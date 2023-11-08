https://sputniknews.com.tr/20231108/slovakyada-yeni-hukumet-onceki-kabinenin-ukraynaya-muhimmat-sevkiyati-kararini-bloke-etti-1077197329.html

Slovakya'da yeni hükümet, önceki kabinenin Ukrayna'ya mühimmat sevkiyatı kararını bloke etti

Slovakya'da yeni hükümet, önceki kabinenin Ukrayna'ya mühimmat sevkiyatı kararını bloke etti

Slovakya'da 30 Eylül'deki seçimlerden sonra kurulan Başbakan Robert Fico hükümeti, önceki bakanlar kurulunun aldığı Ukrayna'ya mühimmat sevkiyatına yönelik... 08.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-08T15:23+0300

2023-11-08T15:23+0300

2023-11-08T15:23+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

slovakya

robert fico

ab

avrupa birliği

askeri yardım

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Slovakya hükümetinin yayınladığı belgelere göre Fico'nun kabinesi, önceki hükümet tarafından kabul edilen ve Ukrayna'ya 40.3 milyon euro tutarında askeri yardım sunulmasını öngören inisiyatifi iptal etti.Belgelerde, "Hükümet, Ukrayna'ya askeri malzeme verilmesine yönelik teklifi onaylamıyor" dendi.Fico, seçim sürecindeki açıklamalarında Slovakya halkının Ukrayna'dan daha büyük sorunları olduğunu belirterek Kiev'e askeri yardımı sonlandıracağını vaat etmişti.30 Eylül'deki seçimleri önde tamamlayan ve 25 Ekim'de resmen başbakanlık koltuğuna oturan Fico, milletvekilleriyle yaptığı ilk toplantıda Slovakya'nın artık Ukrayna'ya askeri yardım sunmayacağını vurgulamıştı.Rusya'nın özel askeri harekata başladığı dönemde Fico, çatışmaların başlamasından dolayı Batı'yı eleştirmiş ve Ukraynalı Nazileri sorumlu tutmuştu.Ukrayna'ya silah yardımı yapılmasını 'cinayet' olarak tanımlayan Başbakan, 2006-2010 ve 2012-2018 yılında da ülkenin başbakanıydı. Fico, iktidarda olduğu süre zarfı boyunca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birçok kez görüşmüş ve Rusya ile ilişkileri önemsemişti.

https://sputniknews.com.tr/20231104/ukrayna-savunma-bakanindan-abdye-daha-fazla-cephane-istiyoruz-1077081489.html

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