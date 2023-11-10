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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz istifa etti
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz istifa etti
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde dün akşam Bodo/Glimt'e kendi sahasında 2-1 yenilen Beşiktaş'ta, teknik sorumlu Burak Yılmaz, görevinden istifa etti. 10.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-10T13:03+0300
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spor
istifa
burak yılmaz
beşiktaş
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Beşiktaş Futbol A Takımı'nda teknik sorumlu Burak Yılmaz görevi bıraktı.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 10 Ekim'den bu yana futbol takımı teknik sorumluluğu görevini yürüten Burak Yılmaz'la kendisinin isteği üzerine yolların ayrıldığı duyuruldu.Açıklamada, "Burak Yılmaz’a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
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istifa, burak yılmaz, beşiktaş
istifa, burak yılmaz, beşiktaş

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz istifa etti

13:03 10.11.2023 (güncellendi: 13:05 10.11.2023)
© AA Burak Yılmaz
Burak Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2023
© AA
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde dün akşam Bodo/Glimt'e kendi sahasında 2-1 yenilen Beşiktaş'ta, teknik sorumlu Burak Yılmaz, görevinden istifa etti.
Beşiktaş Futbol A Takımı'nda teknik sorumlu Burak Yılmaz görevi bıraktı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 10 Ekim'den bu yana futbol takımı teknik sorumluluğu görevini yürüten Burak Yılmaz'la kendisinin isteği üzerine yolların ayrıldığı duyuruldu.
Açıklamada, "Burak Yılmaz’a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
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