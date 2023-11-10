https://sputniknews.com.tr/20231110/erdoganin-imzasiyla-resmi-gazetede-yayimlandi-elektrikli-arac-donemi-basliyor-1077257536.html

Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrikli araç dönemi başlıyor

Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrikli araç dönemi başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yayımlanan 'Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu' başlıklı genelge doğrultusunda kamuda yeni otobüs, otomobil gibi... 10.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-10T07:20+0300

2023-11-10T07:20+0300

2023-11-10T07:20+0300

türkiye

elektrikli araç

elektrikli otomobil

resmi gazete

recep tayyip erdoğan

tasarruf

tasarruf tedbirleri

tasarruf paketi

araba

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 'Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi' hazırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 'Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu' başlıklı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda hazırlanan rehber ile kamuda yeni otobüs, otomobil gibi motorlu araç alımlarında elektrikli araçlar öncelikli olarak değerlendirilecek. Kamu binalarının çatılarına ve otopark alanlarına güneş enerjisi panelleri kurulacak.2019 yılında kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve enerji maliyetlerinin azaltılması amacıyla enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü kamu binalarına yüzde 15 enerji tasarrufu hedefi konulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlanan genelgesiyle yüzde 15 hedefi 2030 yılına kadar yüzde 30'a çıkartıldı. Genelgede, belirlenen tasarruf hedefine ulaşılması amacıyla Enerji Bakanlığı'nın 2024-2030 yıllarını kapsayan bir rehber yayımlayacağı bildirilmişti.Rehber, Enerji Verimliliği Kanunu'na göre enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan kamu binalarını kapsıyor. Yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP üzeri olan binalar veya toplam inşaat alanı 10 bin metrekare üzeri olan kamu binalarının Enerji Verimliliği Kanunu'na göre enerji yöneticisi görevlendirmesi gerekiyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Mülkiyeti kamuya ait ve hakkında yıkım, taşınma veya elden çıkarma planı olmayan ve 1 Ocak 2024 itibariyle en az 5 yılını tamamlamış binalar; ısıtma, soğutma, havalandırma, aydınlatma, sıcak su tedariki ve diğer ekipmanlar için kullanılan enerji kaynakları ve verimli ekipman kullanımlarında yüzde 30 tasarruf sağlayacak.

https://sputniknews.com.tr/20231110/emekliye-5-bin-tl-cumhuriyet-ikramiyesine-ek-yeni-odeme-kimler-faydalanabilecek-1077257044.html

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elektrikli araç, elektrikli otomobil, resmi gazete, recep tayyip erdoğan, tasarruf, tasarruf tedbirleri, tasarruf paketi, araba