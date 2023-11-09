https://sputniknews.com.tr/20231109/avrupa-konseyinin-ukraynaya-diger-dillere-saygi-kosulu-ruscayi-kapsamayacak-1077216690.html

‘Avrupa Konseyi’nin Ukrayna’ya diğer dillere saygı koşulu Rusçayı kapsamayacak’

‘Avrupa Konseyi’nin Ukrayna’ya diğer dillere saygı koşulu Rusçayı kapsamayacak’

Avrupa Konseyi’nin, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne katılmaya hazır olup olmadığını değerlendirirken ülkede Rus diliyle ilgili mevcut duruma dikkat etmeyeceği... 09.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-09T01:14+0300

2023-11-09T01:14+0300

2023-11-09T01:14+0300

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avrupa konseyi

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ukrayna

ukrayna krizi

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Adının açıklanmasını istemeyen Brüksel’deki bir yetkili, “Birçok kişi Ukrayna’da Rus dilinin kullanımını ve Rusların haklarını merak ediyor. Oldukça net olacağım, Rus dilinin kullanımı, Avrupa Komisyonu’nun dikkat edeceği bir konu değil” açıklamasında bulundu.Avrupa Konseyi’nin, Viyana Komisyonu’nun devlet dili, medya ve eğitimle ilgili tavsiyeleri doğrultusunda Ukrayna’daki Macar, Romen ve Bulgar azınlıkların haklarını güçlendirmeye yönelik reformun tamamlanmasını son derece istediğini söyleyen kaynak, sözlerini şöyle sürdürdü:“Bu reform, ulusal azınlıklara kısmen kendi dillerinde eğitim alma, devlet kurumlarıyla kendi dillerinde iletişim kurma ve basını kendi dillerinde okuma fırsatının sağlanmasıyla ilgili. Ülkenin bu anlamda bir denge bulması gerekiyor. Kimse azınlıkların sadece kendi dillerinde eğitim alması gerektiğini söylemiyor. Viyana komisyonu, bu bağlamda Ukrayna’dan mevzuatı adapte etmesi, azınlıklarla diyalog yürütmesini talep ediyor, ki zaten Ukrayna bunu yapıyor.”Avrupalı yetkili, Kiev’in bu reformu uygulamak için çok şey yaptığını kaydederek, “Sadece bazı eksik unsurların tamamlanması gerekiyor” diye ekledi.Avrupa Komisyonu bugün Ukrayna ve Moldova’yla Avrupa Birliğine üyelikle ilgili görüşmeleri başlatmayı tavsiye etmişti.

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