https://sputniknews.com.tr/20231109/rusya-disisleri-ruslarin-gazzeden-tahliyesi-ile-ilgili-zorluklarin-ortadan-kaldirilmasini-umuyoruz-1077238985.html

Rusya Dışişleri: Rusların Gazze'den tahliyesi ile ilgili zorlukların ortadan kaldırılmasını umuyoruz

Rusya Dışişleri: Rusların Gazze'den tahliyesi ile ilgili zorlukların ortadan kaldırılmasını umuyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya vatandaşlarının Gazze Şeridi'nden tahliyesi ile ilgili zorlukların ortadan kaldırılmasını umduğunu... 09.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-09T15:55+0300

2023-11-09T15:55+0300

2023-11-09T15:55+0300

israil- filistin çatışması

israil

rusya

gazze

gazze şeridi

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

filistin

israil-filistin sorunu

iki devletli çözüm

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, bugünkü basın toplantısında Gazze Şeridi’ndeki Rusların tahliyesi ile ilgili durumu değerlendirdi.İsrail’in Rusya Büyükelçisi'nin Gazze Şeridi'nden tahliye edilecek Rusların listesi üzerinde anlaşmaya varılmasının iki hafta kadar sürebileceği yönündeki açıklamasının Moskova'yı şok ettiğini söyleyen Zaharova, “Dün İsrail'in Moskova'daki büyükelçisinden, ‘Rus vatandaşlarını içeren listeler üzerinde anlaşmanın iki hafta kadar sürebileceği’ yönündeki açıklamayı duyduğumuzda gerçekten şok olduk. Bu kabul edilemez bir mantık” diye konuştu.“Son 4 gündür İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsrail Büyükelçimiz Sayın (Anatoliy) Viktorov’a, bu iznin yarın verileceği konusunda güvence ve söz verdi” diyen Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Filistin ihtilafının çözümünün yeniden başlatılması için koşulları yaratmaya başlamak önemli’Zaharova, “Gerilimi düşürmeye ilişkin acil sorunları çözmenin yanı sıra, Filistin sorununun iyi bilinen uluslararası hukuki temeller üzerinde kapsamlı bir çözüme kavuşturulması amacıyla tam teşekküllü bir siyasi sürecin yeniden başlatılması için gerekli koşulları yaratmayı amaçlayan adımların şimdiden başlatılmasının acil olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.Sözcü ayrıca bu bağlamda Rusya'nın, çatışmaya iki devletli çözümü destekleyen bölge ülkelerinin yaklaşımlarını koordine etmek amacıyla bakanlar düzeyinde istişareler düzenleme girişimini hatırlattı.Washington’un Arctic LNG 2 sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretim projesine yaptırım uygulama kararına rağmen Rusya’nın söz konusu projeden vazgeçme gibi bir niyetinin olmadığını vurgulayan Zaharova, “LNG küresel enerji pazarında önemli bir yer tutmakta. Ülkemizde hiç kimse bu projeye ilişkin planlardan vazgeçme niyetinde değil” vurgusunu yaptı.Rusya’nın önümüzdeki günlerde Dağlık Karabağ Ermenileri için Erivan'a 40 ton insani yardım ulaştıracağına da dikkat çeken Zaharova, “Ermenistan ve Karabağ Ermenilerine insani alanda yardım ediyoruz. Rus hükümeti, Ermeni tarafının ihtiyaçlarını dikkate alarak 40 tonluk insani yardım hazırladı. Bu yardım önümüzdeki birkaç gün içinde Erivan'a teslim edilecek” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231103/lavrov-kuveytli-mevkidasiyla-gorustu-arap-dunyasinin-gorusunu-destekleyecegiz-1077045352.html

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rusya

gazze

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israil, rusya, gazze, gazze şeridi, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, filistin, israil-filistin sorunu, iki devletli çözüm