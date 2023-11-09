https://sputniknews.com.tr/20231109/cumhurbaskani-basdanismani-ucum-yargitay-kararinin-tarafimdan-yazildigi-iddiasi-tamamen-yalandir-1077250529.html
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Yargıtay kararının tarafımdan yazıldığı iddiası tamamen yalandır
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Yargıtay kararının tarafımdan yazıldığı iddiası tamamen yalandır
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum "Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin gündemdeki kararının tarafımdan yazıldığı iddiası tamamen yalandır" açıklamasında bulundu. 09.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-09T21:11+0300
2023-11-09T21:11+0300
2023-11-09T21:21+0300
mehmet uçum
son dakika
yargıtay
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararının kendisi tarafından yazıldığı iddialarını yalanladı.Uçum sosyal medya hesabından "Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin gündemdeki kararının tarafımdan yazıldığı iddiası tamamen yalandır. Yargının bağımsızlığını tartışma konusu yapmak için ileri sürülen bu asılsız iddiayı şiddetle reddediyorum. Bu tür asılsız isnadlarla oluşturmaya çalıştıkları kaos ortamına argüman üretmeye çalışanlar bilsinler ki emellerine ulaşamayacaktır" açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20231108/yargitaydan-aym-uyeleri-hakkinda-suc-duyurusu-1077206842.html
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mehmet uçum, son dakika, yargıtay
mehmet uçum, son dakika, yargıtay
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Yargıtay kararının tarafımdan yazıldığı iddiası tamamen yalandır
21:11 09.11.2023 (güncellendi: 21:21 09.11.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum "Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin gündemdeki kararının tarafımdan yazıldığı iddiası tamamen yalandır" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararının kendisi tarafından yazıldığı iddialarını yalanladı.
Uçum sosyal medya hesabından "Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin gündemdeki kararının tarafımdan yazıldığı iddiası tamamen yalandır. Yargının bağımsızlığını tartışma konusu yapmak için ileri sürülen bu asılsız iddiayı şiddetle reddediyorum. Bu tür asılsız isnadlarla oluşturmaya çalıştıkları kaos ortamına argüman üretmeye çalışanlar bilsinler ki emellerine ulaşamayacaktır" açıklamasında bulundu.