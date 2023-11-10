https://sputniknews.com.tr/20231110/besiktasta-burak-yilmaz-istifa-etti-1077268487.html

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz istifa etti

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz istifa etti

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde dün akşam Bodo/Glimt'e kendi sahasında 2-1 yenilen Beşiktaş'ta, teknik sorumlu Burak Yılmaz, görevinden istifa etti. 10.11.2023, Sputnik Türkiye

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spor

istifa

burak yılmaz

beşiktaş

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Beşiktaş Futbol A Takımı'nda teknik sorumlu Burak Yılmaz görevi bıraktı.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 10 Ekim'den bu yana futbol takımı teknik sorumluluğu görevini yürüten Burak Yılmaz'la kendisinin isteği üzerine yolların ayrıldığı duyuruldu.Açıklamada, "Burak Yılmaz’a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20231006/burak-yilmazdan-senol-gunes-mesaji-bu-satirlari-yazmak-gercekten-zor-1076088866.html

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istifa, burak yılmaz, beşiktaş