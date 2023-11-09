https://sputniknews.com.tr/20231109/pentagon-abd-gucleri-bidenin-direktifiyle-suriyenin-dogusundaki-bir-bolgeyi-vurdu-1077217368.html

Pentagon: ABD güçleri, Biden’ın direktifiyle Suriye'nin doğusundaki bir bölgeyi vurdu

Pentagon: ABD güçleri, Biden’ın direktifiyle Suriye'nin doğusundaki bir bölgeyi vurdu

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Başkan Joe Biden’ın direktifiyle ABD ordusunun, İslam Devrimi Muhafızları Ordusu tarafından kullanıldığı iddia ettiklerini... 09.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-09T01:50+0300

2023-11-09T01:50+0300

2023-11-09T02:05+0300

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ABD savaş uçaklarının Suriye'nin doğusundaki bir silah depolama tesisini vurduğu bildirildi.Söz konusu tesisin, son üç haftada, bölgedeki ABD birliklerine yönelik onlarca insansız hava aracı ve roket saldırısından sorumlu İran destekli güçler tarafından kullanıldığı iddia edildi. Savunma Bakanı Lloyd Austin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün, Başkan Biden'ın talimatıyla ABD askeri güçleri, Suriye'nin doğusunda İran Devrim Muhafızları Ordusu ve ona bağlı gruplar tarafından kullanılan bir tesise meşru müdafaa saldırısı düzenledi" dedi.

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