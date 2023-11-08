https://sputniknews.com.tr/20231108/slovakyada-yeni-hukumet-onceki-kabinenin-ukraynaya-muhimmat-sevkiyati-kararini-bloke-etti-1077197329.html
Slovakya'da yeni hükümet, önceki kabinenin Ukrayna'ya mühimmat sevkiyatı kararını bloke etti
Slovakya'da yeni hükümet, önceki kabinenin Ukrayna'ya mühimmat sevkiyatı kararını bloke etti
Slovakya'da 30 Eylül'deki seçimlerden sonra kurulan Başbakan Robert Fico hükümeti, önceki bakanlar kurulunun aldığı Ukrayna'ya mühimmat sevkiyatına yönelik... 08.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-08T15:23+0300
2023-11-08T15:23+0300
2023-11-08T15:23+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
slovakya
robert fico
ab
avrupa birliği
askeri yardım
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Slovakya hükümetinin yayınladığı belgelere göre Fico'nun kabinesi, önceki hükümet tarafından kabul edilen ve Ukrayna'ya 40.3 milyon euro tutarında askeri yardım sunulmasını öngören inisiyatifi iptal etti.Belgelerde, "Hükümet, Ukrayna'ya askeri malzeme verilmesine yönelik teklifi onaylamıyor" dendi.Fico, seçim sürecindeki açıklamalarında Slovakya halkının Ukrayna'dan daha büyük sorunları olduğunu belirterek Kiev'e askeri yardımı sonlandıracağını vaat etmişti.30 Eylül'deki seçimleri önde tamamlayan ve 25 Ekim'de resmen başbakanlık koltuğuna oturan Fico, milletvekilleriyle yaptığı ilk toplantıda Slovakya'nın artık Ukrayna'ya askeri yardım sunmayacağını vurgulamıştı.Rusya'nın özel askeri harekata başladığı dönemde Fico, çatışmaların başlamasından dolayı Batı'yı eleştirmiş ve Ukraynalı Nazileri sorumlu tutmuştu.Ukrayna'ya silah yardımı yapılmasını 'cinayet' olarak tanımlayan Başbakan, 2006-2010 ve 2012-2018 yılında da ülkenin başbakanıydı. Fico, iktidarda olduğu süre zarfı boyunca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birçok kez görüşmüş ve Rusya ile ilişkileri önemsemişti.
https://sputniknews.com.tr/20231104/ukrayna-savunma-bakanindan-abdye-daha-fazla-cephane-istiyoruz-1077081489.html
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ukrayna, ukrayna krizi, slovakya, robert fico, ab, avrupa birliği, askeri yardım
ukrayna, ukrayna krizi, slovakya, robert fico, ab, avrupa birliği, askeri yardım
Slovakya'da yeni hükümet, önceki kabinenin Ukrayna'ya mühimmat sevkiyatı kararını bloke etti
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Slovakya'da 30 Eylül'deki seçimlerden sonra kurulan Başbakan Robert Fico hükümeti, önceki bakanlar kurulunun aldığı Ukrayna'ya mühimmat sevkiyatına yönelik kararın uygulanmasını engelledi.
Slovakya hükümetinin yayınladığı belgelere göre Fico'nun kabinesi, önceki hükümet tarafından kabul edilen ve Ukrayna'ya 40.3 milyon euro tutarında askeri yardım
sunulmasını öngören inisiyatifi iptal etti.
Belgelerde, "Hükümet, Ukrayna'ya askeri malzeme verilmesine yönelik teklifi onaylamıyor" dendi.
Fico, seçim sürecindeki açıklamalarında Slovakya halkının Ukrayna'dan daha büyük sorunları olduğunu belirterek Kiev'e askeri yardımı sonlandıracağını vaat etmişti.
30 Eylül'deki seçimleri önde tamamlayan ve 25 Ekim'de resmen başbakanlık koltuğuna oturan Fico, milletvekilleriyle yaptığı ilk toplantıda Slovakya'nın artık Ukrayna'ya askeri yardım sunmayacağını vurgulamıştı.
Rusya'nın özel askeri harekata başladığı dönemde Fico, çatışmaların başlamasından dolayı Batı'yı eleştirmiş ve Ukraynalı Nazileri sorumlu tutmuştu.
Ukrayna'ya silah yardımı yapılmasını 'cinayet' olarak tanımlayan Başbakan, 2006-2010 ve 2012-2018 yılında da ülkenin başbakanıydı. Fico, iktidarda olduğu süre zarfı boyunca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birçok kez görüşmüş ve Rusya ile ilişkileri önemsemişti.