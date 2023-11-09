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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231109/macaristan-ukraynanin-ab-uyeligine-karsi-oldugunu-acikladi-1077228831.html
Macaristan, Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı olduğunu açıkladı
Macaristan, Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı olduğunu açıkladı
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna'da ifade ve basın özgürlüğü bulunmadığına, seçimlerin yapılmadığına dikkat çekerek bu... 09.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-09T14:51+0300
2023-11-09T14:51+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
avrupa birliği
ab
ab üyeliği
macaristan
peter szijjarto
viktor orban
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AB Komisyonu'nun Ukrayna ve Moldova ile tam üyelik müzakerelerinin başlatılmasına dair tavsiye kararını değerlendiren Szijjarto, Ukrayna'nın AB'nin ilkelerine uygun bir ülke olmadığını belirtti.Szijjarto, AB Komisyonu'nun raporuna göre Ukrayna'nın AB'ye üyelik için gereken koşulları sağlamadığına, özellikle de ulusal azınlıkların haklarının korunması alanında çok ciddi ihlaller işlendiğine vurgu yaptı.Ukrayna'da savaş olduğunu, bu nedenle basın ve ifade özgürlüğüne saygı gösterilmediğini, seçimlerin yapılmadığını gördüklerini kaydeden Szijjarto, "Dolayısıyla bu tür koşullarda AB Komisyonu, AB kurumları ve üye ülkelerin Ukrayna'da hukukun üstünlüğü kurumlarının nasıl çalıştığına ilişkin kararlar alması açık şekilde absürt olur" ifadelerini kullandı.Macaristan'ın Ukrayna'nın AB'ye üyelik müzakerelerinde sonraki adımların atılmasını zamanlama açısından uygun bulmadığının altını çizen Szijjarto, "Budapeşte, AB'nin gelecekte Ukrayna'ya karşı izleyeceği politika hakkında AB'de stratejik bir tartışma yapılmasının zamanlama açısından çok daha uygun olduğunu düşünüyor" diye ekledi.AB Komisyonu'nun Türkiye'nin yanı sıra Sırbistan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Kosova ve Bosna Hersek'i içeren Batı Balkanlar ile Ukrayna, Moldova, Gürcistan hakkındaki değerlendirme raporlarının yer aldığı '2023 Genişleme Paketi' dün kamuoyu ile paylaşılmıştı.AB üyeliğinin liyakate dayalı olduğu vurgulanan raporlarda, Ukrayna ve Moldova'nın son dönemde AB yolunda reformlarda ciddi ilerleme kaydettiği, bu iki ülkeyle tam üyelik müzakerelerinin başlatılabileceği belirtilerek, AB ülkelerinden oluşan AB Konseyinin bu konuda karar alması tavsiye edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231109/avrupa-konseyinin-ukraynaya-diger-dillere-saygi-kosulu-ruscayi-kapsamayacak-1077216690.html
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ukrayna, ukrayna krizi, avrupa birliği, ab, ab üyeliği, macaristan, peter szijjarto, viktor orban

Macaristan, Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı olduğunu açıkladı

14:51 09.11.2023
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALLMacaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2023
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALL
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Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna'da ifade ve basın özgürlüğü bulunmadığına, seçimlerin yapılmadığına dikkat çekerek bu koşullar altında Kiev'in AB'ye kabul edilmesinin absürt olacağını vurguladı.
AB Komisyonu'nun Ukrayna ve Moldova ile tam üyelik müzakerelerinin başlatılmasına dair tavsiye kararını değerlendiren Szijjarto, Ukrayna'nın AB'nin ilkelerine uygun bir ülke olmadığını belirtti.

Szijjarto, AB Komisyonu'nun raporuna göre Ukrayna'nın AB'ye üyelik için gereken koşulları sağlamadığına, özellikle de ulusal azınlıkların haklarının korunması alanında çok ciddi ihlaller işlendiğine vurgu yaptı.

Ukrayna'da savaş olduğunu, bu nedenle basın ve ifade özgürlüğüne saygı gösterilmediğini, seçimlerin yapılmadığını gördüklerini kaydeden Szijjarto, "Dolayısıyla bu tür koşullarda AB Komisyonu, AB kurumları ve üye ülkelerin Ukrayna'da hukukun üstünlüğü kurumlarının nasıl çalıştığına ilişkin kararlar alması açık şekilde absürt olur" ifadelerini kullandı.

Macaristan'ın Ukrayna'nın AB'ye üyelik müzakerelerinde sonraki adımların atılmasını zamanlama açısından uygun bulmadığının altını çizen Szijjarto, "Budapeşte, AB'nin gelecekte Ukrayna'ya karşı izleyeceği politika hakkında AB'de stratejik bir tartışma yapılmasının zamanlama açısından çok daha uygun olduğunu düşünüyor" diye ekledi.

AB Komisyonu'nun Türkiye'nin yanı sıra Sırbistan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Kosova ve Bosna Hersek'i içeren Batı Balkanlar ile Ukrayna, Moldova, Gürcistan hakkındaki değerlendirme raporlarının yer aldığı '2023 Genişleme Paketi' dün kamuoyu ile paylaşılmıştı.

AB üyeliğinin liyakate dayalı olduğu vurgulanan raporlarda, Ukrayna ve Moldova'nın son dönemde AB yolunda reformlarda ciddi ilerleme kaydettiği, bu iki ülkeyle tam üyelik müzakerelerinin başlatılabileceği belirtilerek, AB ülkelerinden oluşan AB Konseyinin bu konuda karar alması tavsiye edilmişti.
Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2023
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