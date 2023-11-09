https://sputniknews.com.tr/20231109/cumhurbaskani-basdanismani-ucum-yargitay-kararinin-tarafimdan-yazildigi-iddiasi-tamamen-yalandir-1077250529.html

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Yargıtay kararının tarafımdan yazıldığı iddiası tamamen yalandır

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Yargıtay kararının tarafımdan yazıldığı iddiası tamamen yalandır

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum "Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin gündemdeki kararının tarafımdan yazıldığı iddiası tamamen yalandır" açıklamasında bulundu. 09.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-09T21:11+0300

2023-11-09T21:11+0300

2023-11-09T21:21+0300

mehmet uçum

son dakika

yargıtay

türkiye

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararının kendisi tarafından yazıldığı iddialarını yalanladı.Uçum sosyal medya hesabından "Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin gündemdeki kararının tarafımdan yazıldığı iddiası tamamen yalandır. Yargının bağımsızlığını tartışma konusu yapmak için ileri sürülen bu asılsız iddiayı şiddetle reddediyorum. Bu tür asılsız isnadlarla oluşturmaya çalıştıkları kaos ortamına argüman üretmeye çalışanlar bilsinler ki emellerine ulaşamayacaktır" açıklamasında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20231108/yargitaydan-aym-uyeleri-hakkinda-suc-duyurusu-1077206842.html

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