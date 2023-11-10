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Türkiye Barolar Birliği'den Yargıtay üyeleri için 'görevden el çektirme' başvurusu
Türkiye Barolar Birliği'den Yargıtay üyeleri için 'görevden el çektirme' başvurusu
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan, Yargıtay Başkanlığı'nı ziyaret etmesinin ardından Anayasayı yok sayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleri hakkında... 10.11.2023, Sputnik Türkiye
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2023-11-10T08:17+0300
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türkiye bankalar birliği (tbb)
yargıtay
can atalay
erinç sağkan
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anayasa mahkemesi (aym)
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Anayasa Mahkemesi (AYM) Gezi Parkı davasında hapse mahkum edildikten sonra TİP milletvekili seçilen Can Atalay’ın tahliye edilmesi yönünde karar almıştı. Yerel mahkeme, Atalay’la ilgili karar için topu Yargıtay’a atmıştı. Yargıtay’sa bir ilke imza atarak karara uyulmamasına, Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ve Atalay’ın tahliyesi yönünde oy veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi Atalay'ın milletvekilliğinin de düşürülmesi için TBMM'ye bildirimde bulundu.Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Yargıtay'ın TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki kararı ve Atalay hakkında 'hak ihlali' kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine bugün Yargıtay Başkanlığı'nı ziyaret etti. Sağkan, 13. Ağır Ceza Mahkemesi başkan ve üyeleri hakkında disiplin soruşturması açılması ve tedbiren görevden el çektirilmeleri için Yargıtay'a başvurularını yaptıklarını belirtti. Sağkan şunları aktardı:
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Türkiye Barolar Birliği'den Yargıtay üyeleri için 'görevden el çektirme' başvurusu

08:14 10.11.2023 (güncellendi: 08:17 10.11.2023)
© AATürkiye Barolar Birliği
Türkiye Barolar Birliği - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2023
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Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan, Yargıtay Başkanlığı'nı ziyaret etmesinin ardından Anayasayı yok sayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleri hakkında ‘görevden el çektirmeye davet’ yaptırımının uygulanması için başvuru yaptıklarını açıkladı.
Anayasa Mahkemesi (AYM) Gezi Parkı davasında hapse mahkum edildikten sonra TİP milletvekili seçilen Can Atalay’ın tahliye edilmesi yönünde karar almıştı. Yerel mahkeme, Atalay’la ilgili karar için topu Yargıtay’a atmıştı. Yargıtay’sa bir ilke imza atarak karara uyulmamasına, Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ve Atalay’ın tahliyesi yönünde oy veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi Atalay'ın milletvekilliğinin de düşürülmesi için TBMM'ye bildirimde bulundu.
Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Yargıtay'ın TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki kararı ve Atalay hakkında 'hak ihlali' kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine bugün Yargıtay Başkanlığı'nı ziyaret etti. Sağkan, 13. Ağır Ceza Mahkemesi başkan ve üyeleri hakkında disiplin soruşturması açılması ve tedbiren görevden el çektirilmeleri için Yargıtay'a başvurularını yaptıklarını belirtti. Sağkan şunları aktardı:

“13. Ağır Ceza Mahkemesi başkan ve üyeleri hakkında az önce ifade ettiğim üzere disiplinel soruşturma için başvurumuzu gerçekleştirdik. Daha sonra Yargıtay Başkanımızı, Başsavcımızı ve Genel Sekreterimizi ziyaret ettik. Her iki kurumda gerek Yargıtay Başkanımız gerekse HSK Başkanımız, içerisinde bulunulan kaostan bir an önce çıkılması gerektiğini önemle ifade ettiler. İçerisinde bulunduğumuz durumdan rahatsızlıklarını ifade ettiler. Bireysel başvuru kurumunun yurttaşlarımız için çok önemli bir kazanım olduğunu da ifade ettiler. Haliyle biz baştan itibaren şunu söylüyorduk; yargının sebebiyet verdiği bir düğümü bir başkasının değil yine yargı kurumlarının çözmesi gerekir. Bu anlamda bugün de Yargıtay Başkanlığı ile yaptığımız istişarelerden sonra daha önce hazırladığımız Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararının altında imzası bulunan başkan ve üyeleri hakkında görevden el çekmeye davet yaptırımının uygulanması için disiplinel soruşturma başlatılması bakımından Yargıtay'ın Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na dilekçemizi verdik.

Biz savunma makamı olarak yargının içerisinde bulunduğu bu ağır durumdan, yurttaşların hukuki güvenlikten tamamen uzaklaştıklarını hissettikleri ağır zaman diliminden bir an önce çıkılması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Yarın Türkiye'deki bütün baro başkanlarımız, 81 ilin baro başkanları Ankara'ya geliyorlar. Yarın baro başkanlarımızla değerlendirme yapacağız. Aynı şekilde saat 15.00'te hem baro başkanlarımızla hem tüm meslektaşlarımız ile birlikte Anayasa Mahkemesi'nin karşısındaki Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda buluşacağız. Burada da görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşacağız.

Yargıtay'ın 3. Ceza Dairesi'nin bu dava dosyasında herhangi bir karar alma yetkisi olmadığını düşünüyoruz hukuken. Çünkü, az önce ifade ettiğim üzere Yargıtay; dosyanın esasına ilişkin onama kararı vererek dosyadan el çekmiş durumdadır. İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay'a dosyayı gönderdiği anda Yargıtay'ın bu dosyayı karar alarak bu dosyayı iade etmesi gerekiyordu. Çünkü, Anayasa Mahkemesi'nin 'hak ihlali'ni gidermek için çizdiği yolu izleyebilecek tek makam şu an 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'dir. Yargıtay'ın 3. Ceza Dairesi yetkisi olmadığı bir konuda Anayasa'ya aykırı, anayasal düzeni de açıkça ihlal eden bir karara imza atmıştır.”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2023
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Yargıtay kararının tarafımdan yazıldığı iddiası tamamen yalandır
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