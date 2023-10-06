https://sputniknews.com.tr/20231006/burak-yilmazdan-senol-gunes-mesaji-bu-satirlari-yazmak-gercekten-zor-1076088866.html

Burak Yılmaz'dan Şenol Güneş mesajı: 'Bu satırları yazmak gerçekten zor'

Burak Yılmaz'dan Şenol Güneş mesajı: 'Bu satırları yazmak gerçekten zor'

Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından Beşiktaş'taki görevinden ayrılan Şenol Güneş'le ilgili bir paylaşım yaptı. Yılmaz, "Hayatım boyunca yeriniz kalbimin en... 06.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-06T15:02+0300

2023-10-06T15:02+0300

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spor

burak yılmaz

beşiktaş

şenol güneş

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Beşiktaş'taki görevinden ayrılan Şenol Güneş için Burak Yılmaz bir veda mesajı yayınladı.Burak Yılmaz açıklamasında, "Bu satırları yazmak gerçekten zor. Bugün Burak Yılmaz buralardaysa emeğiniz büyük hocam; Hem bana hem Beşiktaş’a hem de Türk futboluna çok şey kattınız. Hayatım boyunca yeriniz kalbimin en müstesna yeridir, yolunuz açık olsun hocam. Öğrenciniz Burak Yılmaz." ifadelerini kullandı.Burak Yılmaz bu sezon başında Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in teknik ekibine dahil olmuştu.Şenol Güneş'le yolları ayrılmasının ardından Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki İstanbulspor maçında takımın başında Burak Yılmaz yer alacak.

https://sputniknews.com.tr/20231006/senol-gunesin-istifa-nedeni-belli-oldu-1076083114.html

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burak yılmaz, beşiktaş, şenol güneş