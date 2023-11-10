Erdoğan: Türkiye, sosyal medya Atatürkçüleri olarak ifade edeceğimiz kesimden çok çekmiştir
11:30 10.11.2023 (güncellendi: 11:49 10.11.2023)
© AA / Murat KulaRecep Tayyip Erdoğan
© AA / Murat Kula
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Erdoğan "Türkiye, sosyal medya Atatürkçüleri olarak ifade edeceğimiz kesimden çok çekmiştir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı nedeniyle düzenlenen anma programında konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Gazi Mustafa Kemal’in vasiyeti olan, ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma mücadelesini, Milli Mücadele ruhuyla sürdürüyoruz.
Türkiye, sosyal medya Atatürkçüleri olarak ifade edeceğimiz kesimden çok çekmiştir. Bu mirasyediler sağa sola savruluyor.
Vatanlarını, canlarını koruma mücadelesi veren Gazzeliler başta, tüm Filistin halkının can, mal güvenliği sağlanana kadar hakkı söylemekten vazgeçmeyeceğiz.
Maşeri vicdanın sesinden de aldığımız güçle, Gazze halkının evlerini ve topraklarını terk etmeme iradesine sonuna kadar destek vereceğiz.
Darbecilerin ülkeden kopuk gündemle şekillendirdikleri Anayasa'ya mahkum edildik.
Türkiye'de yüksek mahkemeler dahil hiçbir kurum eleştirilemez değildir.
Darbecilerin bundan 41 sene önce Türkiye’ye biçtiği gömlek, yapılan 20’yi aşkın tadilata rağmen, 2023 Türkiye’sine artık dar gelmektedir.
Yargının iki kurumu arasındaki yetki tartışmasının çözüm yeri anayasadır, yasalardır. Ancak mevcut anayasamız ve yasalarımız, bu konuda yetersiz kalmaktadır.
Yargı kurumlarının kararları da tartışılabilir. Türkiye'de, yüksek mahkemeler dahil hiçbir organ, hiçbir kurum layüsel değildir, eleştirilemez değildir.