Emekli ikramiyesi ödeme takvimi: 5 bin TL ne zaman verilecek, çalışan emekliler faydalanabilecek mi?

Türkiye
SON DAKİKA | Hatay'da deprem meydana geldi
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Araştırma: Türkiye'de dindarlık azalıyor
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Yeni kentsel dönüşüm yasası ne getiriyor?
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasetçi: ‘Zelenskiy nasıl bir oyun oynuyor?’
11:13
2 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Geleneksel gıdaların ekonomiye katkısı
12:00
89 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’dan Donetsk'e saldırı: Yasaklı misket bombaları kullanıldı
13:39
1 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Obeziteyi engellemek için tencere yemekleri
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD basınından 'müzakere' itirafı: Ukrayna fırsatı kaçırdı
15:13
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
5 dk
SESLİ HABER
Biden ailesinin başı dertte: Yolsuzluk davaları başlıyor
15:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi Antonov, ABD ile ilişkilerinin iyileşmesi önündeki engeli açıkladı
17:41
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
27 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Washington, İsrail'in ‘Demir Kubbesi’ni güçlendirecek
18:31
2 dk
SESLİ HABER
Şoygu: Rusya ABD’nin diktasını ve baskısını reddediyor
18:40
1 dk
SESLİ HABER
Eski İsrail Başbakanı: Gazze çok uluslu bir gücün eline geçebilir
18:49
1 dk
SESLİ HABER
Putin’den tüm BDT ülkelerine uyarı
18:57
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Diplomatlar, Biden'ın İsrail politikasından rahatsız
19:12
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Biden, ATACMS füzelerinin Ukrayna'ya yardım edemeyeceğinden korkuyor
19:22
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Washington, İsrail'e hangi silahları gönderdiğini gizliyor
19:31
3 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Fransa, Rusya temsilcilerinin UNESCO konferansına katılımını engelledi
19:40
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna, toplu özelleştirmeye gidiyor
19:49
2 dk
SESLİ HABER
ABD’den Rusya’ya mal ihracatı eylülde 6 milyon dolar arttı
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Putin: Avrasya'da ortak bir barış, istikrar ve refah alanı yaratmak önemli
20:06
3 dk
SESLİ HABER
Ticaret Bakanı Bolat: İsrail ile karşılıklı ticaretimiz yüzde 50'den fazla azaldı
20:16
1 dk
SESLİ HABER
Philippot: Von der Leyen, Fransa'nın ölmesini istiyor
20:25
2 dk
SESLİ HABER
Kırım Parlamentosu Başkanı: Türkiye’yle feribot hattı yeniden faaliyete geçebilir
20:34
1 dk
SESLİ HABER
Alman basını: Ukraynalılar, Zelenskiy'e olan güvenini yitiriyor
20:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
CHP'de Özgür Özel dönemi başladı
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
30 DAKİKA
Fethi Yılmaz'la gündemin öne çıkan köşe yazıları
10:30
37 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20231109/emekli-ikramiyesi-odeme-takvimi-5-bin-tl-ne-zaman-verilecek-calisan-emekliler-faydalanabilecek-mi-1077218675.html
Emekli ikramiyesi ödeme takvimi: 5 bin TL ne zaman verilecek, çalışan emekliler faydalanabilecek mi?
Emekli ikramiyesi ödeme takvimi: 5 bin TL ne zaman verilecek, çalışan emekliler faydalanabilecek mi?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapılacağı, fiilen çalışmaya devam edenlerin kapsam... 09.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-09T07:12+0300
2023-11-09T07:13+0300
ekonomi
emekli
emekli maaşı
emekli ikramiyesi
maaş
brüt maaş
net maaş
eşit maaş
maaş krizi
yüksek maaş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1c/1074990526_0:32:745:451_1920x0_80_0_0_3079197cef36ff4dd50a69db343feb78.jpg
Kasım ayında 5 bin TL emekli ikramiyesi ödemelerinin yatacağı açıklanırken, emekli maaşını hesaplarından çekecek olan SSK ve Bağkurlular ikramiyenin ne zaman verileceğini araştırmaya başladı. 5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri için beklentiler kasım ayının ilk haftasında arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nda açıkladığı çalışmayan emeklilere 5000 TL için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çevrilirken Bakan Işıkhan'dan beklenen açıklama geldi.Işıkhan, emeklilere yapılacak 5 bin liralık ödemenin kasımın ilk haftasında yatacağını duyurdu. Öte yandan emeklilere 5000 TL ikramiye ödenmesine yönelik düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Vatandaşlar SSK ve Bağkur olmak üzere ayrı ayrı tarihlerde emekli ikramiyelerini hesaplarından çekebilecekler.5 bin lira emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyeyle ilgili açıklama yaptı. Çalışmalarda sona gelindiğini belirten Bakan Işıkhan, ödemelerin 15 Kasım’ı geçmeyeceğini söyledi. Çıkarılan yasaya göre emekli ikramiye ödemesi tek seferlik olacak ve bu yıla özgü olarak ödenecek. İkramiye çalışan emeklilere verilmeyecek. Aynı zamanda dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar da bu ikramiyeden faydalanabilecek. Öte yandan emeklilere 5 bin liralık ikramiye ödemesinin 15 Kasım’a kadar yapılacak olup toplamda 12,2 milyon emekliyi ilgilendirecek. Ödemelerin bütçeye toplam maliyeti ise 61 milyar lira olacak.Hükümetin emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin hazırladığı düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 'Emeklilere Bir Defaya Mahsus 5 bin lira Ödeme Düzenlemesi' önergesi görüşülerek, torba yasaya eklenmesine karar verildi.Çalışan emekliler faydalanabilecek mi?Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi kapsam dışı bırakıyoruz" dedi. 5 bin TL emekli ödemelerinden yalnızca emekli olanlar yararlanabilecek.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1c/1074990526_51:0:695:483_1920x0_80_0_0_8381d1525c40c902c29a94c66d14613a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
emekliye 5 bin tl ne zaman ödenecek 2023, emekli maaşı, memur maaşı, emekli maaşı 2024, 2024 emekli maaşı ne kadar, emekli maaşı ne kadar olacak, refah payı ne demek, refah payı, en düşük emekli maaşı, 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ocak zammı, ocak ayı memur zammı, ocak ayı emekli zammı, emekli promosyon, banka promosyonu, hangi banka ne kadar promosyon veriyor, emekli promosyonu, emekli ikramiyesi, 5 bin tl emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, emekli ikramiyesi ayın kaçında yatacak, emekli ikramiyesinden kimler yararlanabilir, çalışanlar emekli ikramiyesi alacak mı
emekliye 5 bin tl ne zaman ödenecek 2023, emekli maaşı, memur maaşı, emekli maaşı 2024, 2024 emekli maaşı ne kadar, emekli maaşı ne kadar olacak, refah payı ne demek, refah payı, en düşük emekli maaşı, 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ocak zammı, ocak ayı memur zammı, ocak ayı emekli zammı, emekli promosyon, banka promosyonu, hangi banka ne kadar promosyon veriyor, emekli promosyonu, emekli ikramiyesi, 5 bin tl emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, emekli ikramiyesi ayın kaçında yatacak, emekli ikramiyesinden kimler yararlanabilir, çalışanlar emekli ikramiyesi alacak mı

