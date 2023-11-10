Erdoğan: Türkiye, sosyal medya Atatürkçüleri olarak ifade edeceğimiz kesimden çok çekmiştir

Gazi Mustafa Kemal’in vasiyeti olan, ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma mücadelesini, Milli Mücadele ruhuyla sürdürüyoruz. Gazi Mustafa Kemal’in vasiyeti olan, ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma mücadelesini, Milli Mücadele ruhuyla sürdürüyoruz.

Türkiye, sosyal medya Atatürkçüleri olarak ifade edeceğimiz kesimden çok çekmiştir. Bu mirasyediler sağa sola savruluyor. Türkiye, sosyal medya Atatürkçüleri olarak ifade edeceğimiz kesimden çok çekmiştir. Bu mirasyediler sağa sola savruluyor.

Vatanlarını, canlarını koruma mücadelesi veren Gazzeliler başta, tüm Filistin halkının can, mal güvenliği sağlanana kadar hakkı söylemekten vazgeçmeyeceğiz. Vatanlarını, canlarını koruma mücadelesi veren Gazzeliler başta, tüm Filistin halkının can, mal güvenliği sağlanana kadar hakkı söylemekten vazgeçmeyeceğiz.

Maşeri vicdanın sesinden de aldığımız güçle, Gazze halkının evlerini ve topraklarını terk etmeme iradesine sonuna kadar destek vereceğiz. Maşeri vicdanın sesinden de aldığımız güçle, Gazze halkının evlerini ve topraklarını terk etmeme iradesine sonuna kadar destek vereceğiz.

Darbecilerin ülkeden kopuk gündemle şekillendirdikleri Anayasa'ya mahkum edildik. Darbecilerin ülkeden kopuk gündemle şekillendirdikleri Anayasa'ya mahkum edildik.

Türkiye'de yüksek mahkemeler dahil hiçbir kurum eleştirilemez değildir. Türkiye'de yüksek mahkemeler dahil hiçbir kurum eleştirilemez değildir.

Darbecilerin bundan 41 sene önce Türkiye’ye biçtiği gömlek, yapılan 20’yi aşkın tadilata rağmen, 2023 Türkiye’sine artık dar gelmektedir. Darbecilerin bundan 41 sene önce Türkiye’ye biçtiği gömlek, yapılan 20’yi aşkın tadilata rağmen, 2023 Türkiye’sine artık dar gelmektedir.

Yargının iki kurumu arasındaki yetki tartışmasının çözüm yeri anayasadır, yasalardır. Ancak mevcut anayasamız ve yasalarımız, bu konuda yetersiz kalmaktadır. Yargının iki kurumu arasındaki yetki tartışmasının çözüm yeri anayasadır, yasalardır. Ancak mevcut anayasamız ve yasalarımız, bu konuda yetersiz kalmaktadır.