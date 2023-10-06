https://sputniknews.com.tr/20231006/senol-gunesin-istifa-nedeni-belli-oldu-1076083114.html

Şenol Güneş'in istifa nedeni belli oldu

Şenol Güneş'in istifa nedeni belli oldu

Beşiktaş Teknik Direktörü istifa etti. 06.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-06T12:06+0300

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spor

şenol güneş

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Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş istifa etti.Siyah-beyazlıların dün UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı Lugano maçının ardından yönetim kurulu olağanüstü toplanmıştı.Yaklaşık 4 saat süren toplantıya Şenol Güneş de katıldı.Beşiktaş yönetimi herhangi bir açıklama yapmadan stadyumdan ayrılmıştı.Beşiktaş'tan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararıBeşiktaş, istifa haberinin ardından "Lugano maçının ardından bir araya geldiği Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu, Kulübümüzün ve takımımızın önünü açmak adına alınacak her türlü karara saygı duyacağını ifade eden Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, bugün itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Şenol Güneş’e Kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." açıklamasında bulundu.Beşiktaş ayrıca "Yönetim Kurulumuz, en geç aralık ayının başında olmak üzere Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı düzenleme kararı almıştır." dedi.

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şenol güneş