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Baltık ülkelerinde Rusça konuşanlara yönelik ayrımcılığa karşı bildiri Duma’da kabul edildi
Baltık ülkelerinde Rusça konuşanlara yönelik ayrımcılığa karşı bildiri Duma’da kabul edildi
Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekilleri genel kurul oturumunda, Baltık ülkelerinin Rusça konuşan nüfusuna yönelik ayrımcılığı ve onlara uygulanan... 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T20:08+0300
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Baltık ülkelerinde Rusça konuşanlara yönelik ayrımcılığa karşı bildiri Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma’da oybirliğiyle kabul edildi Bildiride Litvanya, Letonya ve Estonya'da milliyetçiliğin ve Ruslara karşı hoşgörüsüzlüğün teşvik edildiği belirtilerek, “Baltık ülkelerinde Ruslara yönelik sürekli baskı, okullarda ve hatta anaokullarında çocuklara uygulanan zulüm, gazetecilere yönelik baskılar, kültürel ve anıtsal mirasın yok edilmesi, tarihi gerçeklerin çarpıtılması norm haline geldi” ifadelerine yer verildi.Letonya, Litvanya ve Estonya hükümetlerinin, bu devletlerin anayasalarında, ulusal azınlıklar, sosyal güvenlik ve eğitim yasalarında yer alan temel hak ve özgürlüklerin ağır ihlallerine müsamaha gösterdiklerine vurgu yapılan bildiride, Baltık ülkeleri ve Rus düşmanlığını körükleyen Batı ülkeleri yetkililerinden uluslararası hukuk ilkelerine uymaları ve Rusça konuşan nüfusun temel haklarını ihlal etmekten vazgeçmeleri talep edildi.Yeni İnsanlar Partisi üyesi Oleg Leonov bildiriye ilişkin olarak, bunun Rusya ile iyi komşuluk ilişkilerine ilgi duyan vatandaşların çoğunluğunu değil, yalnızca Baltık ülkelerinin liderliğine yönelik olduğunu vurguladı.Öte yandan, Duma’daki ‘Adil Rusya - Gerçek İçin’ partisi, Rus dünyasının güncel meselelerinin ele alındığı bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi. Toplantıya, Litvanya, Letonya ve Estonya'da "Rusların haklarının ciddi şekilde ihlal edildiğini" söyleyen Baltık ülkelerinden Rusça konuşan aktivistler ve gazeteciler katıldı.Aktivistler ayrıca, çok sayıda Rusça konuşan vatandaşın yakın gelecekte Baltık ülkelerinden sınır dışı edilebileceği ve nereye yerleştirileceklerinin önceden düşünülmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
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rusya, litvanya, letonya, estonya, rusça

Baltık ülkelerinde Rusça konuşanlara yönelik ayrımcılığa karşı bildiri Duma’da kabul edildi

20:08 18.04.2023 (güncellendi: 20:11 18.04.2023)
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Duma - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
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Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekilleri genel kurul oturumunda, Baltık ülkelerinin Rusça konuşan nüfusuna yönelik ayrımcılığı ve onlara uygulanan ‘baskıları’ kınayan bildiriyi oy birliğiyle kabul etti.
Baltık ülkelerinde Rusça konuşanlara yönelik ayrımcılığa karşı bildiri Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma’da oybirliğiyle kabul edildi
Bildiride Litvanya, Letonya ve Estonya'da milliyetçiliğin ve Ruslara karşı hoşgörüsüzlüğün teşvik edildiği belirtilerek, “Baltık ülkelerinde Ruslara yönelik sürekli baskı, okullarda ve hatta anaokullarında çocuklara uygulanan zulüm, gazetecilere yönelik baskılar, kültürel ve anıtsal mirasın yok edilmesi, tarihi gerçeklerin çarpıtılması norm haline geldi” ifadelerine yer verildi.
Letonya, Litvanya ve Estonya hükümetlerinin, bu devletlerin anayasalarında, ulusal azınlıklar, sosyal güvenlik ve eğitim yasalarında yer alan temel hak ve özgürlüklerin ağır ihlallerine müsamaha gösterdiklerine vurgu yapılan bildiride, Baltık ülkeleri ve Rus düşmanlığını körükleyen Batı ülkeleri yetkililerinden uluslararası hukuk ilkelerine uymaları ve Rusça konuşan nüfusun temel haklarını ihlal etmekten vazgeçmeleri talep edildi.
Yeni İnsanlar Partisi üyesi Oleg Leonov bildiriye ilişkin olarak, bunun Rusya ile iyi komşuluk ilişkilerine ilgi duyan vatandaşların çoğunluğunu değil, yalnızca Baltık ülkelerinin liderliğine yönelik olduğunu vurguladı.
Öte yandan, Duma’daki ‘Adil Rusya - Gerçek İçin’ partisi, Rus dünyasının güncel meselelerinin ele alındığı bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi. Toplantıya, Litvanya, Letonya ve Estonya'da "Rusların haklarının ciddi şekilde ihlal edildiğini" söyleyen Baltık ülkelerinden Rusça konuşan aktivistler ve gazeteciler katıldı.
Aktivistler ayrıca, çok sayıda Rusça konuşan vatandaşın yakın gelecekte Baltık ülkelerinden sınır dışı edilebileceği ve nereye yerleştirileceklerinin önceden düşünülmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
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