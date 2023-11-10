https://sputniknews.com.tr/20231110/emekliye-5-bin-tl-cumhuriyet-ikramiyesine-ek-yeni-odeme-kimler-faydalanabilecek-1077257044.html

Emekliye 5 bin TL Cumhuriyet ikramiyesine ek yeni ödeme: Kimler faydalanabilecek?

Emekliye 5 bin TL Cumhuriyet ikramiyesine ek yeni ödeme: Kimler faydalanabilecek?

Cumhuriyet'in 100. yılına özel emeklilere verilecek olan 5 bin TL'lik ikramiyeye ek olarak, bankaların sunduğu promosyon ödemeleri de yıl sonuna kadar devam... 10.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-10T07:12+0300

2023-11-10T07:12+0300

2023-11-10T07:17+0300

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Asgari ücretten az maaş alan ve geçim derdinde olan emeklilerin cebini rahatlatmak için bankaların başlattığı promosyon kampanyaları devam ediyor. Banka promosyonlarından faydalanmak isteyen emekliler ise hangi banka ne kadar promosyon veriyor, başvuru şartları neler merak ediyor. İşte, bankalara göre emekli promosyonları: Maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan emeklilere, 7 bin 500 TL'yi bulan promosyon ve kredi kartıyla yapılan 500 TL'lik harcamaya bin TL bonus veriliyor.Dul ve yetim maaşı ile yaşlılık parası alanlar ikramiye alabilecek mi?İş göremezlik geliri alanlar, ölüm ve yetim aylığı alanlar, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü yüzde 50 oranının altında kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerden, ölümü iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olmayanların hak sahipleri, yabancı ülkelerle akdedilen sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca kısmi gelir veya aylık alanlar 5 bin liralık ikramiyeden yararlanacak ancak hisseleri oranında ikramiye yatırılacak.Dul ve yetim maaşı alanlar ne kadar ikramiye alacak?Örneğin, sigortalı eşinden dolayı yüzde 75 oranında ölüm aylığı alanlar 5000 liralık ikramiyenin yüzde 75’ini alabilecekler. Yüzde 50 oranında ölüm aylığı alanlara 5 bin liralık ikramiyenin yarısı yatırılacak. Yetim aylığı alanlar ise yüzde 25 paya göre 5 bin liralık ikramiyenin yüzde 25’ini alabilecek.Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkân veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak.Emekli olduktan sonra Bağ-Kur’a kayıtlı çalışmaya devam edenler ikramiye alamayacak ancak Bağ-Kur’a kayıtlı olmayanlara ikramiye yatırılacak.

https://sputniknews.com.tr/20231109/emekli-ikramiyesi-odeme-takvimi-5-bin-tl-ne-zaman-verilecek-calisan-emekliler-faydalanabilecek-mi-1077218675.html

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