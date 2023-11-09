https://sputniknews.com.tr/20231109/macaristan-ukraynanin-ab-uyeligine-karsi-oldugunu-acikladi-1077228831.html

Macaristan, Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı olduğunu açıkladı

Macaristan, Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı olduğunu açıkladı

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna'da ifade ve basın özgürlüğü bulunmadığına, seçimlerin yapılmadığına dikkat çekerek bu... 09.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-09T14:51+0300

2023-11-09T14:51+0300

2023-11-09T14:51+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

avrupa birliği

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ab üyeliği

macaristan

peter szijjarto

viktor orban

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AB Komisyonu'nun Ukrayna ve Moldova ile tam üyelik müzakerelerinin başlatılmasına dair tavsiye kararını değerlendiren Szijjarto, Ukrayna'nın AB'nin ilkelerine uygun bir ülke olmadığını belirtti.Szijjarto, AB Komisyonu'nun raporuna göre Ukrayna'nın AB'ye üyelik için gereken koşulları sağlamadığına, özellikle de ulusal azınlıkların haklarının korunması alanında çok ciddi ihlaller işlendiğine vurgu yaptı.Ukrayna'da savaş olduğunu, bu nedenle basın ve ifade özgürlüğüne saygı gösterilmediğini, seçimlerin yapılmadığını gördüklerini kaydeden Szijjarto, "Dolayısıyla bu tür koşullarda AB Komisyonu, AB kurumları ve üye ülkelerin Ukrayna'da hukukun üstünlüğü kurumlarının nasıl çalıştığına ilişkin kararlar alması açık şekilde absürt olur" ifadelerini kullandı.Macaristan'ın Ukrayna'nın AB'ye üyelik müzakerelerinde sonraki adımların atılmasını zamanlama açısından uygun bulmadığının altını çizen Szijjarto, "Budapeşte, AB'nin gelecekte Ukrayna'ya karşı izleyeceği politika hakkında AB'de stratejik bir tartışma yapılmasının zamanlama açısından çok daha uygun olduğunu düşünüyor" diye ekledi.AB Komisyonu'nun Türkiye'nin yanı sıra Sırbistan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Kosova ve Bosna Hersek'i içeren Batı Balkanlar ile Ukrayna, Moldova, Gürcistan hakkındaki değerlendirme raporlarının yer aldığı '2023 Genişleme Paketi' dün kamuoyu ile paylaşılmıştı.AB üyeliğinin liyakate dayalı olduğu vurgulanan raporlarda, Ukrayna ve Moldova'nın son dönemde AB yolunda reformlarda ciddi ilerleme kaydettiği, bu iki ülkeyle tam üyelik müzakerelerinin başlatılabileceği belirtilerek, AB ülkelerinden oluşan AB Konseyinin bu konuda karar alması tavsiye edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231109/avrupa-konseyinin-ukraynaya-diger-dillere-saygi-kosulu-ruscayi-kapsamayacak-1077216690.html

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ukrayna, ukrayna krizi, avrupa birliği, ab, ab üyeliği, macaristan, peter szijjarto, viktor orban