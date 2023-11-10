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https://sputniknews.com.tr/20231110/emekliye-5-bin-tl-cumhuriyet-ikramiyesine-ek-yeni-odeme-kimler-faydalanabilecek-1077257044.html
Emekliye 5 bin TL Cumhuriyet ikramiyesine ek yeni ödeme: Kimler faydalanabilecek?
Emekliye 5 bin TL Cumhuriyet ikramiyesine ek yeni ödeme: Kimler faydalanabilecek?
Cumhuriyet'in 100. yılına özel emeklilere verilecek olan 5 bin TL'lik ikramiyeye ek olarak, bankaların sunduğu promosyon ödemeleri de yıl sonuna kadar devam... 10.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-10T07:12+0300
2023-11-10T07:17+0300
ekonomi
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Asgari ücretten az maaş alan ve geçim derdinde olan emeklilerin cebini rahatlatmak için bankaların başlattığı promosyon kampanyaları devam ediyor. Banka promosyonlarından faydalanmak isteyen emekliler ise hangi banka ne kadar promosyon veriyor, başvuru şartları neler merak ediyor. İşte, bankalara göre emekli promosyonları: Maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan emeklilere, 7 bin 500 TL'yi bulan promosyon ve kredi kartıyla yapılan 500 TL'lik harcamaya bin TL bonus veriliyor.Dul ve yetim maaşı ile yaşlılık parası alanlar ikramiye alabilecek mi?İş göremezlik geliri alanlar, ölüm ve yetim aylığı alanlar, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü yüzde 50 oranının altında kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerden, ölümü iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olmayanların hak sahipleri, yabancı ülkelerle akdedilen sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca kısmi gelir veya aylık alanlar 5 bin liralık ikramiyeden yararlanacak ancak hisseleri oranında ikramiye yatırılacak.Dul ve yetim maaşı alanlar ne kadar ikramiye alacak?Örneğin, sigortalı eşinden dolayı yüzde 75 oranında ölüm aylığı alanlar 5000 liralık ikramiyenin yüzde 75’ini alabilecekler. Yüzde 50 oranında ölüm aylığı alanlara 5 bin liralık ikramiyenin yarısı yatırılacak. Yetim aylığı alanlar ise yüzde 25 paya göre 5 bin liralık ikramiyenin yüzde 25’ini alabilecek.Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkân veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak.Emekli olduktan sonra Bağ-Kur’a kayıtlı çalışmaya devam edenler ikramiye alamayacak ancak Bağ-Kur’a kayıtlı olmayanlara ikramiye yatırılacak.
https://sputniknews.com.tr/20231109/emekli-ikramiyesi-odeme-takvimi-5-bin-tl-ne-zaman-verilecek-calisan-emekliler-faydalanabilecek-mi-1077218675.html
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Emekliye 5 bin TL Cumhuriyet ikramiyesine ek yeni ödeme: Kimler faydalanabilecek?

07:12 10.11.2023 (güncellendi: 07:17 10.11.2023)
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Memur ve emekli zam - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2023
© AA
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Cumhuriyet'in 100. yılına özel emeklilere verilecek olan 5 bin TL'lik ikramiyeye ek olarak, bankaların sunduğu promosyon ödemeleri de yıl sonuna kadar devam edecek. Bu ödemeler kapsamında emekliler 12 bin TL'yi bulan ek ödeme alabilecek. Peki emeklilere verilen ikramiyeden kimler faydalanabilecek? Sputnik derledi.
Asgari ücretten az maaş alan ve geçim derdinde olan emeklilerin cebini rahatlatmak için bankaların başlattığı promosyon kampanyaları devam ediyor.
Banka promosyonlarından faydalanmak isteyen emekliler ise hangi banka ne kadar promosyon veriyor, başvuru şartları neler merak ediyor. İşte, bankalara göre emekli promosyonları:
Maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan emeklilere, 7 bin 500 TL'yi bulan promosyon ve kredi kartıyla yapılan 500 TL'lik harcamaya bin TL bonus veriliyor.
Banka, EYT'lilere 9.200 TL'yi bulan promosyon veriyor.
Maaşını Denizbank'a taşıyan emekliler 5.000 TL'ye kadar promosyon alabiliyor.
Maaşını bankaya taşıyan emekliler 9.000 TL'yi bulan promosyon alabiliyor.
İş Bankası emeklilere 7.500 TL'yi bulan promosyon veriyor.
Akbank da maaşını taşıyanlara 10.000 TL'lik promosyona ek olarak 2.000 TL chip-para veriyor.
Emekli maaşını ING Bank'a taşıyanlara, 12.500 TL'yi bulan promosyon verilecek.

Dul ve yetim maaşı ile yaşlılık parası alanlar ikramiye alabilecek mi?

İş göremezlik geliri alanlar, ölüm ve yetim aylığı alanlar, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü yüzde 50 oranının altında kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerden, ölümü iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olmayanların hak sahipleri, yabancı ülkelerle akdedilen sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca kısmi gelir veya aylık alanlar 5 bin liralık ikramiyeden yararlanacak ancak hisseleri oranında ikramiye yatırılacak.

Dul ve yetim maaşı alanlar ne kadar ikramiye alacak?

Örneğin, sigortalı eşinden dolayı yüzde 75 oranında ölüm aylığı alanlar 5000 liralık ikramiyenin yüzde 75’ini alabilecekler. Yüzde 50 oranında ölüm aylığı alanlara 5 bin liralık ikramiyenin yarısı yatırılacak. Yetim aylığı alanlar ise yüzde 25 paya göre 5 bin liralık ikramiyenin yüzde 25’ini alabilecek.
Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkân veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak.
Emekli olduktan sonra Bağ-Kur’a kayıtlı çalışmaya devam edenler ikramiye alamayacak ancak Bağ-Kur’a kayıtlı olmayanlara ikramiye yatırılacak.
Ek zam emekli maaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2023
EKONOMİ
Emekli ikramiyesi ödeme takvimi: 5 bin TL ne zaman verilecek, çalışan emekliler faydalanabilecek mi?
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