Emekli ikramiyesi ödeme takvimi: 5 bin TL ne zaman verilecek, çalışan emekliler faydalanabilecek mi?

07:12 09.11.2023 (güncellendi: 07:13 09.11.2023)
© AAEk zam emekli maaşı
Ek zam emekli maaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2023
© AA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapılacağı, fiilen çalışmaya devam edenlerin kapsam dışı olduğunu açıklamasının ardından, ek ödemeler için de tarih belli oldu. Peki, SSK, Bağ-Kur 5 bin lira emekli ikramiyesi yattı mı, ayın kaçında yatacak?
Kasım ayında 5 bin TL emekli ikramiyesi ödemelerinin yatacağı açıklanırken, emekli maaşını hesaplarından çekecek olan SSK ve Bağkurlular ikramiyenin ne zaman verileceğini araştırmaya başladı.
5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri için beklentiler kasım ayının ilk haftasında arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nda açıkladığı çalışmayan emeklilere 5000 TL için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çevrilirken Bakan Işıkhan'dan beklenen açıklama geldi.
Işıkhan, emeklilere yapılacak 5 bin liralık ödemenin kasımın ilk haftasında yatacağını duyurdu. Öte yandan emeklilere 5000 TL ikramiye ödenmesine yönelik düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Vatandaşlar SSK ve Bağkur olmak üzere ayrı ayrı tarihlerde emekli ikramiyelerini hesaplarından çekebilecekler.

5 bin lira emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyeyle ilgili açıklama yaptı. Çalışmalarda sona gelindiğini belirten Bakan Işıkhan, ödemelerin 15 Kasım’ı geçmeyeceğini söyledi. Çıkarılan yasaya göre emekli ikramiye ödemesi tek seferlik olacak ve bu yıla özgü olarak ödenecek. İkramiye çalışan emeklilere verilmeyecek. Aynı zamanda dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar da bu ikramiyeden faydalanabilecek. Öte yandan emeklilere 5 bin liralık ikramiye ödemesinin 15 Kasım’a kadar yapılacak olup toplamda 12,2 milyon emekliyi ilgilendirecek. Ödemelerin bütçeye toplam maliyeti ise 61 milyar lira olacak.
Hükümetin emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin hazırladığı düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 'Emeklilere Bir Defaya Mahsus 5 bin lira Ödeme Düzenlemesi' önergesi görüşülerek, torba yasaya eklenmesine karar verildi.

Çalışan emekliler faydalanabilecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi kapsam dışı bırakıyoruz" dedi. 5 bin TL emekli ödemelerinden yalnızca emekli olanlar yararlanabilecek.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала