https://sputniknews.com.tr/20231108/slovakyanin-ukrayna-kararini-degerlendiren-stoltenberg-ittifakin-ukraynaya-destegi-devam-edecek-1077214210.html
Slovakya'nın Ukrayna kararını değerlendiren Stoltenberg: İttifakın Ukrayna'ya desteği devam edecek
Slovakya'nın Ukrayna kararını değerlendiren Stoltenberg: İttifakın Ukrayna'ya desteği devam edecek
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Slovakya'nın Ukrayna’ya askeri yardım paketini bloke etmesinin ardından, ittifakın Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine vereceği... 08.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-08T21:44+0300
2023-11-08T21:44+0300
2023-11-08T21:44+0300
ukrayna krizi
slovakya
jens stoltenberg
nato genel sekreteri jens stoltenberg
jens stoltenberg
nato
macaristan
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Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile Brüksel'de düzenlediği ortak basın toplantısında, Slovak hükümetinin önceki bakanlar kurulunun aldığı Ukrayna'ya mühimmat sevkiyatına yönelik kararı bloke etmesini değerlendiren Stoltenberg, ittifakın Ukrayna'ya verdiği desteğin devam edeceğinden emin olduğunu söyledi.Stoltenberg “Müttefikler özelinde konuşmayacağım ama genel olarak Ukrayna'ya yardım etme konusunda harika bir iş çıkarıyoruz. Tüm NATO üyelerinin güvenlik çıkarlarına uygun olduğundan bu tür yardımların devam edeceğinden eminim” dedi.Daha önce Başbakan Robert Fico hükümeti, önceki hükümet tarafından kabul edilen ve Ukrayna'ya 40.3 milyon euro tutarında askeri yardım sunulmasını öngören inisiyatifi iptal etmişti. Ukrayna’daki çatışmanın başlangıcından bu yana Slovakya, Kiev’e 13 askeri paket halinde 671 milyon euro tutarında silah, mühimmat ve teçhizat yardımında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20231108/slovakyada-yeni-hukumet-onceki-kabinenin-ukraynaya-muhimmat-sevkiyati-kararini-bloke-etti-1077197329.html
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slovakya, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, jens stoltenberg, nato, macaristan, katalin novak
slovakya, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, jens stoltenberg, nato, macaristan, katalin novak
Slovakya'nın Ukrayna kararını değerlendiren Stoltenberg: İttifakın Ukrayna'ya desteği devam edecek
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Slovakya'nın Ukrayna’ya askeri yardım paketini bloke etmesinin ardından, ittifakın Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine vereceği desteğin devam edeceğini ifade etti.
Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile Brüksel'de düzenlediği ortak basın toplantısında, Slovak hükümetinin önceki bakanlar kurulunun aldığı Ukrayna'ya mühimmat sevkiyatına yönelik kararı bloke etmesini değerlendiren Stoltenberg, ittifakın Ukrayna'ya verdiği desteğin devam edeceğinden emin olduğunu söyledi.
Stoltenberg “Müttefikler özelinde konuşmayacağım ama genel olarak Ukrayna'ya yardım etme konusunda harika bir iş çıkarıyoruz. Tüm NATO üyelerinin güvenlik çıkarlarına uygun olduğundan bu tür yardımların devam edeceğinden eminim” dedi.
Daha önce Başbakan Robert Fico hükümeti, önceki hükümet tarafından kabul edilen ve Ukrayna'ya 40.3 milyon euro tutarında askeri yardım sunulmasını öngören inisiyatifi iptal etmişti. Ukrayna’daki çatışmanın başlangıcından bu yana Slovakya, Kiev’e 13 askeri paket halinde 671 milyon euro tutarında silah, mühimmat ve teçhizat yardımında bulundu.