrayna'nın Rusya'yı muharebe sahasında yenmenin imkansız olduğunu artık anlamaları gerektiğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in
ziyareti kapsamında Kazakistan'ın
başkenti Astana'da
bulunan Peskov, Rus gazeteci Pavel Zarubin'e demeç verdi.
Kremlin Sözcüsü, bir soru karşısında "Kiev ve Washington'daki herkes, Rusya'yı muharebe sahasında yenmenin imkansız olduğunu anlamasının vakti çoktan geldi"
yanıtını verdi.
'ABD'de yakında para basmak için kağıt yetmeyecek'
Peskov, ABD'nin devlet borcunun büyüklüğünden de bahsederek Washington'un yakında para basmak için kağıt bulamayacağının altını çizdi.
Kremlin Sözcüsü, Ukrayna'ya yardım için kaynakları tükenmek üzere olan ABD'nin para basma imkanına dair soru üzerine "Çok kısa süre önce ABD'nin borçlarını ödemek için saatte 200 milyon dolardan fazla para harcadığını okudum. Yakında kağıt yetmeyecek. Baskı makineleri yakında bozulur" ifadelerini kullandı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı ülkeleri ile Ukrayna'nın Rusya'yı muharebe sahasında yenmenin imkansız olduğunu artık anlamaları gerektiğini söyledi.